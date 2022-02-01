Hem profesyonel hem amatör oyuncular için en iyi oyuncu masası çeşitleri

Oyuncu masaları, gamerların oyun sırasında ihtiyaç duydukları çeşitli ekipmanların kolayca erişilebilecek yerlerde bulunmasını sağlamasıyla öne çıkıyor. Aynı şekilde kulaklık, klavye, mouse, monitör ve kasa gibi çeşitli bileşenlerin kabloları; oyuncu masalarında bulunan kablo aparatlarına tutturuluyor. Oyuncu masalarında kulaklık askılığı ve bardak tutacağı gibi ekstra parçalar da yer aldığı için masanın üzeri her zaman derli toplu kalıyor. Bu sayede oyuncular performanslarından ödün vermeden geniş oyuncu masalarında etkili hamleler yaparak oyunlarında başarıya ulaşabiliyor. Ayrıca bazı modellerde LED aydınlatma ve ayarlanabilir masa boyu gibi kullanıcı dostu özellikler bulunuyor. Oyuncu masası almayı düşünenler "Oyuncu masası nasıl olmalı?" sorusunu soruyor.

Oyuncu masası nasıl olmalı?

Oyuncu masasının oldukça pahalı bilgisayar bileşenleri ve ekipmanları taşıyacağı düşünüldüğünde malzeme kalitesine ekstra dikkat etmek gerekiyor.

Malzeme kalitesinin ardından masanın ayak kısımlarının yeterince ağır olması, kaydırmaz malzemelerle desteklenmiş olması önem taşıyor. Bu sayede oyun sırasında kayma ve sallanma gibi problemlerin kolayca önüne geçilebiliyor.

Oyun masalarının kompakt bir tasarıma sahip olması, çeşitli aparat, raf ve bölmelerle donatılmış olması; masanın daha verimli kullanılmasına yardımcı oluyor.

1. Oyuncuların yoldaşı: Seduna Legend Pro Oyuncu Masası

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En fonksiyonel oyuncu masası markaları arasında yer alan Seduna, Legend Pro Oyuncu Masası modelinde oyunculara ergonomik ve pratik bir yapı sunuyor. Metal ayak ve kaliteli ekipmanlardan oluşan sağlam yapısıyla kullanıcılarına güven vermeyi başarıyor. Masa yüzeyinde kullanılan karbon fiber kaplama kaliteli bir his veriyor. Bardak tutucu, kulaklık askısı, kablo düzenleyici aparatlar ve konsol rafı sayesinde gamerların çok rahat bir şekilde oyun oynamasına yardımcı oluyor. Siyah ve kırmızı renklerinin eşsiz uyumuyla dikkat çeken Seduna Legend Pro Oyuncu Masası, oyunların yanı sıra geniş yüzeyi sayesinde çalışma masası olarak da kullanılabiliyor.

2. Kontrol sizde olsun: IoF Oyuncu Masası

Hem oyun oynamak hem çalışmak için masa alırken tercihini sadelikten yana kullanmak isteyenler için IoF Oyuncu Masası öneriliyor. Son derece kaliteli ahşap malzemelerden üretilen IoF Oyuncu Masası, şık tasarımlı metal ayaklarıyla beğeni kazanıyor. Hem kaliteli hem sağlam bir gamer masası olarak öne çıkan IoF Oyuncu Masası, alt kısmında LED aydınlatma barındırıyor. Elektronik kart sistemi sayesinde akıllı telefonlara indirilebilen IoF Control uygulaması üzerinden masanın yansıtacağı ışık rengi kolaylıkla seçilebiliyor. Bu sayede kullanıcılar, kendi tarzlarını yansıtacak aydınlatma rengini kolayca seçerek hoş bir ambiyans yaratabiliyor.

3. Tercihinize göre şekillendirin: ADORE Gaming Ayarlanabilir Oyuncu Masası

Profesyonel oyuncu masası çeşitleri arasında öne çıkan ADORE Gaming Ayarlanabilir Oyuncu Masası, gamerlara üst düzey bir kalite sunuyor. Oyuncuların mouse ve klavyelerini etkin bir şekilde kullanabilmeleri için geniş bir masa yüzeyi sunan ADORE Gaming Ayarlanabilir Oyuncu Masası, masa boyunun kolayca ayarlanabilmesini sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar oyun oynarken veya ders çalışırken masa yüksekliğini tercihlerine göre kolayca ayarlayabiliyor. ADORE Gaming Ayarlanabilir Oyuncu Masası, su geçirmez özellikteki malzemesi sayesinde içecek dökülmesi gibi kazalarda masanın zarar görmesini engelliyor. Masanın gamepad tutucu, kulaklık ve çanta askısı gibi fonksiyonel bölümleri; oyuncuların rahat bir şekilde oyunlarını oynamalarına yardımcı oluyor.

4. Küçük ve dar odaların vazgeçilmezi: Xrocg Gaming Gator S-115

Oyun oynamayı seven ancak odasındaki alan kısıtlı olan kişilere Xrocg Gaming Gator S-115 oyuncu masası tavsiye ediliyor. Siyah ve yeşil renkleriyle enerjik bir görünüm kazanan Xrocg Gaming Gator S-115, oyunculara son derece pratik bir yapı sunuyor. Yan kısımlarda yer alan kulaklık askılığı ve bardak tutucu gibi kısımlar, oyuncuların masayı etkin bir şekilde kullanmalarına yardımcı oluyor. Kompakt yapısı sayesinde fazla yer kaplamadan birçok alana rahatlıkla sığabilen Xrocg Gaming Gator S-115, kablo ve adaptör düzenleyici gizli kanalı sayesinde oyuncu ekipmanlarının kablolarının birbirine dolanmasına engel oluyor.

5. Geniş bir oyun masası arayanlar için: Trust XL Imperius 1175 Oyuncu Masası

Kaliteli oyuncu masası modelleri arasında Trust XL Imperius 1175, kendini belli etmeyi başarıyor. Geniş yapısı, entegre kablo düzenleme sistemi, kulaklık askısı ve bardak tutacağı sayesinde son derece düzenli bir oyuncu masası ortaya koyuyor. Üstün malzeme kalitesi sayesinde adeta tank kadar sağlam bir yapı sunan Trust XL Imperius 1175 Oyuncu Masası, kaydırmaz taban özelliği sayesinde sallanma ve kayma gibi sorunlara kolayca engel oluyor. Ayak kısmında ayarlanabilir bir yapı sunan Trust XL Imperius 1175 Oyuncu Masası, oyuncuların boylarına uygun bir şekilde yükseltilip alçaltılabiliyor.

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6. Son derece şık: Designer Gaming Oyuncu Masası 26233

Avrupa E1 kalitesinde malzemelerden üretilen Designer Gaming Oyuncu Masası 26233, kanserojen madde içermiyor ve dayanıklı bir yapı sunuyor. Bu sayede darbe ve çizilmelere karşı direnç gösteriyor. Designer Gaming Oyuncu Masası 26233; bardak tutacağı, kulaklık askılığı ve kablo düzenleyici bölmeleriyle oyunculara rahatlık sunuyor. Ayrıca kasa havalandırma delikleri sayesinde bilgisayar kasasının havasız kalıp ısınmasına engel oluyor. Siyah ve kırmızı renklerden oluşan şık tasarımı sayesinde kullanıldığı odalara estetik bir görünüm katan model, monitör yükseltici paneliyle de beğeni kazanıyor. Bu sayede masa alanının daha etkili bir şekilde kullanılmasına yardımcı oluyor.

7. Tarzınızı yansıtın: Xprime Markus Oyuncu Masası DY-9655

En iyi oyuncu masası çeşitlerinden biri olan Xprime Markus Oyuncu Masası DY-9655, modern tasarımı ve ergonomik yapısıyla oyuncuların başarılarını zirveye taşımayı amaçlıyor. İdeal ölçüleri sayesinde oyunculara son derece geniş bir masa alanı sunan Xprime Markus Oyuncu Masası DY-9655'in orta ön kısmında kablo düzenleyici aparatlar bulunuyor. Bu sayede çeşitli bilgisayar ekipmanlarının kabloları karmaşık bir görüntü yaratmıyor. Xprime Markus Oyuncu Masası DY-9655 modelinin en önemli özelliği, masanın yan kısımlarında RGB LED aydınlatma sunması oluyor. Uzaktan kumandası sayesinde renkleri kolaylıkla değiştirilebilen aydınlatma, oyuncuların tarzlarını yansıtacak seçimler yapmasına imkan tanıyor. Malzeme kalitesiyle de öne çıkan model, paslanmaz çelik yapısı sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunuyor.

8. Çoklu kullanım için: Xrocg Gaming Gator L-464

Geniş L tipi oyuncu masa çeşitleri arasında öne çıkan Xrocg Gaming Gator L-464, modern ve sade tasarımıyla beğeni kazanıyor. Hem oyun oynamak hem ders çalışmak için geniş bir alan sunan Xrocg Gaming Gator L-464, ders kitaplarının ve oyun ekipmanlarının aynı masa üzerine kalabalık yaratmadan yerleştirilmesine imkan tanıyor. Masa kenarlarında yer alan RGB LED aydınlatma, uzaktan kumanda yardımıyla kolayca kontrol edilebiliyor. Xrocg Gaming Gator L-464, masa üzerindeki oyuncu ekipmanlarının kablolarını düzenli tutacak yapısıyla gereksiz kalabalık oluşmasına izin vermiyor. Paslanmaz alüminyum malzeme kalitesiyle dayanıklılık sunan Xrocg Gaming Gator L-464, hafif yapısıyla kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

9. Tıpkı uzay mekiği gibi: ADORE E-Blue Advanced Pro XL

Göz alıcı tasarımıyla odalara şıklık katan ADORE E-Blue Advanced Pro XL, en şık ve kaliteli oyuncu masaları arasında yer alıyor. Estetik tasarımının yanı sıra buz mavisi özel ışıklandırma sistemiyle de oyuncuların muhteşem bir oyun atmosferi yaşamasına yardımcı oluyor. Kaliteli malzemelerden üretilen ADORE E-Blue Advanced Pro XL, sallanma ve kaymalara karşı güçlendirilmiş ayak sistemiyle kullanıcılardan tam not alıyor. 3 kademeli yükseklik ayarı sayesinde oyuncuların en rahat ettiği konumu ayarlamalarına imkan veren ADORE E-Blue Advanced Pro XL, sağlam metal gövdesiyle uzun ömürlü bir kullanım imkanı sunuyor.

10. Modern ve kullanışlı: Spirit Of Gamer Headquarter 300 Büyük Oyuncu Masası

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Kaliteli ahşap ve metal malzemelerden üretilen Spirit Of Gamer Headquarter 300 Büyük Oyuncu Masası, güçlü yapısının yanı sıra son derece modern tasarımıyla da oyuncuların beğenisini kazanmayı başarıyor. Yan taraflarında LED aydınlatma bulunduran model, 7 farklı renkteki ışık seçeneğiyle gamerlara oyun ruhunu en iyi yansıtan ışığı seçmeleri için imkan tanıyor. LED aydınlatmalar, pil kullanımı gerektirmeden USB kablosu aracılığıyla kolaylıkla bilgisayara bağlanabiliyor. Karmaşık kablo görünümünü ortadan kaldırmak için iç tarafta bir raf bölmesi sunan Spirit Of Gamer Headquarter 300 Büyük Oyuncu Masası, düzenli ve tertipli bir görünüm vadediyor.

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