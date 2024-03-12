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Hem rahat hem havalı görünmek isteyenlerin tercihi Levi's ürünlerinde %50 indirim başladı

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
12.03.2024 14:36
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Bu içeriği okuyorsanız çok şanslısınız, çünkü Bahar Fırsatları kapsamında Levi's ürünlerinde %50 indirim başladı. Tişörtler 350 TL'ye düştü, sweatshirtler 500 TL'ye... Biz de bu fırsatı kaçırmayın diye çabasız şıklık sunan, indirimdeki zamansız parçaları sizin için seçtik. İşte detaylar!

Hem rahat hem havalı görünmek isteyenlerin tercihi Levi's ürünlerinde %50 indirim başladı

Kıyafet tercihinizi hem rahat olmanızı sağlayacak hem de havalı görünmenize yardımcı olacak parçalardan yana kullanıyorsanız, Levi's markası tam da size göre! Jean deyince akla gelen ilk marka olsa da Levi's, alt giyimden üst giyime pek çok kategorideki giyim ürünleriyle yıllardır moda tutkunlarının favori markaları arasında yer alıyor. Siz de gardırobunuzu yeni sezona hazırlama arifesindeyseniz şimdi Levi's'in en sevilen parçalarını keşfetmek için en doğru zaman! Bahar Fırsatları kapsamında indirimde olan ürünleri sizin için bu içeriğimizde bir araya getirdik.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buraya tıklayarak Prime üyesi olabilirsiniz.

Levi's ürünlerindeki tüm indirimleri görmek için buraya tıklayın.

1. Levi's Relaxed Fit Tişört

Adsız tasarım - 2024-03-12T142947.155

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Levi's tişörtlere bayılıyorum. Kumaşı, dokusu, renkleri, tasarımları harika."

  • "Rengine vuruldum hemen aldım, uygun da fiyatlıydı. Amazon kalitesi ve Levi's kalitesi bir arada."
Ürünü İncele

2. Levi's Graphic Standard Hoodie

Adsız tasarım - 2024-03-12T143241.593

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün güzel ama kalın ürün isteyenlere göre değil."

  • "İnce olmasına rağmen sıcak tutuyor, kaliteli bir ürün belli."
Ürünü İncele

3. Levi's 502™ Taper Erkek Jean Pantolon

Adsız tasarım - 2024-03-12T143150.494

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Aşırı rahat. Her zamanki Levi's kalitesi."

  • "Güzel ürün. Amazon kalitesiyle birleşince süper."
Ürünü İncele

4. Levi's Graphic Standard Hoodie

Adsız tasarım - 2024-03-06T121351.775

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün güzel ama kalın ürün isteyenlere göre değil."

  • "Beğendim, ince olmasına rağmen sıcak tutuyor.
Ürünü İncele

5. Çok satanlarda ilk sırada: Levi's Graphic Set-In Tişört

Adsız tasarım - 2024-03-06T114452.938

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Levi's kalitesi! Regular size olduğu için kendi bedeninizi alın. Kumaş kaliteli, diğer rengini de alacağım."

  • "Çok hızlı geldi. Kumaş kalitesi iyi. Bedenim S tam oldu. Tavsiye ederim."
Ürünü İncele

6. Levi's 724 High Rise Straight Jean Pantolon

Adsız tasarım - 2024-03-06T120747.567

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sipariş çabucak geldi. Pantolon mükemmel, uyumlu beden."

  • "Harika. Süper."
Ürünü İncele

7. Levi's Erkek 511 Slim Star Map Adv Kot Pantolon

Adsız tasarım - 2024-03-06T120939.602

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gerçekten Levi's kalitesi başka. Rengi de ayrı güzel."

  • "Güzel. Tam istediğim gibi."
Ürünü İncele

8. Levi's Graphic Laundry Eşofman

Adsız tasarım - 2024-03-06T121155.751

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kaliteyi çok uygun fiyata aldım. Bayıldım."

  • "Yumuşak, rahat, tam beden ve çok tarz."
Ürünü İncele

9. Levi's Graphic Pullover HoodieSweatshirts

Adsız tasarım - 2024-03-06T121530.743

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tam bedeninizi alın. Ürün çok kaliteli."

  • "Eşime hediye aldım, çok beğendik."
Ürünü İncele

10. Levi's Battery Housemark Slim Fit Gömlek

Adsız tasarım - 2024-03-06T122110.418

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Dar kalıplı bir gömlek, bir beden büyük alınabilir. Kaliteli ve güzel."

  • "Kumaş kalitesi ve kalıbı çok iyi. Bedeni uymadığı için iade etmek zorunda kaldım. Bir beden büyük alınabilir."
Ürünü İncele

11. Levi's The Perfect Tişört

Adsız tasarım - 2024-03-06T122258.612

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bu indirimi kaçıran üzülecek, bu fiyata bu kalite."

  • "Amazon sayesinden yarı fiyatından daha uyguna aldım. Klasik bir model. Her dolapta jean yandaşı olarak olması gerekiyor."
Ürünü İncele

Bu içerik 12 Mart 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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