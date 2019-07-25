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Hem şans dağıtıyor hem de kuşları besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 13:44 | Son Güncelleme

 KAYSERİ'de yaklaşık 33 yıldır Milli Piyango seyyar bayiliği yapan eski şarkıcı Gülten Yaşar (51), hem şans dağıtıyor hem de kuşları besliyor.

Hem şans dağıtıyor hem de kuşları besliyor

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de yaklaşık 33 yıldır Milli Piyango seyyar bayiliği yapan eski şarkıcı Gülten Yaşar (51), hem şans dağıtıyor hem de kuşları besliyor.
Gençliğe ilk adım attığı yıllarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'nı kazanan; ancak maddi imkansızlıklar yüzünden okuluna devam edemeyen Gülten Yaşar, bir süre gazino ve düğün salonlarında şarkılar söyledi. Bu arada gündüzleri de Milli Piyango bileti satan Yaşar, ardından sahnelere ve şarkıcılığa veda etti. Gülten Yaşar, Kayseri’de 33 yıldır Milli Piyango’nun seyyar bayiliğini yaparak insanlara şans dağıtırken, aynı zamanda da etrafını saran güvercin ve serçelerle yiyeceklerini paylaşıyor.
çocukluğundan beri hayvanları sevdiğini söyleyen Yaşar, "Kuş, kedi, köpek, fare fark etmez. Hayvanların, Allah’ın bize verdiği emanetler olduğunu düşünüyorum. Memlekette çok aç hayvanlar var. İnsanların bir kısmı da aç ama hayvanları görüyoruz. Boş zamanlarımda onlara elimden geldiği kadar yemek veriyorum. Hayvanlarla iletişimimiz, tamamen güvene dayalı. İkinciye sevgi, üçüncüye ise yemek geliyor. Bana güvendikleri için kendilerini kucağıma atıveriyorlar. Tamamen güven" diye konuştu.
Son 7 yıldır tarihi Hunat Hatun Medresesi'nin yanında bilet tezgahını açtığını kaydeden Yaşar, "Burada 7 yıldır bilet satıyorum; ama 3 yılda hayvanların güvenlerini sağlayabildim. İnsanlara kolay kolay güvenmiyorlar. Güvenmemekte de yerden göğe kadar haklılar. Çünkü bazı insanlar, hayvanları Allah'ın yarattığı bir varlık olarak düşünmüyorlar. Bir oyuncakmış, basit bir şeymiş gibi düşünenler çok maalesef. Onları da Allah yarattı ve ona göre değer verilmesini istiyorum. Yemek vermesinler; ama eziyet de etmesinler" ifadelerini kullandı.

​FOTOĞRAFLI

Hem şans dağıtıyor hem de kuşları besliyorHem şans dağıtıyor hem de kuşları besliyorHem şans dağıtıyor hem de kuşları besliyorHem şans dağıtıyor hem de kuşları besliyor

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