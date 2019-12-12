HABER

Hem sarkıntılık etti hem yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 10:10 | Son Güncelleme

Adana’da bir kişi akrabalarına sarkıntılık ettiğini ileri sürdüğü kişi tarafından vuruldu.Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesinde meydana geldi.

Hem sarkıntılık etti hem yaraladı

Adana’da bir kişi akrabalarına sarkıntılık ettiğini ileri sürdüğü kişi tarafından vuruldu.
Edinilen bilgiye göre, olay, Yüreğir ilçesine bağlı Yeşilbağlar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede berberlik yapan Ali A. (25), akrabalarına sarkıntılık ettiğini ve haklarında dedikodu çıkardığını ileri sürdüğü İbrahim T. (31) ile 5 Aralık günü tartıştı. Tartışma küfürleşmeye dönüşünce kavga çıktı. Kavga sırasında İbrahim T., pompalı tüfekle Ali A.’ya ateş etti. Ali A. yaralanınca zanlı olay yerinden kaçtı. Yaralı ise çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı tedavi altına alınırken Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada zanlı İbrahim T. yakalandı. Zanlı emniyette sorgusu tamamlandıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

PARTNER Yürümekte bile zorlanıyordu! Son hali şoke etti Yürümekte bile zorlanıyordu! Son hali şoke etti
(Özel) 45 yıldır ayakkabı tamir ediyor(Özel) 45 yıldır ayakkabı tamir ediyor
Alanya’da 2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölüAlanya’da 2 motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

Aslan'dan Avrupa'ya acı veda

Aslan'dan Avrupa'ya acı veda

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

İstanbul merkezli dev operasyon! Tam 107 kişi gözaltına alındı!

İstanbul merkezli dev operasyon! Tam 107 kişi gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırıngalı çikolata yine can aldı! Diyarbakır’da 7 yaşındaki Umut Bilgi hayatını kaybetti

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Fabrikada çatıdan düşen işçiden acı haber

Fabrikada çatıdan düşen işçiden acı haber

ABD'deki yaptırım hazırlığıyla ilgili Türkiye'den açıklama: Saygısızlık

ABD'deki yaptırım hazırlığıyla ilgili Türkiye'den sert açıklama

Adana'da çok sayıda eve şafak baskını

Adana'da çok sayıda eve şafak baskını

Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem!

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.