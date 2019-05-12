Hem şehit hem de engelli annesinin buruk Anneler Günü

Tokat’ta 2017 yılında engelli kızı için yaptığı fedakarlıklarla yılın annesi seçilen ve 2 ay sonra oğlu şehit olan Gülizar Akdağ, Anneler Günü’nü buruk geçiriyor.

Mahmutpaşa Mahallesi’nde eşi Zekeriya Hasan Akdağ ve engelli kızı Sevda Akdağ ile yaşayan 51 yaşındaki Gülizar Akdağ, Anneler Günü’nü buruk geçiriyor. 24 yaşındaki serabral parsi hastası engelli kızı için gösterdiği fedakarlık dolayısıyla 2017 yılında yılın annesi seçilen Akdağ’ın oğlu Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ, bu ödülü aldıktan 2 ay sonra Siirt’te teröristlerin saldırısı sonucu şehit oldu. Evindeki bir köşeyi oğlundan kalan ödül ve fotoğraflarla donatan anne Akdağ, kendisini engelli kızına adamaya devam etti. Anneler Günü’nü şehit oğlunun fotoğraflarıyla birlikte engelli kızının yanında geçiren Gülizar Akdağ, sadece doğurmakla anne olunmayacağını, anneliğin emek gerektiren ve emekliliği olmayan bir olgu olduğunu söyledi. Anne Akdağ, “Anneler Günü benim için şuanda hüzünlü geçiyor. Büyük eksiğim var. Bir yandan da şanslıyım, iki tane ödüllü evladım var. 2 yıldır Anneler Günü’nü böyle hüzünlü geçiriyorum oğlum şehadete eriştikten sonra” diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Birlikte uyuduğu pitonu bir anda yemeği kesince... Denizli'deki depremden sonra oluşan yarıktan zehirli su akıyor Ecrin'in annesinin, Anneler Günü'nde acı bekleyişi

"Şehit oğlum ’Seni Türkiye’ye tanıtacağım’ demişti"

2017 yılında Aile Haftası kapsamında engelli kızı için gösterdiği fedakarlıklardan dolayı yılın annesi seçilen ve Tokat’ta herkes tarafından tanınan Gülizar Akdağ, bu ödül sonrasında şehit oğlunun "Ben de seni tüm Türkiye’ye tanıtacağım" dediğini anlattı. Akdağ, “Önceki Anneler Günü’nde yılın annesi seçilmiştim. Yılın annesi seçilince Sevda’yı abisi gelip tebrik edememişti. ’Anne bana göster Sevda’yı bir görüntülü olarak’ dedi. Sevda’ya ‘Niye şımarıyorsun Sevda, ben annemi tüm Türkiye’ye tanıtacağım, sen Tokat’a tanıtmışsın yılın annesi olarak’ dedi. ’Oğlum orada da mı Sevda’yı kıskanıyorsun’ dedim. Aradan 2 ay geçmeden beni Türkiye’ye tanıttı. Hüznüm, eksikliğim çok fazla ama bir o kadar da gururum var. Gururlu bir anne olarak beni geride bıraktı. Onun için ayakta durmaya çalışıyorum. Engelli bir çocuğum olduğu için ayakta durmaya çalışıyorum. Durmak zorundayım. Sözün bittiği yer, yapacak bir şey yok. Tesellim çok. Gurur verici bir evlat” şeklinde konuştu.