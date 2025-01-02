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Hem şık hem rahat! Skechers Koopa - Volley Low Lifestyle Ayakkabı'da %25 indirim
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Hem şık hem rahat! Skechers Koopa - Volley Low Lifestyle Ayakkabı'da %25 indirim

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
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Günün her anında hem şıklığı hem de rahatlığı hissedeceğiniz bir sneaker arıyorsanız Skechers Koopa Court - Volley Low Varsity sizi bekliyor. Air-Cooled Memory Foam iç tabanı sayesinde uzun saatler boyunca konforlu bir yürüyüş deneyimi sunan ürün, gerçek süet kaplamalarla tamamlanan dayanıklı deri üst yüzeyi, stilinize modern bir dokunuş katıyor. Üstelik bugüne özel 1074 TL indirim ile satışta...

Ayakkabılar, sadece adımlarınızı değil, tarzınızı da taşıyan en önemli parçalardan biri. Gün boyu süren bir tempoda hem konforu hem de şıklığı bir arada bulmak istiyorsanız Skechers Koopa Court - Volley Low Varsity incelemeye değer bir ayakkabı. Klasik kort stilini modern detaylarla buluşturan sneaker, Air-Cooled Memory Foam teknolojisiyle ayağınıza özel destek sağlayarak her adımda rahatlığı garanti ediyor. Üstelik hem de kısa süre için 1074 TL indirimli fiyatla satışta olan ürün ile tarzınıza konfor katmanın şimdi tam zamanı!

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Skechers Koopa Court - Volley Low Varsity

Skechers Koopa Court - Volley Low Varsity

Skechers Koopa Court - Volley Low Varsity, günlük şıklığı ve konforu bir arada sunarak ayakkabı deneyiminizi yeniden tanımlıyor. Air-Cooled Memory Foam teknolojisi sayesinde ayağınıza özel destek sağlayarak, uzun saatler boyunca rahatlık sunan bu sneaker, hafif ve nefes alabilir yapısıyla dikkat çekiyor. Gerçek süet kaplamalı dayanıklı deri üst yüzeyi ve esnek kauçuk dış tabanı, her adımda sağlam bir tutuş ve şıklık sağlar. Klasik kort stiline modern bir dokunuş getiren bu model, hem spor aktivitelerinizde hem de günlük kombinlerinizde fark yaratmak için ideal. Skechers ile konfor ve tarzın mükemmel uyumunu keşfedin!

Ürünü İncele

Bu içerik 2 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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