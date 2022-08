Hem şık hem spor görünüşlerinin yanı sıra aynı zamanda kullanışlı olan en iyi akıllı saatler

Teknolojinin bu kadar gelişmiş ve yenilikçi olması, markaları da güncel kalmaya itiyor elbette. Bu nedenle tasarım ve işlevsellik anlamında birbirinden farklı markanın onlarca akıllı saati bulunuyor. Üstelik giyilebilir teknoloji kategorisinde yer alan akıllı saatler günlük hayatın olmazsa olmazı hâline geldi desek, yanılmış olmayız. Kafanızı onlarca ürün arasında allak bullak etmeyecek en iyi akıllı saat modellerini sizler için listeledik. Öyleyse gelin, bu ürünleri hep birlikte inceleyelim.

1. "En iyi akıllı saat hangisi?" diye merak edenlere: Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Eğer sağlıklı bir yaşam için ilk adımı atmak istiyorsanız Samsung Galaxy Watch 4 Classic modeline bir şans vermelisiniz. Klasik dikdörtgen kenarlı akıllı saatlere göre farklı tasarlanan yuvarlak döner çerçeveli kadranı, cihaza şık bir görünüm katarken sağlığınızla ilgili tüm verilere de hızlıca ulaşmanızı sağlar. BioActive sensörüyle EKG ve tansiyon ölçümü yapan cihaz; gelişmiş uyku analizi teknolojisiyle ne derece verimli uyuduğunuz, kanınızdaki oksijen seviyesi ve hatta horlama alışkanlıklarınız hakkında da size bilgi verir. Adımsayar ve kalori takibi gibi birçok özellikleri bir arada toplayan ürün, desteklediği 90'ı aşkın egzersiz seçeneğiyle spor motivasyonunuzu yükseltir.

2. Sağlığınız emin ellerde: Huawei Watch GT 3

Huawei Watch GT 3, 46 mm kadranıyla büyük saat kullanmaktan hoşlananlar için en ideal seçeneklerden biri. Gürültü sinyallerini filtreleyen yeni nesil yapay zekâ teknolojisiyle ürün, en yorucu egzersizlerde bile doğru sonuçlar elde etmenize yardımcı olur. Tam şarjla 14 güne kadar kullanım ömrü sunan cihaz, 100'den fazla spor modunu destekler. Cihaz, egzersiz sırasında başka spor ekipmanlarına veya aplikasyonlara rahatlıkla bağlanır. Kandaki oksijen durumu, uyku takibi gibi hayati bilgileri 24 saat boyunca takip ederek analiz yapar. Hassas çevrim dışı navigasyon sistemiyle yolunuzu kaybettiğiniz durumlarda yeni varış noktaları belirleyerek tüm detayları listeler.

3. Her yönüyle kalitenin öncülerinden: Apple Watch Series 7

En iyi akıllı saat markalarından biri olan Apple, piyasaya sunduğu her modeliyle beğeni kazanıyor. Önceki nesle göre %20 daha geniş hep açık retina ekranıyla kaliteli görüntüler sunar. IP6X teknolojisiyle geliştirilen saat, suya ve toza dayanıklılığıyla tozlu yollarda bisiklet sürme veya yağmurlu havalarda yürüyüş yapma özgürlüğü sağlar. Nabız ölçümü, EKG, kandaki oksijen doygunluğu gibi sağlığa dair pek çok veriye ulaşabilen akıllı saatte yüzme, yoga, koşu gibi spor seçeneklerinin yanında tai chi ve pilates modları da mevcut. Ayrıca cihaz ile aramalarınızı yanıtlayarak konuşma gerçekleştirebilir, gelen mesajlarınıza dikte özelliğiyle cevap verebilirsiniz. Bununla birlikte Apple Watch Series 7'nin en iyi akıllı saat 2022 listesinin bir numarası olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

4. Klasik saat görünümünden vazgeçemeyenler için: General Mobile GM Watch GMWATCHB01

1,3 inçlik TFT LCD dokunmatik ekranıyla kullanıcılarını buluşturan General Mobile GM Watch GMWATCHB01, 240x240 piksel çözünürlüğe sahip. Bisiklet, koşu bandı, tırmanma, yürüyüş gibi çeşitli egzersiz seçenekleriyle donatılan model; klasik saat görünümünden vazgeçemeyenler için oldukça ideal. Günlük aktivite, uyku ve kalori izleme, kandaki oksijen seviyesini ölçme, nabız ve kadın sağlığı takibi gibi gelişmiş özellikleriyle kullanışlı bir akıllı saat isteyenlerin tüm ihtiyacını karşılar. Gücünü 300 mAh'lik pilinden alan ürün, Bluetooth 5.1 teknolojisiyle akıllı telefonlara rahatlıkla bağlanır. Telefonunuza gelen bildirimleri saat üzerinden görebilirsiniz. Ayrıca cihaz, antrenman için belirlediğiniz hedefe ulaştığınızda sizi başarı bildirimleriyle motive eder. Bütçe dostu fiyatıyla her kullanıcıya hitap eden model, ışığın olmadığı karanlık yerlerde el feneri olarak kullanılabilir. IP68 su ve toz geçirmez sertifikasıyla safari yaparken bile çok havalı görüneceksiniz!

5. Hem şık hem fit olmak isteyenlere: Xiaomi Watch S1 Akıllı Saat

Paslanmaz çelik gövdeye sahip safir camdan üretilen Xiaomi Watch S1 Akıllı Saat ile ister resmî ister özel görüşmeleriniz için her zaman şık görünebilirsiniz. 1.43 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı benzersiz bir görsel deneyim yaşatırken her zaman açık ekranı bildirimlerinizi gözden kaçırmadan takip etmenize olanak tanır. 60 Hz yenileme hızına sahip akıllı saat, uygulamalar arasında hızlı geçiş yapmanızı sağlar. 117 ayrı egzersiz modunu destekleyen cihaz, gelişmiş takip sistemiyle antrenmanınız sonlanana kadar verilerinizi doğru bir şekilde analiz eder. Üstelik 50 metre derinliğe kadar su geçirmez özellikli cihazı denizde veya havuzda çekinmeden kullanabilirsiniz! Bir akıllı saatten başka ne beklenir ki zaten, sizce de öyle değil mi?

6. "Kalite ve estetik duruş bir arada olsun." diyenlere özel: Honor Watch Gs Pro Akıllı Saat

Kaliteli yapısının yanı sıra hem estetik bir duruş yakalayan hem fonksiyonel ürün arayanları oldukça memnun edecek Honor Magic Watch 2 46mm Siyah Akıllı Saat; Honor markasının akıllı saat kategorisindeki dikkat çeken ürünlerinden biri. Cihaz, AMOLED ekranıyla geniş görüş açısı sunar. Başarılı özellikleriyle kullanıcılarından neredeyse tam not alan ürün, tasarımıyla da epey iddialı. Gün boyu kaç adım attığınızı takip eden adımsayarı ve kalp ritmi ölçme gibi işlevleriyle sağlığınızı önemser. Aynı zamanda nefes uygulaması ile stres seviyenizi kontrol altına almanıza yardım eder. Dayanıklılık konusunda da başarılı olan cihazın paslanmaz çelik tuşlarıyla saatinizi daha rahat kontrol edebilirsiniz. Sesli görüşme özelliğine ve geniş depolama hafızasına sahip cihaz, uzun pil ömrüyle kalpleri fetheder.

7. Verdiğiniz parayı hak edecek: Garmin Venu 2S

Bütçe sıkıntınız yoksa ve yüksek kalitede bir akıllı saat tercih edecekseniz Garmin Venu 2S'i inceleyebilirsiniz. 1.1 inçlik AMOLED dokunmatik ekrana sahip saat, ince gövdesiyle bileğine göre uygun bir saat bulmakta zorlananların yaşadığı sıkıntıya son verir. Tırmanma, golf, yoga, pilates gibi 25'i aşkın egzersiz seçeneğiyle spor yaparken tüm verilerinizi kayıt altına alabilirsiniz. Üstelik hangi hareketi nasıl yapacağınızı öğrenmek için cihazda bulunan animasyonlu egzersizlerden faydalanabilirsiniz. On güne kadar pil ömrü sunan akıllı saatin enerji programıyla gün içinde vücut hareketlerinizi takip edebilir, Pulse Ox sensörüyle kan oksijen satürasyonunuzu ölçebilirsiniz. Ayrıca akıllı saat su içmeniz için size bildirimler gönderir. Hep yanınızda olacak mükemmel bir hatırlatıcı arıyorsanız o ürün karşınızda!

8. Geniş spor seçenekleriyle: Huawei Watch GT 2 Pro

Akıllı saat kategorisinde oldukça başarılı işlere imza atan Huawei, GT 2 Pro modeliyle merak uyandırdı. 4 GB dâhilî hafızası bulunan cihazda fotoğraflarınıza, uygulamalarınıza veya müziklerinize rahatlıkla yer verebiliyorsunuz. Parlak ve cilt dostu seramik tabanı kolay kullanım olanağı tanırken 200'den fazla arayüz seçeneğiyle saatinizi dilediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz. Eğer kayak sporları sizin için olmazsa olmazsa bu saati çok seversiniz çünkü cihaz; maksimum eğim, yol, mesafe, kalp atış hızı gibi antrenmana dair takip ettiği tüm verilerle en iyi yol göstericiniz olur. 17 profesyonel, 85 kişiselleştirilmiş egzersiz moduyla her hareketinizi kontrol eder.

9. Uzun dayanan pil ömrüyle: Fitbit Versa 3 Akıllı Bileklik

iOS ve Android tabanlı akıllı cihazlarınızla uyumlu Fitbit Versa 3 Akıllı Bileklik, "akıllı bileklik" olarak adlandırılsa da bir akıllı saatten farksız. Kadranındaki altın renkli çerçevesi ürüne bir hayli şıklık katar. Dâhilî GPS özelliğiyle telefonunuz yanınızda yokken bile antrenmanlarınıza devam edebileceğiniz saat, altı güne kadar uzun pil ömrü sunar. 50 metre suya dayanıklılığıyla açık suda veya havuzda gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz cihaz üzerinden telefonunuza gelen çağrıları, mesajları ve diğer bildirimleri görebilirsiniz. Uyku sırasında horlama takibi veya daha doğru analizler için gürültü engelleyici sinyalleriyle bir akıllı saatten beklenen tüm özellikleri taşır.

10. Büyük kadranıyla: Oppo Realme Watch S Akıllı Saat

Spor hayatınıza önemli bir farklılık katmak istiyorsanız Oppo Realme Watch S Akıllı Saat, tam size göre. Şık tasarımıyla oldukça estetik görünen cihazın 3.3 cm ve 1.3 inçlik büyük ekranı, sağlığınıza dair bütün ayrıntıları takip etmenize yardım eder. Gündüz ve gece parlaklık derecesini otomatik ayarlayan saat, 16 farklı egzersiz moduyla sporunuzu keyifle yapmanıza destek olur. Cihazın uyku takibi özelliği, kandaki oksijen seviyesi analizi, günlük ve antrenman sırasında nabız ölçümü gibi pek çok işlevinden faydalanabilirsiniz. Çok yönlü kullanıma sahip akıllı saat, telefonunuza gelen bildirimleri ve aramaları da anında size gösterir.

11. Antrenmanların keyfini çıkarın: Xiaomi Redmi Watch Lite 2

Piyasaya sunulduğu ilk günden itibaren teknoloji sevenlerde merak uyandıran Xiaomi Redmi Watch Lite 2, pahalı muadillerine benzer şık tasarımıyla dikkat çeker. Akıllı saat için yüksek fiyat vermek istemeyenlere uygun fiyatlı alternatiflerden biri olan cihaz, on gün pil ömrüyle uzun kullanım süresi sunar. 50 metre derinliğe kadar su geçirmez özelliğiyle suda tereddüt etmeden kullanabilir, 17 farklı spor moduyla antrenmanlarınız için profesyonel bir antrenöre sahip olabilirsiniz. Yüksek hassasiyetli GPS sistemi, yürüyüş veya koşu sırasında konumunuzu izler. Dilediğiniz her yerde kandaki oksijen satürasyonunuzu ölçebileceğiniz cihaz, PPG sensörüyle24 saat boyunca nabız ölçümü yapar.

12. Çok yönlü özellikleriyle: Amazfit GTS 2

Kavisli çerçevesiz tasarımıyla göz dolduran Amazfit GTS 2; 341 piksel çözünürlüklü ekranıyla daha okunabilir, parlak ve canlı bir görüntü kalitesiyle kullanıcılarını baş başa bırakır. Yedi günlük pil ömrüne sahip akıllı saat ile sporunuzu yarıda bırakmanıza gerek kalmaz. BioTracker 2 PPG gelişmiş sensörüyle çok yönlü sağlık takibi yapabilir. Bu sayede açık havada egzersiz yaptığınızda veya uyuduğunuzda bile kandaki oksijen durumunuzu ölçer. Aynı zamanda cihazın stresli olduğunuz durumlar için tasarlanan stres takibi özelliği de bulunur. 90'ı aşkın yerleşik spor moduna sahip, 50 metre su geçirmez özellikli cihazda bulunan mikrofon ve hoparlör sayesinde telefon görüşmelerinizi de yapabilirsiniz.

13. Bileğinizden çıkarmak istemeyeceksiniz: Apple Watch SE

En iyi akıllı saat listesinde yer alan Apple Watch SE; aynı markanın yüksek fiyatlı saatlerine göre kaliteden ödün vermeden, daha bütçe dostu bir model düşünenler için alternatif tercihler arasında yer alır. 50 metreye kadar suya dayanıklı modeli denizde, havuzda veya duşta kullanabilirsiniz. Diğer modellerde olan hep açık retina ekrana bu modelde yer vermeyen marka, böylece gereksiz pil tüketiminin önüne geçer. Kablosuz kulaklıklarınızla rahatlıkla eşleşen cihaz, dışarıda telefona ihtiyaç duymadan kesintisiz müzik dinlemenize yardımcı olur. Onlarca kadran seçeneğinin yanında sevdiklerinizin fotoğrafını da her an bileğinizde taşıyabilirsiniz. Eğer EKG ve kandaki oksijen değeri ölçümlerine günlük hayatınızda gerek duymuyorsanız bu model sizin için epey kullanışlı olacak, şimdiden söyleyelim.

14. Galaxy Watch serisinin göz bebeği: Samsung Galaxy Watch Active2

Akıllı saat kategorisinde rakip tanımayan markalardan Samsung, Galaxy Watch serisine eklediği Active 2 modeliyle birçok deneyim olanağı sunar. Samsung Galaxy Watch Active2'nin arka kısmında yer alan sekiz fotodiyotlu nabız ölçer sayesinde kalp atış hızını doğru ölçer. IP68 ve 5 ATM derecesindeki suya ve toza dayanıklı özelliğiyle cihaz, her koşulda antrenman imkânı verir. Yedi egzersiz modunu destekleyen saat, gücünü 340 mAh bataryadan alarak normal kullanımda gün boyu sizinle kalır. Cihazın GPS özelliğiyle konum takibi yapabilir, Bluetooth bağlantısıyla telefon konuşmalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda Galaxy uygulamalarını indirerek saatinizi daha işlevsel kılabilirsiniz.

15. En iyi akıllı saat listesinin demirbaşı: Honor Magic Watch GT2 Classic

316L paslanmaz çelikten üretilen dayanıklı ve göz alıcı tasarımıyla öne çıkan Honor Magic Watch GT2 Classic, her zaman açık AMOLED ekranıyla bildirim geldiği sırada ekranın açılmasını bekletmek zorunda bırakmaz. Huawei Kirin A1 yonga setiyle güçlendirilen cihaz, minimum güç kullanarak maksimum hız sağlar. Sesli rehber ile donatılan akıllı saatin 15 ayrı fitness moduyla her zaman motive kalabilirsiniz. Sekiz adet nefes uygulamasıyla günün yorgunluğu içinde kendinize vakit ayırmanız gerektiğini hatırlatan saatin dâhilî hoparlör ve mikrofonuyla gün boyu aramalarınıza yanıt verebilirsiniz. 4 GB kapasiteli belleği ise sevdiğiniz müzikleri dilediğiniz her an dinlemenize yardımcı olur.

16. Her zaman sağlıklı ve fit kalmak için: Vestel Akıllı Saat

En iyi akıllı saat yorumları arasında kendini gösteren Vestel Akıllı Saat, teknolojiyi yakalayan gelişmiş fonksiyonlu özellikleriyle öne çıkar. Bluetooth destekli kablosuz bağlantısıyla akıllı telefon, tablet veya diğer akıllı cihazlarınız ile saniyeler içinde bağlantı kurabilen model, aynı zamanda suyun tadını çıkarmak isteyenler için 5 ATM su geçirmezlik derecesine sahip. Tam şarj ile 200 saate kadar aralıksız kullanım olanağı sunan ürün; adımsayar, kalori ve kalp atış hızı ölçme gibi sağlığa önem veren özellikleriyle yüksek fiyatlı muadillerini aratmaz. Bununla birlikte beş ayrı spor moduyla her zaman fit kalmanıza destek olur.

17. Günlük kullanıma uygun: Daniel Klein Smart Watch R7

Günlük kullanıma uygun yüzlerce klasik saat modeliyle adını duyuran Daniel Klein, akıllı saatiyle de ön plana çıkmayı başardı. Silikon kayışlarıyla bunaltıcı yaz günlerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz Daniel Klein Smart Watch R7'yi 3 ATM suya dayanıklı özelliğiyle ister duşta ister su sporlarında tercih edebilirsiniz. Sesli görüşme, adımsayar, nabız ölçer, uyku takibi gibi sağlığı göz ardı etmeyen fonksiyonlarıyla dikkat çeken ürün; suya ve toza dayanıklı materyaliyle uygun fiyatlı akıllı saat arayanların beklentisini karşılar. Üstelik büyük ekranlı akıllı saat kullanmaktan hoşlanmayanlar için cihazda oldukça minimal bir ekran mevcut.

18. Büyük markalara rakip: Oppo Watch Free

Oppo Watch Free'nin 1.64 inçlik kaliteli ve canlı renklere sahip ekranıyla gerek spor raporlarını gerek telefonunuza gelen bildirimleri daha kolay bir şekilde görebilirsiniz. Standart kullanımda 14 gün, orta yoğunluktaki kullanımda on güne kadar pil ömrü bulunan saat; OSleep Uyku Analizi teknolojisiyle tüm uyku sürecinizi izler. Dört egzersiz moduna yer verilen cihaz sayesinde performansınızı kaydedebilir, 33 gram ağırlığıyla bileğinizde ağırlık hissetmeden saati rahatlıkla kullanabilirsiniz. Egzersiz sırasında kalp atış hızını ölçen ürün, standart nabız hızının üstüne çıktığında sizi uyarır. iOs ve Android işletim sistemiyle çalışan cihazlarınızla uyumlu akıllı saatin titreşim özelliğiyle hiçbir bildirimi kaçırmazsınız.

19. Çocuğunuz için endişelenmenize gerek kalmayacak: Smartberry Çocuk Akıllı Saat

11 farklı renk seçeneğiyle miniğinizin zevkine hitap edecek Smartberry Çocuk Akıllı Saat, beş farklı kasa çapıyla her yaş grubu için kullanılabilir özelliğe sahip. 420 mAh batarya kapasitesi bulunan akıllı saat, GPS konum takibi özelliğiyle ebeveynlerin içini rahatlatır. Aynı zamanda model; güvenli bölge takibiyle çocuğunuz okul, park gibi alanların dışına çıktığında da sizi uyarır. İçerisindeki eğlenceli uygulamalarla çocukların sıkılmadan keyifli vakit geçirmelerini sağlayan ürün, Android ve iOS işletim sistemiyle çalışan cihazlarla kolayca bağlantı kurar. SIM kart girişi sayesinde çocuklarınızın sesini istediğiniz her an duyabilir, on ayrı numarayı cihaza tanımlayabilirsiniz.

20. Aradığınız her şey bu saatte: Technodia T500 Akıllı Saat

Akıllı saat kategorisinde en çok favorilere eklenen ürünlerden biri olan Technodia T500 Akıllı Saat, iOS ve Android desteğiyle kullanım zenginliği sunar. Yalnızca kendiniz için değil, sevdiklerinize de harika bir hediye olabilecek ürün; tam şarjda yaklaşık iki güne kadar kullanılır. Günün her saatinde kalp atış hızını izleme, kalori ve egzersiz kaydı, adımsayar özelliklerinin yanında WhatsApp ve SMS gibi telefonunuza gelen bildirimlerden sizi haberdar eder. Müziklerinizi keyifle dinlemenize imkân tanıyan cihazın alarm, ses kaydedici, hesap makinesi gibi fonksiyonları da bulunur. Koşu, mekik, basketbol, tenis, yürüme ve daha fazla egzersiz seçeneğiyle sağlıklı yaşamı destekler. Aynı zamanda tamamı dokunmatik 1.54 inçlik HD IPS ekranı, bildirimleri görme veya uygulama içinde gezinme işlemlerini daha konforlu kılar.

21. Güçlendirilmiş bataryasıyla: Talos X Watch 7 Plus

2022 güncel sürümüyle kullanıcılarının karşısına çıkan Talos X Watch 7 Plus, güçlendirilmiş 230 mAh bataryasıyla uzun süre kullanım olanağı sunar. 1.90 inç ekranı ve 1.5 mm ince kenarlları, modele şık bir görünüm katar. Model, iOS ve Android uyumlu olmasıyla kullanıcılarını sevindirir. 90 Hz yüksek yenileme hızıyla uygulamalar arasında hızlı geçiş yapmanızı sağlar. Yüzlerce kadranıyla saatinizi kişiselleştiresiniz. Ayrıca cihaz, Bluetooth bağlantısıyla gelen aramalara cevap verme ve arama gerçekleştirme imkânı tanır. Saat üzerinden fotoğraf çekme özelliği ise fotoğraf tutkunlarına büyük avantaj sağlar. GPS desteğiyle de yürüyüş, koşu gibi egzersizlerinizi rahatlıkla izleyebilirsiniz. IP68 su geçirmez derecesiyle zenginleştirilen ürün sayesinde pahalı markaları tercih etmenize gerek kalmaz!

22. Pahalı muadillerini aratmayan: SeyuTech Watch 3 Pro

47 mm'lik geniş AMOLED tam dokunmatik ekrana sahip SeyuTech Watch 3 Pro, spor şıklığı bir arada isteyen kullanıcıların beğenisini kazanmaya aday. 320 mAh kapasiteli bataryasıyla uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabileceğiniz ürün, 30'dan fazla arayüz seçeneğiyle çeşitlilik sunar. Bluetooth bağlantı özelliğiyle SMS ve WhatsAPP gibi uygulama bildirimlerinizden sizi geri bırakmayan cihaz, "Telefonumu Bul" fonksiyonlarıyla muadillerinden bir adım öne çıkar. Uygun fiyatına rağmen saat üzerinden sesli görüşme avantajı sağlayan modelin nabız, tansiyon, kalori ölçer, adımsayar, egzersiz kilometre kaydı gibi birbirinden işlevsel özellikleri bulunur. Aynı zamanda ürünün pahalı muadillerinde bulunan oturma hatırlatıcı fonksiyonuna da sahip olduğunu belirtmek gerek.

23. Estetik duruşuyla dikkat çeken: Haylou Solar LS05 Akıllı Saat

Yeni nesil teknik özellikleriyle dikkat çeken Haylou Solar LS05 Akıllı Saat, silikon kordonu ve metalden üretilen gövdesiyle dayanıklılık konusunda oldukça iddialı. Yalnızca 54 gram ağırlığa sahip cihaz, günün her saati için yanınızda olmaya hazır. 1,28 inç büyüklüğündeki ekranıyla tek bakışta kalori, nabız, adım sayısı ve kat ettiğiniz mesafeyi görebileceğiniz üründe12 farklı spor modu mevcut. Aynı zamanda model, egzersiz sırasındaki tüm verilerini kaydederek günlük aktiviteleriniz hakkında bilgi sahibi olmanızı kolaylaştırır. Uyku takip moduyla kaç saat uyuduğunuzu, uyku kalitenizi ve ne kadar uykuya ihtiyacınızın olduğunu analiz etmekle birlikte telefonunuza gelen bildirimleri saatinize aktararak fonksiyonel bir kullanım vadeder. Üstelik su geçirmezlik özelliği bulunan akıllı saat sayesinde suyun tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.

24. Ailelere özel tasarlanan: TCL Movetime Mt42 Family Watch 2

Çoğu ebeveyn yoğun iş durumundan dolayı çocuklarını kontrol etmekte zorlanabilir. Tam da bunun için tasarlanan TCL Movetime Mt42 Family Watch 2; çocuk için en iyi akıllı saatlerden biri. Gerçek zamanlı izleme özelliğiyle çocuğunuz hareket hâlindeyken nerede olduğunu hızlıca öğrenebilir, konum geçmişini izleyebilirsiniz. Bununla birlikte dilediğiniz her an çocuğunuzla sesli arama da gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca cihaz, çocuğunuz önceden işaretlediğiniz güvenli bölgelerin dışına çıktığında size uyarı gönderir. 2 MP çözünürlüğe sahip kamerasıyla miniğiniz arkadaşlarıyla geçirdiği keyifli vakitleri ölümsüzleştirebilir. Gücünü 850 mAh bataryadan alan cihaz, iki saatte şarj olarak yedi güne kadar kesintisiz çalışır. IP65 güvenlik sertifikası ise sıvı dökülmelerinin veya tozların oluşturacağı olası kazalardan cihazınızı korur.

25. Akıllı bileklikten daha fazlası: Honor Band 6 Smart Watch

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Akıllı bileklik olarak piyasaya sunulsa da bileklikten öte özellikleriyle âdeta akıllı saat görevi üstlenen Honor Band 6 Smart Watch; 1.47 inç full view AMOLED ekranıyla kullanıcılarına büyük konfor sunar. 180 mAh kapasiteli lityum pil kullanılan cihazı on dakika şarjla üç gün aralıksız kullanabilirsiniz. 5 ATM'ye kadar suya karşı dayanıklı olan ürün, TrueSport teknolojisiyle on farklı profesyonel spor modunu destekler. Uyku kalitenizi analiz ederek olası sorunlara karşı çözüm önerileri belirleyen cihazın stres takibi özelliği ise günün yoğun olduğunuz anları için âdeta biçilmiş kaftan. Siyah, gri ve pembe olmak üzere üç ayrı renk seçeneğiyle satışa çıkan ürün, kadın kullanıcılarını menstrual döngü hakkında önceden bilgilendirir. Tüm verilere bir yerden erişmenizi sağlayan döngü takibi takvimiyle avantaj sağlar.