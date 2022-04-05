Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi Huawei Watch GT 3'e göz atalım

Akıllı saat alırken görünüşüne olduğu kadar özelliklerine de dikkat etmek gerekir. Hayatınızı kolaylaştıracak, sağlık ve antrenman verilerinizi takip edecek, cep telefonunuzla kusursuz bir uyum yakalayacak ürün arayışındaysanız doğru yerdesiniz! Huawei Watch GT 3 incelemesine ve benzer modellere yer verdiğimiz yazımıza göz atarak hem aklınızdaki tüm soruların cevaplarını bulabilir hem beğendiğiniz ürünü güvenle satın alabilirsiniz. Ne dersiniz, başlayalım mı?

Huawei Watch GT 3 Elegant

Huawei Watch GT 3 Elegant'ın teknik özellikleri

İşletim sistemi: ‎HarmonyOS

Çözünürlük: ‎466 x 466 piksel

Uyumlu cihazlar: Akıllı telefonlar

Önemli Özellikler: ‎İvme ölçer, aktivite takipçisi, kalori takibi, mesajlaşma, nabız monitörü, kan basıncı monitörü, telefon görüşmesi, GPS, uyku monitörü

Ekran boyutu: ‎1.32 inç

Ortalama pil ömrü: ‎7 gün

Pil hücre bileşimi: ‎Alkalin

Kablosuz türü: ‎Bluetooth

Bağlantı türü: ‎Bluetooth 5.2

İnsan arayüz girdisi: ‎Dokunmatik ekran

Ürün model numarası: ‎OB02821

Ürün boyutları ve ağırlığı: ‎4.23 x 4.23 x 1.02 cm ve 100 gram

3D kavisli camı ile yumuşak bir parlaklık yakalayan Huawei Watch GT 3 Elegant incelemesine başlıyoruz! 1.32 inç AMOLED renkli dokunmatik ekranıyla kolay kullanılan saat, ince ve hafif tasarımıyla kolda ağırlık yapmaz. Güç düğmesini çevirerek ekrandaki uygulamaları kolayca yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. 5 ATM'ye kadar su geçirmezlik özelliği ve yüksek yenileme hızı sayesinde akıllı saati elleriniz ıslakken dahi sorunsuz şekilde kontrol edebilirsiniz. Gürültülü sinyalleri daha etkili filtreleyen yapay zekâ algoritması, yorucu bir egzersizin ardından bile en doğru kalp atış hızını takip eder ve kandaki oksijen seviyesi gibi sağlık verilerini doğru şekilde belirler. Huawei Watch GT 3 42 mm özelliklerinden biri de dış mekân konumlandırma sinyallerinin hem gücünü hem kararlılığını etkili şekilde arttırması. Böylece parazitleri önleyerek antrenmanlarınızı doğru şekilde kaydeder. Tek şarjla 7 güne kadar dayanır. Huawei Watch incelemesinde değinmemiz gereken bir diğer nokta ise gün doğumu ve batımı, Ay'ın evreleri, gelgit zamanları gibi bilgilendirmeleri yapabilmesi. Mevcut hava basıncını ölçebilen Huawei Watch GT 3 özelliklerinden biri de hava koşullarında yaşanacak değişikliğe karşı sizi uyarması. Ayrıca antrenman verilerinizi takip ederek âdeta kişisel antrenörünüz gibi size uygun antrenman programı hazırlayabilir.

Huawei Watch GT 3 Elegant'ın avantaj ve dezavantajları

Huawei Watch GT 3 Elegant'ın avantajlarına kısaca değinecek olursak:

Suya dayanıklı olduğu için 50 metreye kadar su geçirmez. Bu sayede hem duş alırken hem deniz ve havuzda yüzerken çıkarmak zorunda kalmazsınız.

Tek şarjla 7 gün boyunca kullanılabilir.

Ters şarjı destekleyen Huawei telefonları şarj edebilir.

Kalp atış hızı, kandaki oksijen değeri, uyku süresi gibi sağlık verilerini takip eder.

Adımsayar ve antrenman kaydı yapabilir. Verilerinizi analiz ederek size özel antrenman programı çıkarabilir. Ayrıca egzersiz ekipmanlarıyla senkronize olabilir.

Gelen aramaları cevaplayabilir ya da arama yapabilir.

Müzik çalar olarak da kullanılabilir.

Doğru çevrim dışı navigasyon fonksiyonu ile hem antrenman rotanızı kaydeder hem yolunuzu kaybettiğinizde geri yönlendirme özelliğiyle yeni varış notaları oluşturur.

Huawei Watch GT 3 Elegant'ın dezavantajları arasında 46 mm modele kıyasla şarjının daha az dayanması ve kamerasının olmaması sayılabilir. Ayrıca Huawei Watch GT 3 Pro özellikleriyle karşılaştırdığımızda Pro'ya göre daha küçük boyutta olması, büyük model sevenlere hitap etmeyebilir.

Huawei Watch GT 3 Elegant'ı kullananların yorumları

Huawei Watch GT 3 yorumlarına baktığımızda pil ömrünün ve ses kalitesinin kullanıcılardan tam not aldığını görüyoruz. Bağlantıda herhangi bir sorun yaşatmaması ve hızı da beğenilen özellikleri arasında. Ekran görüntüsü, parlaklığı ve netliği de beğeni kazanıyor. Telefonla görüşme yapmanın sorunsuz gerçekleşmesi kullanıcıları memnun ederken mesajlara yazarak ya da sesli cevap verememek bazı kullanıcıları küçük de olsa hayal kırıklığına uğratmış. Ancak genel yorumlara baktığımızda saati kullanan hemen her kullanıcı oldukça memnun kalmış diyebiliriz.

Huawei Watch GT 3 Elegant'a alternatif ürünler

1. Apple Watch Series 3 GPS

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Siyah ve beyaz olmak üzere 2 farklı rengi bulunan Apple Watch Series 3 GPS ile aktivite verilerinizi kaydedebilir, iPhone'daki gelişmelerden haberdar olabilir, kalp atış hızınızı takip edebilirsiniz. Arama ve mesajları cevaplama kolaylığı da sunan saatle müzik ve podcast'lerinizi eşleştirebilir, hareket hâlindeyken bile dinleyebilirsiniz. 50 metreye kadar suya dayanıklı olduğu için saati yüzerken ya da duşta çıkarmanız gerekmez.

2. Amazfit Gtr 2e

Suya ve toza karşı dayanıklı yapısıyla öne çıkan Amazfit Gtr 2e, uygun fiyatıyla da gönlünüzü fethedebilir! 1.39 inç ekranıyla bildirimleri rahatça görmenizi sağlayan saatte 12 adet antrenman modu mevcut. Adımsayar ve GPS özellikleriyle spor verilerinizi kaydeder. Ayrıca kalp atış hızını, hava sıcaklığı ve basıncını da size bildirir. Pusula fonksiyonu da bulunan akıllı saat, titreşim özelliğiyle bildirim geldiğinde sizi uyarır.

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3. Samsung Galaxy Watch4 Classic

Yüksek kaliteli paslanmaz çelik malzeme ile üretilen, döner çerçevesiyle oldukça şık bir görünüme sahip Samsung Galaxy Watch4 Classic, vücut yapınızı ölçer. Fitness verilerinizi de takip ederek kas yoğunluğu, yağ yüzdesi, sıvı oranı gibi birçok veriyi analiz eder. 90'ın üzerinde antrenmanı desteklediği için daha doğru veriler sunar. Uyku analizi, EKG ve tansiyon ölçümü yaparak sağlık verilerinizi de kaydeder.

4. TicWatch Pro 3 Ultra 4G/LTE Akıllı Saat

Çift ekran teknolojisi sayesinde temel modda 45 güne kadar şarja ihtiyaç duymayan TicWatch Pro 3 Ultra 4G/LTE Akıllı Saat, özelleştirilmiş arka ışığıyla farklı ortam ve ihtiyaçlara göre tam 18 ayrı renk sunar. Fitness, kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, kalori gibi verileri takip eder ve kayıt altına alır. 1.4 inç ekranı ve parmak izini önleyen camı ile rahat kullanılır.

5. Suunto 3 Moss Grey Akıllı Saat

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Spor yaparken yardımcınız olacak bir akıllı saate ne dersiniz? Hem iOS hem Android işletim sistemiyle uyumlu Suunto 3 Moss Grey Akıllı Saat, GPS, rota kaydı ve adımsayar özelliğiyle antrenman verilerinizi kaydeder. Bilekten nabzınızı rahatça ölçen saat, çoklu spor modu ile çeşitli egzersiz verilerini de kaydeder. 30 metreye kadar su geçirmediği için yüzerken ya da duşta çıkarmanıza da gerek kalmaz.

6. Xiaomi Mi Watch

Basketbol, fitness, futbol, yürüyüş, kayak gibi sporları destekleyen Xiaomi Mi Watch, aktivitelerinizi izleyerek kayıt altına alır. 1.39 inç AMOLED dokunmatik ekranıyla kolay kontrol edilen akıllı saatin ekran çözünürlüğü 454 x 454 piksel. 5 ATM'ye kadar suya dayanıklı olduğundan yaklaşık 50 metre derin suda kullanılabilir. Barometre ölçümü yapabilen akıllı saat, değişen hava koşullarına karşı sizi uyarır. Tek şarjla 16 gün kullanılır.

7. Honor Magic Watch 2

AMOLED ekranıyla hemen her ortamda rahat görünen ve kişiselleştirilebilen kadranıyla öne çıkan Honor Magic Watch 2, kablosuz müzik dinlemenize imkân tanır. 4 GB hafızasıyla müzik dosyalarınız için gereken depolama alanını sunar. Antrenman sırasında vücudunuzda gerçekleşen değişimleri analiz eder. Kalp atış hızı, uyku düzeni ve kandaki oksijen verisi gibi başlıklarda sağlık takibi yaparak sizi bilgilendirir. Sesli görüşme özelliğiyle çağrıları da cevaplamanızı sağlar.