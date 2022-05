Hem şıklığıyla odanızın dekoruna yakışacak hem de yerden tasarruf ettirecek kitaplık modelleri

Vaktinin çoğunu kitaplarla geçirenler, okuma alışkanlıkları sayesinde pek çok kitabın biriktiğini iyi bilir. Bu güzel alışkanlığınız ile kitaplarınızı hem sergilemek hem muhafaza etmek için şık ve zarif bir kitaplığa ihtiyaç duyabilirsiniz. Odanızda az yer kaplayarak kitaplarınızı oldukça dekoratif hâle getirmenizi sağlayacak kitaplık fikirlerimize bakmaya ne dersiniz?

Evinizin odası, ofisiniz ya da salonunuzun ruhuna daha entelektüel bir hava katacak kitaplığa yer açmanın vakti sizce de gelmedi mi? Ahşap kitaplıklardan metal olanlara, değişik tasarıma sahip kitaplıklardan duvar raflarına kadar beğeniyle kullanabileceğiniz kitaplık modelleri için doğru yerdesiniz. Gelin, hep birlikte zevkinize uygun kitaplık modellerini keşfedelim!

1. Şık tasarımlı kitaplıklara kim "Hayır." diyebilir ki?

Ders ve okuma kitapları, biblolar ve çeşitli aksesuarlarınızı sergilemek istediğiniz zaman kullanabileceğiniz son derece şık ve dekoratif kitaplık önerisiyle başlayalım. Kırmızı rengi, asimetrik tasarımı ve oldukça az yer kaplayan ölçüleriyle Moonlife Zero Dekoratif Kitaplık, vadettiği kullanışlılığı ön plana çıkarmayı başarıyor. Odanızın her yerine tam olarak uyum sağlayabilen ürünü, kanserojen madde içermeyen yapısıyla çevreye ve sağlığınıza zarar vermeden kullanabilirsiniz. Birinci sınıf suntalam malzemeden üretilen bu kitaplığı çok seveceksiniz.

2. Farklı dekorasyon fikirlerine açık olanlara: Diamur Concept Merdiven Kitaplık

Ev dekorasyonunda yeniliklere açık olanlar için harika bir fikrimiz var! Tıpkı bir merdiven şeklinde tasarlanan Diamur Concept Merdiven Kitaplık, farklılıklara imza atmak isteyen herkesin ilk tercihleri arasında yer alabilir. 150 cm yükseklik, 30 cm derinliğe sahip ürün, birinci sınıf kaliteli malzemesiyle de adından söz ettiriyor. 30 cm'den 10 cm'e kadar orantılı şekilde azalan ölçülere sahip 5 farklı rafı olan kitaplığı, önü ve arkası açık şekilde kullanabilirsiniz. Ürünün duvara tam olarak bitişik olmaması, kitaplarınızı sararmadan muhafaza etmeyi vadediyor.

3. Kullanışsız alanların tümü değerlensin: Rafevi Tars Kitaplık Mini

Zaman zaman evin şeklinden ya da eşyaların dizaynından dolayı evlerin bazı odalarında kullanışsız alanlar bulunabiliyor. Kullanılması güç olan bu alanları kitap ve aksesuarlarınızı yerleştirerek değerlendirmek isterseniz Rafevi Tars Kitaplık Mini'ye bakmanızı öneriyoruz. 5 farklı raf boyutuyla yalnızca kitaplarınızı değil, farklı eşyalarınızı da sergilemenize olanak tanıyan ürünün oldukça kolay bir kuruluma sahip olduğunu da belirtmekte yarar var. Ceviz rengi ve sarkıt ip detaylarıyla bulunduğu ortamı büyüleyen bu kitaplık, evinizin ambiyansını değiştirecek cinsten.

4. Orijinal eşyaları sevenler için: Bimossa Hitit Raflı Ceviz Kitaplık

Ev dekorasyonlarında alışılmışın dışına çıkmanın tam zamanı değil mi sizce de? Düz ve klasik görünümden sıkılıp kendi tarzını ev içi dekorasyonlarında da sergilemek isteyenlerin Bimossa Hitit Raflı Ceviz Kitaplık'ı mutlaka görmesi gerekir. Oldukça küçük bir alan kaplayan kitaplık, aynı zamanda çok fazla eşyayı rahatça sergilemeniz için oldukça müsait. Kolayca monte edilebilen ürün; evinizin salonu, odasında ve hatta ofisinizde farklı görünümler ile kullanılabilir. Mobilyada cevizden hoşlananların bayılacağı bu kitaplığı beğenerek kullanacağınıza eminiz.

5. Çocuk odasını düşünmezsek olmaz: Montessori Çocuk Odası Kitaplığı

Uzun zamandan beri tıpkı kendi kitaplarınız kadar çocuklarınızın odası için de bir kitaplık hayali kuruyorsanız sizler için seçtiğimiz Azra Mobilya Çocuk Odası Kitaplığı'na mutlaka bir göz atın. Çocuklarınızın hem ders hem okuma kitaplarını rahat rahat yerleştireceği 4 raflı kitaplık; 120 cm boy uzunluğu, 60 cm eni, 10 cm derinliği ve 30 cm raf aralığıyla son derece kullanışlı bir ürün olarak sizleri bekliyor. Kitaplığın herhangi bir kimyasal madde içermeden üretilmesi de çocuklarının sağlığını düşünen ebeveynler için oldukça ideal.

6. Güzel bir kitaplık hayali ertelenmesin: Moonlife Paris Dekoratif Siyah Kitaplık

Uzun zamandan beri biriktirdiğiniz kitapları, size hediye olarak alınan bibloları ve süs bitkilerinizi muntazam bir şekilde dizmeyi ister miydiniz? Evinize gelen misafirlerin de hayran kalacağı şık ve modern bir görünüm Moonlife Paris Dekoratif Siyah Kitaplık ile artık hayal değil. Ürün, 160 cm yüksekliği, 20 cm derinliği ve 65 cm genişliğiyle hem kitap ve dergi hem de yer kaplayan diğer eşyalarınızı derleyip topluyor. Birinci kalite suntalam malzemeden üretilen ve içeriğinde kanserojen madde bulundurmayan ürün, büyük bir övgüyü hak ediyor.

7. Duvara monte kitaplık arayanlara: Sensa Modüler Mobilya Duvar Kitaplığı

Evinizin dekorasyonunda kullanmak istediğiniz kitaplıkların sadece ayaklı şekilde olması gerekmiyor. Duvara monte edilen son moda kitaplıklar da oldukça kullanışlı. İşlevsel ve şık bir tasarıma sahip Sensa Modüler Mobilya Duvar Kitaplığı ile hem bitkilerinizi sergileyebilir hem de kitaplarınızı dizebilirsiniz. Evinizin istediğiniz yerinde raf sistemi olarak da kullanabileceğiz ürün, mutfak ve banyolarınıza da çok yakışabilir. Birinci sınıf yonga levhadan oluşan ürün, 4 adet rafa ve siyah dekorlu demirlere sahip. Âdeta bir tasarım harikası olan bu kitaplık modelini incelemeden geçmeyin.

8. El işçiliğinden gelişen zarif bir tasarım: Zeren Ahşap Tasarım Masif Kitaplık

Sırada epey çok kitaba sahip olanlar için yer tasarrufu sağlayacak bir önerimiz var. Zeren Ahşap Tasarım Masif Kitaplık, oldukça heybetli ve işlevsel bir tasarıma sahip. El işçiliği ile üretilen ürün; 200 yüksekliği, 20 cm derinliği ve 116 cm genişliğiyle kendine mini bir kütüphane oluşturmak isteyenlerin göz bebeği olabilir. Ahşap tutkunlarının iyi bir zevkle dekore etmesi ile harikalar yaratacak olan masif kitaplık; okullar, şehir kütüphaneleri ve ders çalışma alanlarında da işlevsel bir şekilde kullanılabilir. Kitap sevenler bu ürüne mutlaka göz atmalı.

9. Ağaç sevgisi hep içimizde: BKM Mobilya Dekoratif Kitaplık

Evinizde de içinizdeki doğa sevgisini sürdüren kişilerden biriyseniz son önerimiz tam size göre. Tamamen ahşaptan üretilen her dalına farklı kitaplarınızı yerleştirebileceğiniz BKM Mobilya Dekoratif Kitaplık, âdeta öze dönüş fikrini çağrıştırıyor. 170 cm yüksekliği, 70 cm genişliği ve 26 cm derinliğiyle oldukça az yer kaplayan ürün, farklı görünüm sevenlerin de ilk tercihleri arasında yer alıyor. Ofisiniz, odanız ya da canınızın istediği her yerde kullanabileceğiniz bu kitaplığı aynı zamanda muhteşem bir hediye fikri olarak da bir kenara not düşebilirsiniz.