Hem sizi hem de çevrenizi etkiliyor! Huzursuz bacak sendromunu azaltacak çözümler

Huzursuz bacak sendromu günlük hayatı oldukça etkilemektedir. Sinir sistemiyle alakalı olan huzursuz bacak sendromu kişinin istemsiz bir şekilde bacağını sallamasına neden olmaktadır. Kaslarda yorgunluğa yol açan bu hastalığın belirtileri kollarda ve bacaklarda yer alan uyuşmalarla karıştırılmaktadır. Huzursuz bacak sendromunun neden geliştiği çoğu zaman bilinmemektedir. Ancak bu sendroma neden olan etkenler vardır.

HUZURSUZ BACAK SENDROMU NEDENLERİ

Genetik yatkınlıklar

Dopamin dengesinde bozukluk

Gebelik (özellikle son trimester)

Demir eksikliği veya başka nedenlerden kaynaklı anemiler

Nöropati

Aşırı alkol kullanımı

Omurilikte spinal kord veya spinal blok oluşumu

Serotonin miktarını yükselten antidepresan ve antipsikotik ilaçların kullanım

HUZURSUZ BACAK SENDROMUNA İYİ GELECEK DOĞAL YÖNTEMLER

EGZERSİZ YAPMAK

Hareketsiz bir yaşam tarzına sahipseniz, bu sendromun neden olduğu belirtilerden daha fazla etkilenebilirsiniz. Bu rahatsız edici hastalığın etkilerini ortadan kaldırmak için düzenli bir şekilde egzersiz yapmaya başlamalısınız. Egzersiz yapmak kan dolaşımını hızlandırır, kasları güçlendirir ve su tutulması gibi problemleri ortadan kaldırır.

ÇORAP GİYMEK

Uyurken çorap giymeniz, ayaklarınızın sabit bir sıcaklıkta kalmasını sağlar. Bazı durumlarda soğuk, bu rahatsızlığa neden olabiliyor. Tam olarak etkisi kanıtlanmasa da, ayaklarınızı sıcak tutarak kendinizce bir önlem almış olacaksınız.

STRESİ AZALTMAK

Bazı insanlar alakasız olduğunu düşünebilir, ancak sürekli stres altında olmak bu rahatsızlığın sebep olduğu semptomları daha kötü bir hale getirebilir. Duygusal durumunuzda meydana gelen değişiklikler hormonlarınızı, kan dolaşımınızı ve diğer önemli vücut fonksiyonlarınızı etkiler. Yoga ve meditasyon gibi rahatlama teknikleri stresi kontrol altında tutmaya yardımcı olur.

SICAK VE SOĞUK KOMPRES YAPMAK

Sıcak ve soğuk kompres yapmak, karıncalanmanın ve kasılmanın neden olduğu rahatsız hissi azaltır. Sıcak ve soğuk kompres dönüşümlü olarak yapılmalıdır; önce sıcak sonrasında ise soğuk kompres bacağa uygulanır. Etkilenen bölgeye birkaç dakika uygulamanız yeterli olacaktır.

MASAJ YAPMAK

Bacaklarınızı rahatsız eden herhangi bir semptom olmasa bile, masaj yaptırmak bacaklarınızı rahatlatır ve kan dolaşımınızı uyarır. Masaj süresi boyunca bacaklarınız ısınır ve kaslarınızdaki gerginlik azalır; bu sayede geceleri ortaya çıkan rahatsız edici kramplar da yok olur. Bacak masajı için lavanta, selvi veya biberiye yağı kullanabilirsiniz.

MAGNEZYUM İÇEREN BESİNLERİ TÜKETMEK

Magnezyum eksikliği, kas problemleri dahil birçok rahatsızlığa neden olur. Huzursuz bacak sendromuna sahip hastalarda genellikle magnezyum eksikliği saptanır. Balık, avokado, kabak çekirdeği, kakao magnezyum içeren besinlerdir.



