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Hem suçlu hem de güçlüler

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 14:17 | Son Güncelleme

Bartın’da Güzelcehisar köyü sahilinde ateş yakan 7 kişiye kişi başı 320 liradan toplamda 2 bin 240 lira idari para cezası uygulandı.

Bartın’da Güzelcehisar köyü sahilinde ateş yakan 7 kişiye kişi başı 320 liradan toplamda 2 bin 240 lira idari para cezası uygulandı. Şüphelilerden 4’ü kendilerini uyaran kolluk kuvvetlerine hakaretten göz altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İnkumu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin, Güzelcehisar köyü bölgesinde önleyici kolluk devriyesi yaptığı sırada sahilde ateş yakıldığı tespit edildi. Sahile inerek C.E, S.K, S.S, E.K, F.D, B.Ü, A.C.’ye ikazda bulunan Jandarma ekiplerine C.E, S.K, S.S, B.Ü. tarafından mukavemet gösterilirken, hakaret de edildi. Gözaltına alınan 4 şahıs, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 4 şahıs ile birlikte diğer 3 kişiye de çevreyi kirlettikleri için toplamda 2 bin 240 lira idari para cezası uygulandı

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