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  4. Hem suçlu hem güçlü! Kırmızı ışıkta çarptığı aracın sürücüsüne böyle saldırdı

Hem suçlu hem güçlü! Kırmızı ışıkta çarptığı aracın sürücüsüne böyle saldırdı

11.06.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sarıyer'de bir araç kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı. Kaza sonrası araçtan inen sürücü, çarptığı aracın sürücüsünü yumrukladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 9 Haziran Çarşamba saat 23.00 sıralarında Çayırbaşı Bahçeköy Caddesi üzerinde meydana geldi.

ÇARPTIĞI ARACIN SÜRÜCÜSÜNE SALDIRDI

Kırmıza ışığa son anda yakalanan bir araç ani fren yaparak durdu. Daha sonra arkadan gelen hafif ticari araç ise hızını alamayınca önündeki araca sert bir şekilde çarptı. Ne olduğunu anlamayan sürücü araçtan indikten sonra arabasına bakarken, hafif ticari aracın sürücüsü ise adama koşup yumruk attı. Çevredekiler araya girerek, kavgayı ayırdı.

O anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

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