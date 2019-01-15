HABER

Hem tarihi hem geleneksel sanatları öğreniyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 11:23 | Son Güncelleme

Adana'da ilkokul öğrencileri, "Yaşayan, yaşatan, eğiten ve öğreten müzecilik" anlayışıyla başlatılan proje kapsamında kentteki müzeyi ziyaret ederek tarihe yolculuk yapıyor, eğitim atölyesinde de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını öğreniyor - Mozaik, kağıt telkari, kumaş baskı, dokuma, ebru, deri işleme, minyatür gibi geleneksel sanatların incelikleri işin ustalarınca öğrencilere anlatılıyor

İSMİHAN ÖZGÜVEN - Adana Müzesi'nde "Yaşayan, yaşatan, eğiten ve öğreten müzecilik" anlayışıyla başlatılan proje kapsamında ilkokul öğrencileri, müzeyi gezerek geçmişle ilgili fikir sahibi olmalarının yanı sıra oluşturulan atölyelerde kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını öğreniyor.

Asırlık Milli Mensucat Fabrikası'nın 2017 yılında müze konseptine dönüştürülmesiyle hizmete açılan Adana Müzesi'nde hem tarihi eserler sergilenerek kentin geçmişine ışık tutuluyor hem de çeşitli eğitim faaliyetlerine imkan sağlanıyor.

Adana Müzesi ile Akdeniz Geleneksel El Sanatları Derneği (AGESDER) iş birliğiyle hayata geçirilen "Müzede Geleneksel Dokunuşlar" projesi kapsamında da müze, öğrencilerin el sanatlarıyla tanıştığı etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana Müzesi'nin 68 bin metrekare alanıyla Türkiye'nin hatta Orta Doğu'nun en büyük müzelerinden biri olduğunu söyledi.

Ziyarete açık olan arkeoloji ve mozaik bölümlerinin büyük ilgi gördüğünü dile getiren Tari, asırlık fabrikadan müze konseptine dönüştürülen yapıyı daha ilgi çekici hale getirmek ve buraya gelen öğrencilerin hoş vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla eylül ayında öğrencilere yönelik bir proje başlattıklarını hatırlattı.

Tari, proje kapsamında, ebru, kumaş baskı, dokuma, kağıt telkari, deri işleme, minyatür, mozaik gibi unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için müze yapısı içerisinde atölye oluşturulduğunu belirtti.

Öğrencilerin müzedeki atölyelerde yer alan geleneksel el sanatlarıyla ve bunu icra eden ustalarla tanıştırıldığını dile getiren Tari, burada öğrencilere sanatın incelikleriyle ilgili bilgilerin verilmesinin yanı sıra uygulamalar da yaptırıldığını aktardı.

- Şimdiye kadar 4 bin öğrenciye ulaşıldı

Adana Müzesi Müdürü Nedim Dervişoğlu da proje kapsamında şimdiye kadar 4 bin öğrenciyi müzede ağırladıklarını dile getirdi.

Okullarla randevu sistemiyle çalıştıklarını ifade eden Dervişoğlu, talebin çok yoğun, katılımcıların tepkilerinin de olumlu olduğunu belirtti.

Akdeniz Geleneksel El Sanatları Derneği (AGESDER) Başkanı ve Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Serdar İnözü de kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarının yaşatılması ve devamlılığı açısından projenin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Proje kapsamında öğrencilere 17 sanat dalıyla ilgili el becerileri kazandırmaya çalıştıklarını dile getiren İnözü, öğrencilerin sanatın inceliklerini ve ne kadar meşakkatle yürütüldüğünü de tecrübe etme şansı bulduğunu sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Egemen Gökay, müzede ebru ve mozaikle ilgili çalışmalar yaptığını dile getirerek, farklı bir ortamda böyle güzel bir çalışmanın içerisinde bulunmaktan keyif aldığını anlattı.

İlkokul üçüncü sınıf öğrencisi Melike Boyacı da hem müzeyi gezip hem de burada el sanatı yapmanın çok güzel olduğunu ifade etti.

Öğrenci Alas Tüdeş de ilk kez böyle bir etkinliğe katıldığını, yaptığı çalışmalar sayesinde hem güzel vakit geçirip hem de eğitimine katkı sağladığını dile getirdi.

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
'Sosyal medya boşanma nedeni''Sosyal medya boşanma nedeni'
3 yıl sonra ağlara takılan 'drone'daki görüntülerini kurtardı3 yıl sonra ağlara takılan 'drone'daki görüntülerini kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana müze

En Çok Okunan Haberler

"CHP'nin İzmir adayı belli oldu" iddiası

"CHP'nin İzmir adayı belli oldu" iddiası

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Ve G.Saray'a dev müjde! Tarık Çamdal...

Ve G.Saray'a dev müjde! Tarık Çamdal...

Fas'ta evlendiler! İşte nikahtan kareler

Fas'ta evlendiler! İşte nikahtan kareler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Son ankette şaşırtan sonuç! 2009'a geriledi

Son ankette şaşırtan sonuç! 2009'a geriledi

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Son ankette AK Parti'ye şok sonuçlar! 'Oy oranı düşüyor, kaybetme riski var'

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Törene damga vuran diyalog! Erdoğan'dan Sofuoğlu'na...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Karısının yasak aşkı sonu oldu! Evdeki adamı görünce...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlahiyatçı Cemil Kılıç görevden uzaklaştırıldı! Açıklamalarıyla gündem yaratmıştı

İlahiyatçı Cemil Kılıç görevden uzaklaştırıldı!

Tunceli'de yoğun kar yağışı! İlçeler görünmüyor

O ilçe kar altında! Binalar bile görünmüyor

150 lira kira veriyor, elektrik parası ödememek için karanlıkta oturuyor

150 lira kira veriyor, elektrik parası ödememek için...

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF): Adnan Oktar'ın 86 şirketini tespit ettik

'Tespit ettik' dedi, gündemi sarsacak o rakamı açıkladı!

Sanıktan skandal sözler: Gülen aldığı kararları peygamberle istişare etmiş!

Sanıktan skandal sözler: Peygamberle istişare etmiş!

'Torbacı Nene' için mahkeme kararını verdi!

'Torbacı Nene' olarak biliniyor! İfadesi şaşkınlık yarattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.