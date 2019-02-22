HABER

Hem tavuklarından hem de kümesinden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 09:52 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 'gezen tavuk' yetiştirmek için 1,5 yıl önce kolları sıvayan Meriç Bora (26), girişimiyle sonuca ulaşamadı.

Hem tavuklarından hem de kümesinden oldu

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 'gezen tavuk' yetiştirmek için 1,5 yıl önce kolları sıvayan Meriç Bora (26), girişimiyle sonuca ulaşamadı. Başıboş köpeklerce bir süre önce tavukları parçalanan daha sonra bölgedeki köpeklerin telef olmasıyla ilgili suçlanan Bora, işletmenin yapı ruhsatı bulunmadığı belirlenince kümesini yıkmak zorunda kaldı.
Rusya Saratov Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Meriç Bora, 2 yıl önce, İskele Mahallesi Burgaz Antik Kenti yakınlarındaki dededen kalma arazisinde bulunan kümeste tavuk yetiştiriciliğine başladı. Burada 120 tavuğu bulunan Bora, 24 Ocak sabahı hayvanları yemlemek istedi; ancak karşılaştığı manzara karşısında şok yaşadı. Kümesin dışında 10 tavuğun parçalandığını gören Bora, kafesin içinde de 35'inin daha telef olduğunu gördü. Bu olaydan 8 gün sonra, 1 Şubat'ta ise çevrede 2'si sahipli 3 köpek, zehirlenerek, telef oldu. Köpeklerin kümes sahibince zehirlenmiş olabileceğinden şüphelenen bazı hayvanseverler, olayla ilgili sosyal medyada paylaşım yapmaya başlayınca yetkililer devreye girdi. Yapılan incelemede, arkeolojik sit alanı içinde kalan kümesin yapı ruhsatının bulunmadığı belirlendi. Datça Belediyesi'nce kümesin yakılmasına karar verildi.
Bu gelişmeler üzerine Meriç Bora, sosyal medya hesabından kümesini yıkacağını ve gönüllülerin yardımlarını beklediğini duyurdu. Burgaz mevkisine gelen bir grup Datçalı gönüllü, kümesin yıkım çalışmalarına destek verdi. 1 dönümlük alanda temel kazılmadan yapılan kümes, kısa sürede gönüllüler tarafından yerinden söküldü.
'BU OLAYI BENİM ÜZERİME YIKMAYA KALKTILAR'
Yaşananlara çok üzüldüğünü belirten Meriç Bora, "Arkeolojik sit bölgesi olduğu için ben buraya temel kazısı yapıp, beton atmadım. Arka tarafta zayıf kalan tellerin altından içeri giren köpekler, buradaki 45 tavuğumu telef etti. İçeri giren köpekler de belli, hiçbir şey yapmak mümkün değil. Ben, başka insanlar da mağdur olmasın, istedim. Bu olaydan sonra bölgede, bazı kedi ve köpekler zehirlendi. Bu olayı benim üzerime yıkmaya kalktılar. Tavuklarımın telef olmasını medyada paylaştığım için benim üzerime geldiler. Oysa ben tedbir alınmasını, insanların bilinçlenmesi istedim. Olayların bu noktaya gelmesi beni üzdü. Beni kimler şikayet etti, bilmiyorum; bilmek de istemiyorum. Artık 'gezen tavuk' hayalim de sona erdi" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Hem tavuklarından hem de kümesinden olduHem tavuklarından hem de kümesinden olduHem tavuklarından hem de kümesinden olduHem tavuklarından hem de kümesinden oldu

PARTNER Buraya hiç yağmur yağmıyor Buraya hiç yağmur yağmıyor
Menemen’den Cumhurbaşkanlığı’na dev vazoMenemen’den Cumhurbaşkanlığı’na dev vazo
Kişisel verileri paylaşırken dikkatli olunKişisel verileri paylaşırken dikkatli olun
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Vahşet! Ayakları ve boğazından iple bağlı....

Vahşet! Ayakları ve boğazından iple bağlı....

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Merve Boluğur'dan havuz pozu!

Merve Boluğur'dan havuz pozu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Prof. Dr. Ercan'dan deprem uyarısı: 2019 deprem yılı olacak!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Meteoroloji'den kritik kar uyarısı!

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Ankara'da kışlada patlama! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AFAD inceledi, hemen harekete geçildi! Heyelan riski üzerine evler boşaltıldı

AFAD inceledi, hemen harekete geçildi! Diken üstündeler

Günlük burç yorumları 22 Şubat Cuma (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Çeşme açıklarında art arda depremler!

Çeşme açıklarında art arda depremler!

Korkunç! Bariyerlere ok gibi saplandı

Korkunç! Bariyerlere ok gibi saplandı

TSK'da büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker hakkında gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Bu binayı elektrik direği ayakta tutuyor!

Bu binayı elektrik direği ayakta tutuyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.