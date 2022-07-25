Hem tehdit savurdu hem de bebeğin hayatını tehlikeye attı! Taksim'de dilenci kadın 'pes' dedirtti

Taksim'de duygu sömürüsü yaparak dilenen kadın hem basın mensuplarını tehdit etti hem de yanında taşıdığı kağıt toplama arabasına koyduğu bebeğinin hayatını tehlikeye attı. Kendisini görüntüleyen basın mensubuna "Seni bir daha burada görmeyeceğim" diyen kadın, zabıta ekipleri dilenmediğini iddia etti. Zabıta merkezine götürülen kadına para cezası uygulandı. İşte olayın ayrıntıları...

VATANDAŞLAR ZABITAYA BİLDİRDİ

Olay, Taksim Abdülhak Hamit Caddesi’nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplama arabası ile Taksim Meydanı’nda dolaşan yabancı uyruklu kadın duygu sömürüsü yaparak dilencilik yapıyordu. Kadının duygu sömürüsü yaparak dinlendiğini fark eden vatandaşlar durumu Beyoğlu Zabıta ekiplerine bildirdi.

"SENİ BİR DAHA BURADA GÖRMEYECEĞİM!"

O sırada Taksim’de bulunan bir basın mensubu ise, görüntülemeye çalıştığı dilenci kadın tarafından tehdit edildi. Dilenci kadın, basın mensubuna “Seni bir daha burada görmeyeceğim” diye tehditler savurdu. Dilenci kadın basın mensubunun "Ne iş yapıyorsun sen" sorusuna ise “Sana ne, ne iş yapıyorsam” şeklinde cevap verdi.

4 AYLIK BEBEĞİNİ KAĞIT TOPLAMA ARABASINA KOYDU

Dilenci kadın henüz 4 aylık olduğunu öğrenilen bebeği ise kağıt toplama arabasına yaptığı kundağın içine koydu. Kadının vicdansızlığı pes dedirtirken, bebeğin düşme tehlikesi görenleri korkuttu.

Öte yandan olay yerine Beyoğlu Zabıta Ekipleri geldi. Zabıta ekiplerini gören kadın dilenmediğini iddia etti. Kadın ve çocuklar zabıta merkezine götürüldü. Dilenci kadına kabahatler kanununa göre 277 TL para cezası uygulandığı öğrenildi.

(İHA)

