Hem teknolojik hem de ekonomik: 2000 TL altına LED TV modelleri

LED TV modelleri, sahip olduğu LED aydınlatmalı görüntü teknolojisi sayesinde yüksek kaliteye sahip görseller ortaya koyuyor. Bu teknolojiyi ince ve şık tasarımıyla birleştirebilmeleri ise en dikkat çekici yönlerinden biri oluyor. LED TV modellerinin boyutu, ses kalitesi ve sunmuş olduğu görsel kalite, her modelde farklılık gösterebiliyor. Bazı LED TV modelleri kendi uydu alıcısı sayesinde hiçbir ek cihaza ihtiyaç duymuyor. Bu sayede tüketiciler, önem verdiği veya ihtiyaç duyduğu özelliğin güçlü olduğu modelleri tercih edebiliyor. Smart TV olarak bilinen ve akıllı özellikler taşıyan LED TV modelleri; internete girmek ve diğer akıllı cihazlarla etkileşimde bulunmak gibi özellikleriyle dikkat çekiyor.

1. Kristalize görüntü kalitesi: Philips 32PHS5505/62 5500 Series

Philips 32PHS5505; optimize edilmiş görüntü kalitesi sayesinde beyazları daha parlak, siyahları ise daha koyu göstermeyi başarıyor. Geliştirilmiş görüntü motoru, sunmuş olduğu Full HD kristalize görüntü netliğiyle izleyicileri büyülemeyi başarıyor. Uydu alıcısı özelliği, ekstra başka cihazların gereksiz kullanımına engel oluyor. Kendi uydu alıcısı üzerinden her kanalı yüksek görüntü kalitesinde izletme imkanı sunuyor. İster ayakları sayesinde TV üniteleri üzerinde ister duvara monte edilerek kullanım imkanı sunarak tercihi kullanıcılarına bırakıyor.

2. Pratik ve şık: Regal 32R604H

Yüksek görüntü kalitesini uygun fiyatlarla tüketicilere ulaştıran Regal 32R604H LED Televizyon modelinin birçok kullanıcı dostu özelliği bulunuyor. Öncelikli olarak tasarruf modu ve düşük güç tüketimi, ekonomik yönden büyük avantaj sağlıyor. Kendine ait uydu alıcısı ise fazladan uydu cihazları satın alınmasının önüne geçiyor. USB girişi sayesinde müzik ve filmlerin televizyon üzerinden oynatılmasına imkan tanıyor. Yüksek dinamiklere sahip kontrast özelliği ile görüntüleri en gerçekçi şekilde ortaya koyuyor. Real Vision Görüntü İyileştirme özelliği sayesinde en karanlık sahneleri bile dolgun renklerle yansıtabiliyor.

3. Modern tasarım: Grundig 32 GEH 5900 B

Modern ve kompakt tasarımıyla dikkat çeken Grundig GEH 5900 modeli, yüksek kaliteye sahip görüntü zenginliğiyle öne çıkıyor. İnce ve modern tasarımı, kullanıldığı her ortamın estetik değerini yükseltiyor. Her yere kolaylıkla sığabilen boyutu sayesinde mutfak ve oturma odalarını televizyon keyfiyle taçlandırmayı başarıyor. Yüksek ses kalitesi sayesinde her sesin rahatlıkla duyulmasını sağlıyor. Ayrıca seslerin kalitesini arttıran ve eşit dağılmasını destekleyen Dolby Digital özelliği de büyük avantaj sunuyor. Kendine ait uydu alıcısı sayesinde kullanıcıları ek masraftan kurtarıyor.

4. Smart TV'leri keşfedin: Onvo OV32F152

Ekonomik yönü ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken Onvo OV32F152, HD görüntü kalitesi sayesinde kullanıcılara keyifli bir televizyon deneyimi sunuyor. V tasarım ikili ayakları sayesinde masa, televizyon ünitesi ve istediğiniz birçok yerde kolaylıkla konum alabilen televizyonu duvara monte etme imkanınız da bulunuyor. USB girişi sayesinde mevcut müzik ve filmler, televizyonun ses ve görsel kalitesiyle buluşturulabiliyor. Smart TV özelliği ise televizyon üzerinden Youtube ve Netflix gibi sevilen uygulamalara kolaylıkla girebilmenizi sağlıyor.

5. Televizyon keyfini doyasıya yaşayın: Axen AX32DAB800

Axen AX32DAB800 LED TV , başarılı güç tüketimi ve kullanıcı dostu tasarruf modu özellikleriyle öne çıkıyor. Kompakt tasarımı sayesinde her yerde rahatça konum alabilen model, şık bir görünüm ortaya koyuyor. HD Ready özelliği sayesinde her görüntüyü kaliteli bir şekilde yansıtabiliyor. Kablosuz görüntü aktarma teknolojisine sahip Axen AX32DAB800; cep telefonu, tablet ve bilgisayarlardaki görüntüyü kendi ekranı üzerinden oynatabiliyor. Çıkarılabilir ayak sistemiyle arzu edilirse duvara monte edilerek de kullanılabiliyor.

6. HD Ready televizyon deneyimi: Sunny SN32DAL13-TNR

Uygun fiyatıyla kendini belli eden Sunny SN32DAL13-TNR, sahip olduğu HD Ready özelliği sayesinde kolaylıkla mevcut pikselleri net görüntü kalitesine dönüştürebiliyor. Sunny SN32DAL13-TNR'nin öne çıkan özelliklerinden biri de Smart TV olarak bilinen akıllı teknolojiye sahip olması. Bu sayede Youtube ve Netflix gibi sitelere kolaylıkla bağlanan akıllı televizyon, kullanıcılara izlemek istedikleri dizi ve filmler için geniş bir yelpaze sunuyor. HDMI ve USB girişleri sayesinde bilgisayar ve laptoplardan görüntü aktarımı yapma imkanı da sunuyor.

7. Hem LED TV hem de monitör: LG 24TK410U-WZ 24

LG 24TK410U-WZ 24, şık tasarımı ve her yere sığabilen küçük boyutuyla dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Hem LED TV hem de masaüstü monitörü olarak kullanılabilen model, kullanıcılara farklı imkanlar tanıyor. LG 24TK410U-WZ 24 modeli, Pip modu sayesinde tek ekranda iki farklı program izleme imkanı sunuyor. Bu sayede evde hem maç hem de dizi izlenmek istediğinde ortaya çıkan TV kavgaları LG 24TK410U-WZ 24 modeli sayesinde son buluyor. HD çözünürlüğü sayesinde oldukça gerçekçi bir görüntü deneyimi sunuyor.

8. Güçlü ve yüksek performanslı: Vestel 32h8500

Vestel 32h8500, estetik tasarımıyla salon ve oturma odalarına şıklık katarken fonksiyonel özellikleriyle de beğenileri topluyor. HD Ready özelliği, mevcut görüntüleri otomatik olarak HD kalitesine çevirebiliyor. Bu sayede HD yayın kalitesine sahip olmayan kanallarda bile yüksek çözünürlüklü bir görüntü elde edilebiliyor. HDMI girişi ile çeşitli elektronik ürünler televizyona bağlanabiliyor. Vestel 32h8500 LED TV modelinin en önemli özelliği ise kendi uydu alıcısına sahip olması. Hiçbir ek kablo veya alıcıya ihtiyaç duymadan kendi sistemiyle kullanıcılara kolaylık sağlıyor.

9. Kesintisiz ses ve görüntü: Woon WN32DAL04

İnce kenarlı tasarımıyla odaklanmayı daha rahat bir hale getiren Woon WN32DAL04, televizyon keyfini üst seviyelere çıkartıyor. İnce kenarlarının yanı sıra şık ayaklarıyla da bulunduğu ortama estetik bir görünüm katıyor. Woon WN32DAL04 LED TV modelinin öne çıkan en önemli özelliği, optik ses çıkışına sahip kabloları oluyor. Optik ses özelliği, performans kaybı yaşatmadan tüm sesleri en kaliteli haliyle kullanıcısına sunabiliyor. Bütüncül bir ekrana sahip olması ve canlı renkleriyle de televizyon saatlerini daha eğlenceli bir hale getiriyor.

10. Ultra ince tasarım: Saba SB32F151



Saba SB32F151, ekonomik olarak uygun fiyatının yanı sıra birçok işlevsel özelliğe de sahip olmasıyla biliniyor. Ultra incelikteki çerçeve tasarımı sayesinde kullanıcılara keyifli bir televizyon seyri sunuyor. OLED ekrana sahip olduğu için görüntüleri başarılı bir performansla ortaya koyabiliyor. Canlı renklere sahip görsellik, dizi ve film anlarını unutulmaz kılmayı amaçlıyor. Android tabanlı olması ve Smart TV özellikleri barındırması sebebiyle kolaylıkla internete bağlanabiliyor.

