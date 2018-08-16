‘Hem Trump Hem Erdoğan Kaybedebilir’

Fransa’nın en büyük gazetesi Le Monde, Türkiye ile ABD arasında yaşanan krizi başyazısına taşıyarak, ABD Başkanı Donald Trump ile Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki krizin her iki tarafın da kaybedeceği bir düelloya dönüşebileceğini yazdı. Le Monde, tarafların bir an önce bu krize son vermek için adım atması gerektiğini yazdı.
İki ülke arasında patlak veren mali ve diplomatik krizin çıkış nedenlerini kısaca anlatan ve krizin son derece ciddi olduğunu vurgulayan Le Monde, bunun hem ekonomik hem de diplomatik sonuçları olacağına dikkat çekti: "Türkiye ve ABD’nin, Rusya’ya karşı Soğuk Savaş yıllarından bu yana, NATO içinde uzun süredir iki sağlam müttefik olduğunu ve çok yoğun askeri alışverişte bulunduğunu bildiğinizde bu kavganın daha önce yaşanan bir benzeri yok. Bunun ekonomik sonuçları çok ciddi olabilir. Türk ekonomisi için ama daha geniş anlamda, başta Avrupa bankaları olmak üzere, Türk şirketlerinin çok ağır borçlandığı yabancı bankalar için. Olası diplomatik sonuçları da daha az ciddi değil. Erdoğan, ‘Bundan böyle yeni dostlar ve yeni müttefikler arıyoruz’ dedi. Osmanlı’yı yeniden canlandırma rüyasıyla, Ankara etrafında Amerika’ya karşı bir aks oluşturmak istiyor. "
AB’nin desteğini arıyor
Bu çerçevede Erdoğan’ın AB’nin desteğini de aradığını dile getiren Le Monde, "Erdoğan, Avrupa’ya karşı elinde, göç akımını durdurma konusunda ciddi bir şantaj unsuru bulunduruyor. Ancak Erdoğan’ın, Eylül ayında Suriye konusunda dörtlü bir görüşme için Rusya ile Almanya ve Fransa’ya yaptığı çağrıya, Paris ve Berlin’in cevap vermemesi, Almanya ve Fransa’nın rahatsızlığını ortaya koyuyor. Öte yandan Vladimir Putin bu krizi çok sevdi ve hemen dışişleri bakanını Ankara'ya gönderdi. Putin, kısa vadede, her alanda galip gelmeyi hedefliyor, çünkü NATO'nun zayıflaması onun için stratejik bir hedef" dedi.
Bu krizde her iki tarafın da kaybedeceğini vurgulayan gazete, "Sürdürdükleri bilek güreşini daha da ileriye götürmeden, Donald Trump ve Recep Tayyip Erdoğan, her ikisi de kendisini kaybedenler safında bulmadan önce, bir an evvel, olup bitenlerin farkına varsalar iyi olacak. Çünkü her iki taraf da bu krizde kaybedecek… Birisi bölgede çok önemli bir müttefikini kaybedecek, diğeri ise kendisini Moskova’nın kollarında bulacak" ifadelerine yer verdi.
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