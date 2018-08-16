‘Hem Trump Hem Erdoğan Kaybedebilir’

Fransa’nın en büyük gazetesi Le Monde, Türkiye ile ABD arasında yaşanan krizi başyazısına taşıyarak, ABD Başkanı Donald Trump ile Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki krizin her iki tarafın da kaybedeceği bir düelloya dönüşebileceğini yazdı. Le Monde, tarafların bir an önce bu krize son vermek için adım atması gerektiğini yazdı.

İki ülke arasında patlak veren mali ve diplomatik krizin çıkış nedenlerini kısaca anlatan ve krizin son derece ciddi olduğunu vurgulayan Le Monde, bunun hem ekonomik hem de diplomatik sonuçları olacağına dikkat çekti: "Türkiye ve ABD’nin, Rusya’ya karşı Soğuk Savaş yıllarından bu yana, NATO içinde uzun süredir iki sağlam müttefik olduğunu ve çok yoğun askeri alışverişte bulunduğunu bildiğinizde bu kavganın daha önce yaşanan bir benzeri yok. Bunun ekonomik sonuçları çok ciddi olabilir. Türk ekonomisi için ama daha geniş anlamda, başta Avrupa bankaları olmak üzere, Türk şirketlerinin çok ağır borçlandığı yabancı bankalar için. Olası diplomatik sonuçları da daha az ciddi değil. Erdoğan, ‘Bundan böyle yeni dostlar ve yeni müttefikler arıyoruz’ dedi. Osmanlı’yı yeniden canlandırma rüyasıyla, Ankara etrafında Amerika’ya karşı bir aks oluşturmak istiyor. "