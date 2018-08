‘Hem Trump Hem Erdoğan Kaybedebilir’

Fransa’nın en büyük gazetesi Le Monde, Türkiye ile ABD arasında yaşanan krizi başyazısına taşıyarak, ABD Başkanı Donald Trump ile Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki krizin her iki tarafın da kaybedeceği bir düelloya dönüşebileceğini yazdı. Le Monde, tarafların bir an önce bu krize son vermek için adım atması gerektiğini yazdı.

AB’nin desteğini arıyor

Bu çerçevede Erdoğan’ın AB’nin desteğini de aradığını dile getiren Le Monde, "Erdoğan, Avrupa’ya karşı elinde, göç akımını durdurma konusunda ciddi bir şantaj unsuru bulunduruyor. Ancak Erdoğan’ın, Eylül ayında Suriye konusunda dörtlü bir görüşme için Rusya ile Almanya ve Fransa’ya yaptığı çağrıya, Paris ve Berlin’in cevap vermemesi, Almanya ve Fransa’nın rahatsızlığını ortaya koyuyor. Öte yandan Vladimir Putin bu krizi çok sevdi ve hemen dışişleri bakanını Ankara'ya gönderdi. Putin, kısa vadede, her alanda galip gelmeyi hedefliyor, çünkü NATO'nun zayıflaması onun için stratejik bir hedef" dedi.

Bu krizde her iki tarafın da kaybedeceğini vurgulayan gazete, "Sürdürdükleri bilek güreşini daha da ileriye götürmeden, Donald Trump ve Recep Tayyip Erdoğan, her ikisi de kendisini kaybedenler safında bulmadan önce, bir an evvel, olup bitenlerin farkına varsalar iyi olacak. Çünkü her iki taraf da bu krizde kaybedecek… Birisi bölgede çok önemli bir müttefikini kaybedecek, diğeri ise kendisini Moskova’nın kollarında bulacak" ifadelerine yer verdi.