Hem Türkçe hem İngilizce hem Arapça! Girişimcilerden herkes için ulaşılabilir sağlık hayata geçiyor

Toplum olarak sağlık bilgisindeki terimlerin çoğunu, hastalığı yaşasak bile tam olarak bilinmiyor. Genç girişimciler tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak hayata geçirilecek olan proje sayesinde hasta vatandaşlara MHRS ve Neyim Var uygulamalarının doğru kullanımı, hasta hakları, emel sağlık bilgileri, hastalıkların önlenmesi ve yönetimi gibi konularda içerikler sunarak destek sağlıyor. Bu içeriklerin 5 sorudan oluşan quiz ile desteklendiğini belirten projenin kurucularından Tunahan Tarakcı, "Bu proje ile internetteki sağlık alanında bilgi kirliliğinin önüne geçmeyi ve tıbbi bilginin toplumla kolayca buluşmasını amaçladık" diye ifade ediyor.

DOĞRU TERİMLERLE SAĞLIK BİLGİSİ İFADE EDİLEBİLECEK

Sağlık bilgisinin eksikliği, özellikle karmaşık tıbbi terimler, hastaların ve hasta yakınlarının sağlıklıları ile ilgili doğru sonuçlara ulaşmasını geciktiriyor. Örneğin tahlil sonuçlarındaki terimlerin doktora danışmak yerine hasta tarafından internet üzerinden aranması ve yanlış yorumlanması, hastalık teşhislerinin gecikmesi başta olmak üzere pek çok olumsuzluğa neden olabiliyor. Bu nedenle hastaların doğru sağlık bilgisine erişim hakkı hayati önem taşıyor.

SAĞLIK ALANINDA DİL ENGELİNİ ORTADAN KALDIRIYOR

Son yıllarda sağlık sektöründe yapılan yoğun yatırımlarla Türkiye, donanımlı hekim kadrosu ve yenilenmiş hastaneleri ile dikkat çekiyor. Sağlık turizminde dünyada ilk sırada yer alan Türkiye, yabancı turistlerin tedavi konusunda tercih ettiği ilk adres oluyor. Ancak Türkiye'ye şifa bulmaya gelen turistler zaman zaman dil engeli ve kültürel farklılıklar nedeniyle bazı sıkıntılar yaşayabiliyor. Her ülkenin sağlık sistemindeki farklılıklar göz önüne alındığında, yabancı misafirlerin Türkiye'nin sağlık sistemiyle ilgili doğru bilgilere ulaşabilir olması hastalıklarının tedavisini ve şikayetlerinin çözümünü kolaylaştırıyor.

HERKES İÇİN SAĞLIK OKURYAZARLIĞI

Toplumun sağlık okuryazarlığını artırmak ve sağlık bilgilerine erişimi kolaylaştırmak hedefleyen geliştirilen ulaşılabilirsağlık.com projesi, bireylerin daha bilinçli sağlık kararları almasını amaç ediniyor. Yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi fark etmeksizin herkesin sağlık bilgilerine kolayca ulaşmasını sağlayan proje ile sağlıklı yaşamın desteklenmesi ve toplumda sağlık farkındalığının artırılması amaçlanıyor.

PROJEDE HANGİ HİZMETLERE ERİŞİM SAĞLANIYOR?

Soykan Baş (Dartmouth 2027 dönemi), Tunahan Tarakcı (Robert Kolej 12. sınıf öğrencisi) ve Metehan Tarakcı'nın (Üsküdar Amerikan Lisesi 12. sınıf öğrencisi) kuruculuğunu yaptığı ulasilabilirsaglik.com projesi, kullanıcılara üç dilde içerik sumayı hedefliyor.

Projedeki modüller kısmında, alanında uzman sağlık profesyonelleri tarafından hazırlanan temel sağlık bilgileri, hastalıkların önlenmesi ve yönetimi, hasta hakları, devlet hastanelerinden, Sağlık Bakanlığı'na bağlı diş sağlığı merkezlerinden ve aile hekimliklerinden randevu alınmasını sağlayan Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nin doğru kullanımı, hastaların şikayetlerine ve semptomlarına göre ön tanı alabilmelerini sağlayan Neyim var? uygulamasının detaylarını içeren videolar yer alıyor.

ÜÇ DİLDE VİDEO DERSLER VE PEKİŞTİREN QUİZLER

Türkçe hazırlanan videolarda yabancı hastalara yardımcı olması amacıyla İngilizce ve Arapça dillerinde altyazı hizmeti sunacak. Sade bir dilde hazırlanan video derslerin ardından kullanıcılar, interaktif quizler ile destekleniyor. 5 sorudan oluşan quizlerde, video içeriğinde yer alan konuların pekiştirilmesi amaçlanıyor.

"HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR, GÜVENİLİR SAĞLIK"

Proje ekibinde yer alan Tunahan Tarakcı, ulasilabilirsaglik.com'un kuruluş amacını, hedeflerini ve proje içeriğinde nelerin olduğuna değiniyor.

Toplumda sağlık bilgisi eksikliğine değinen Tunahan Tarakcı, "Herkesin doğru ve güvenilir sağlık bilgilerine erişme hakkı olmasına karşın birçok kişi tıbbi jargonu kafa karıştırıcı buluyor. Bu durumu deneyimleyen insanlarla karşılaşmamız, bizi kapsamlı ve anlaşılır eğitim modülleri hazırlamamız konusunda harekete geçirdi" diyerek projenin nasıl kurulduğunu açıklıyor.

DEZAVANTAJLI GRUPLAR, SAĞLIKLARINI İFADE EDEBİLECEK

Projenin hedefleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Tunahan Tarakcı, son olarak, projede, sağlık alanındaki bilgi açığını kapatmayı ve özellikle mülteciler olmak üzere dezavantajlı grupların sağlıklarını daha iyi yönetmelerine yardımcı olmayı hedeflediklerini ifade etti.