Hem ucuz hem amiral: Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun fiyatı belli oldu!

Xiaomi Mi 10'nun tanıtılmasına sadece günler kaldı. Tanıtım tarihi yaklaşırken tüm Xiaomi severleri de bir heyecan sardı. Xiaomi'nin yeni Mi serisi akıllı telefonların özellikleri hakkında fikir sahibi olmasına rağmen çoğu Xiaomi sever, Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10 Pro'nun fiyatları hakkında hiçbir fikre sahip değildi. Bugün gelen bilgiler ise onları hem bu konuda fikir sahibi yapacak hem de oldukça sevindirecek.

İŞTE XİAOMİ Mİ 10'UN FİYATI

Xiaomi Mi 10 ile başlayalım isterseniz. Xiaomi'nin Mi 10 serisi akıllı telefonlarının en küçüğü olacak olan Xiaomi Mi 10, gelen bilgilere göre 444 dolar olacak( yaklaşık 2680 TL). Mi 10'un rakibi olan iPhone 11, iPhone 11 Pro ve Samsung Galaxy S20 gibi rakiplerin fiyatlarını düşünürsek, Xiaomi Mi 10'un fiyatı gayet makul gözüküyor. Şimdi gelelim Mi 10 serisinin en güçlü üyesine yani Xiaomi Mi 10 Pro'ya.

XİAOMİ Mİ 10 VE Mİ 10 PRO NE ZAMAN TANITILACAK?

Gelen bilgiler gösteriyor ki Xiaomi Mi 10 Pro'nun 12 GB RAM / 128 GB dahili hafızaya sahip giriş modeli 545 dolardan (yaklaşık 3290 TL) satışa sunulacak. RAM ve depolama değerlerine göre ise fiyatlar yükselecek. Xiaomi'nin 24-27 Şubat tarihleri arasında düzenlenmesi beklenen Mobile World Congress 2020'den (2020 Mobil Dünya Kongresi) bir gün önce yani 23 Şubat'ta Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10 Pro akıllı telefonlarını tanıtması bekleniyor.



