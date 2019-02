Muğla'nın Milas ilçesinin kırsal mahallerinde hayvancılık yapan ve 3 bin çiftçiye hizmet sunan Milas Süt Birliği, üreticiden temin ettiği taze et ve sütü doğrudan tüketiciye ulaştırıyor.

Türkiye Süt Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı ve Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem üreticiyi hem de tüketiciyi olumsuz piyasa şartlarına karşı koruma düşüncesiyle hareket ettiklerini söyledi.

Gezgin, "Çiftçimiz üretiminin karşılığını alamıyor, tüketicimiz ise yüksek et ve süt fiyatları sebebiyle sıkıntı yaşıyordu. Biz de bu soruna çözüm sunmak için 'Birliğim Gıda Kasap ve Şarküteri'yi kurduk. Amacımız para kazanmak değil, üretici ve tüketiciyi korumak." dedi.

Et ve süt ürünlerinin, sütmatikle satışa sunulan çiğ sütün izlenilebilir gıda güvencesine sahip olduğunu belirten Gezgin, şarküteri ve sütmatikleri Muğla genelinde yaygınlaştırmak için çalıştıklarını bildirdi.

Birliğim Gıda Kasap ve Şarküteri'de tüketiciye sunulan et ve süt ürünlerinin etiketlerinde, ürünün hangi çiftçiden temin edildiği, nerede kesiminin yapıldığının yazdığını da aktaran Gezgin, "Sütümüzün de nereden geldiğini etiketlerde belirtiyoruz. Milas Süt Birliğimiz ile bakanlığımız güvencesinde satışa sunduğumuz çiğ süt, et ve et ürünlerimizi çiftçimizin kazanç sağlayabileceği fiyatlarla alıyoruz. Bu izlenebilir taze ürünlerle aynı zamanda halkımızın sağlığını korumakla birlikte uygun fiyat politikamızla halkımızın cebini de korumuş oluyoruz. Hem üretici hem de tüketici kazanıyor." diye konuştu

Gezgin, piyasada sütün litre fiyatı 4 lirayken 2,15 liraya sattıklarını, piyasada 50 liraya satılan kıymayı ise 35 lirayla tüketiciye sunduklarını sözlerine ekledi.