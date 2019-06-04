Hem yasa dışı geçişleri hem can kayıplarını önlüyorlar

ÇANAKKALE (AA) - SERGEN SEZGİN - Yasa dışı geçişleri ve beraberinde meydana gelen can kayıplarını önlemek için yoğun mesai harcayan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bu yıl içinde denizlerde 9 bin 694 düzensiz göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik unsurları, iç savaş, siyasi ve ekonomik belirsizlik gibi nedenlerle ülkelerini terk ederek Avrupa'ya ulaşmaya çalışan yabancı uyrukluların yoğun olarak kullandığı başta Kuzey Ege'de olmak üzere geçiş güzergahlarını, gece görüş özelliğine sahip dürbünler ve termal kameralar ile 24 saat tarayıp kontrol altında bulunduruyor.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele etmek, yasa dışı geçişleri engellemek, özellikle olumsuz hava koşullarında bot ve teknelerin batması sonucu oluşan can kayıplarını önlemek amacıyla bölgede çalışmalarını etkin şekilde sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bu yılın ilk 5 aylık diliminde 282 olaya anında müdahale etti, 9 bin 694 düzensiz göçmeni yakaladı, 18 organizatörü de gözaltına aldı.

- Bayram mesaisi

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de ara vermeden görevlerini yürüten ve günün hemen hemen her saati teyakkuzda olan Sahil Güvenlik, saatlerce denizlerde özveriyle çalışıyor.