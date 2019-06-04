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Hem yasa dışı geçişleri hem can kayıplarını önlüyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 11:13 | Son Güncelleme

Yasa dışı geçişleri ve can kayıplarını önlemek için yoğun mesai harcayan, çalışmalarını aralıksız sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, denizlerde bu yıl 9 bin 694 düzensiz göçmen yakaladı - Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde de ara vermeden görevlerini yürüten ve günün hemen her saati teyakkuzda olan Sahil Güvenlik unsurları, yasa dışı geçişlere karşı saatlerce denizde özveriyle çalışıyor

ÇANAKKALE (AA) - SERGEN SEZGİN - Yasa dışı geçişleri ve beraberinde meydana gelen can kayıplarını önlemek için yoğun mesai harcayan Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bu yıl içinde denizlerde 9 bin 694 düzensiz göçmen yakaladı.

Sahil Güvenlik unsurları, iç savaş, siyasi ve ekonomik belirsizlik gibi nedenlerle ülkelerini terk ederek Avrupa'ya ulaşmaya çalışan yabancı uyrukluların yoğun olarak kullandığı başta Kuzey Ege'de olmak üzere geçiş güzergahlarını, gece görüş özelliğine sahip dürbünler ve termal kameralar ile 24 saat tarayıp kontrol altında bulunduruyor.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele etmek, yasa dışı geçişleri engellemek, özellikle olumsuz hava koşullarında bot ve teknelerin batması sonucu oluşan can kayıplarını önlemek amacıyla bölgede çalışmalarını etkin şekilde sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bu yılın ilk 5 aylık diliminde 282 olaya anında müdahale etti, 9 bin 694 düzensiz göçmeni yakaladı, 18 organizatörü de gözaltına aldı.

- Bayram mesaisi

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de ara vermeden görevlerini yürüten ve günün hemen hemen her saati teyakkuzda olan Sahil Güvenlik, saatlerce denizlerde özveriyle çalışıyor.

Kuzey Ege'de konuşlu unsurlar, tamamladıkları hazırlıklarının ardından son kontrollerini yaparak limandan ayrılıp en az 10 saat süren görev için denize açılıyor.

Yabancı uyrukluların yoğun olarak kullandığı çıkış noktalarını gece görüş özelliğine sahip dürbünler ve termal kameralarla tarayıp bölgeyi kontrol altında tutan unsurlar, en küçük temasta dahi alarma geçiyor.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları, 7 gün 24 saat esasına göre özellikle Ayvacık'ta Yeşil Liman, Kadırga Burnu, Bademli, Koruoba altı, Sivrice, Eşmece Boğazı, Gülpınar ve Assos açıkları ile Babakale sahil noktalarında yoğunlaşıyor.

- 2018 yılında 26 bin 678 göçmenin yüzde 35'i çocuk

Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'nda bulunan TCSG-28 Bot Komutanı Kıdemli Üsteğmen Can Çakıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göçmenlerin deniz yoluyla Avrupa ülkelerine ulaşmak için her türlü riski çekinmeden göze aldığını söyledi.

Bu durumun çok tehlikeli sonuçlar oluşturduğunu belirten Çakıcı, bu tehlikeleri bertaraf etmek için sürekli göreve hazır beklediklerini ifade etti.

Çakıcı, düzensiz göç faaliyetleriyle mücadeleyi yoğunluk tespit edilen bölgelerde deniz ve hava unsurları, karadan "Mobil Radar" ve ilave personel ile desteklendiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Denizlerimizde düzensiz göç ve yasa dışı olaylara müdahalede Sahil Güvenlik Komutanlığı'na önemli bir etkinlik kazandıracak Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi'nin hayata geçirilmesi çalışmalarına ve arama kurtarma faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılmasına yönelik deniz ve hava unsurlarıyla kurtarma ekipmanlarının yenilenmesine kesintisiz devam edilmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından düzensiz göç girişimlerinin önlenmesi maksadıyla özverili ve yoğun bir mücadele sergilenmektedir. Geçen yıl Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2018 yılında 686 olayda toplam 26 bin 678 göçmen kurtarılmıştır. Kurtarılan göçmenlerin yüzde 35'inin çocuklardan oluşması da görevimizin önemini ortaya koymaktadır."

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Çanakkale düzensiz göçmen sahil güvenlik komutanlığı

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