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  4. Hem yeni başlayanlar hem geliştirmek isteyenler için İngilizce gramer kitabı önerileri

Hem yeni başlayanlar hem geliştirmek isteyenler için İngilizce gramer kitabı önerileri

04.03.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatın her alanında ihtiyaç duyulan İngilizce için eğitim almaya başladığınızda mutlaka birden çok kitaba başvurmanız gerekiyor. Bunun için İngilizce öğrenirken adeta bir başucu rehberi olarak yanınızda bulundurmanız gereken kaynaklara ihtiyacınız var. Bunların arasındaysa en iyi İngilizce dilbilgisi kitabını bulundurmanız şart! İngilizcenin dil bilgisi kurallarına hâkim olmanızı sağlayacak İngilizce gramer kitabı önerisi arayışındaysanız içeriğimiz tam size göre!

Hem yeni başlayanlar hem geliştirmek isteyenler için İngilizce gramer kitabı önerileri

İngilizce öğrenmeye başladığınızda bu yabancı dili çok daha iyi kavramak ve etkili bir şekilde konuşmak için mutlaka işin "gramer" kısmına özen göstermelisiniz. Kusursuz cümle yapısı ve kelimelerin fonksiyonelliği için oldukça önemli olan dil bilgisini kolayca öğrenebileceğiniz ve mutlaka elinizin altında olması gereken en iyi gramer kitabı önerileriyle sizleri baş başa bırakıyoruz.

1. Türkçe açıklamalı örnekleriyle en iyi kaynaklardan biri: English Grammar Today

Hem yeni başlayanlar hem geliştirmek isteyenler için İngilizce gramer kitabı önerileri

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Hem İngilizceye sıfırdan başlayanlar hem çeşitli dil sınavlarına girecek olanlar için ideal bir kaynak önerisiyle karşınızdayız! Özellikle yeni başlayanlar için İngilizce gramer kitabı olarak önerebileceğimiz bu kitapta öğrenmeyi çok daha hızlandıracak Türkçe açıklamalar ve 100'den fazla gramer konusu bulunuyor. Kolaydan zora doğru bir plan akışı bulunan English Grammar Today'de binlerce örnek ve alıştırma sorusu var. Örnek seviye tespit testleriyle öğrenme seviyenizi belirleyeceğiniz kitaba çalışma masanızda yer açın! Tüm öğrenme sürecinizde adeta başucu kitabı olacak English Grammar Today kitabını daha yakından incelemek ve satın almak için tıklayın.

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2. YKS hazırlık sürecinde kullanabileceğiniz harika bir kaynak: Modadil İngilizce Sınav Stratejileri/Gramer Konuları

Hem yeni başlayanlar hem geliştirmek isteyenler için İngilizce gramer kitabı önerileri

Akademik kariyer hedefleyenler ya da üniversite döneminde kullanmak isteyenler için müthiş bir öneriyle karşınızdayız! İngilizce gramer için en iyi kitaplar arasında Modadil Yayınları'nın sunduğu YKS-Dil İngilizce Sınav Stratejileri/Gramer Konuları kitabı yer alıyor. İngilizce sınav stratejileri hakkında çok fazla ipucu bulunan kitabın 2022 yılı yeni basımı hazırlanmış durumda! Konu anlatımlı bir yardımcı kaynak arayanların mutlaka başvurması gereken kitapla YDS, IELTS, TOEFL gibi sınavlara hazırlanmak da mümkün. Yeteri kadar testin yer aldığı bu kaynakla ayrıca bir soru bankasına da ihtiyacınız kalmayacak. Tüm bunlara ek olarak her gramer konusu arkasından seviye ölçmek için deneme testleri de mevcut.

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3. Sıfırdan başlayıp çok iyi seviyeye gelmek isteyenlere: İngilizce Dilbilgisi Kılavuzu

Hem yeni başlayanlar hem geliştirmek isteyenler için İngilizce gramer kitabı önerileri

Sıfırdan başlayarak iyi seviyede İngilizce diline hâkim olmak isteyenlerin mutlaka edinmesi gereken bir kitapla sizleri baş başa bırakıyoruz! Geniş kapsamlı İngilizce dil bilgisi konularının yer aldığı kitapta yüzlerce alıştırma testleri bulunurken binlerce örnek cümleye de yer veriliyor. Detaylı Türkçe anlatımın yer aldığı İngilizce Dilbilgisi Kılavuzu'nda bulunan en iyi özelliklerden biri de Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesinin farklarına yer verilmiş olması diyebiliriz. Hiçbir kursa gitmeden evde kendi kendine İngilizce öğrenmek ve kendini alıştırmalarla daha üst seviyeye getirmek isteyenler için bu kaynak muhteşem bir öneri olabilir.

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4. Orta seviye İngilizce Gramer kitabı arayanlar için çözüm: English Grammar Inside and Out

Hem yeni başlayanlar hem geliştirmek isteyenler için İngilizce gramer kitabı önerileri

İngilizce öğrenme seviyesini temel seviyeden başlatan ve yavaş yavaş dilin derinliklerine inmek isteyenler için harika bir kitap önerisi sunuyoruz! Hem öğrencilerin hem akademik kariyer peşinde olanların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak olan English Grammar Inside and Out ile pek çok sınava hazırlanmanız da mümkün. TOEFL, KPDS, YDS, ÜDS de dâhil olmak üzere hazırlanacağınız tüm sınavlarda kaynak olarak yararlanabilirsiniz. Toplam 720 sayfadan oluşan kitapta konu anlatımı olması, örnek cümlelerin sık sık kullanılması ve pekiştirici alıştırma testlerinin bulunması sayesinde İngilizce öğrenmek çok daha kolay! Kitabı incelemek ve satın almak için tıklayın.

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5. YKS öğrencilerinin başucunda olması gereken: YKS Dil İngilizce Gramer

Hem yeni başlayanlar hem geliştirmek isteyenler için İngilizce gramer kitabı önerileri

Özellikle YKS'ye hazırlanan öğrencilerin çalışma masasında olması gereken en iyi İngilizce gramer alıştırma kitapları arasında YKS Dil İngilizce Gramer yer alıyor. Konu anlatımlı bir kitap tavsiyesi arayanlar ve grameri derinlemesine öğrenmek isteyenler için de harika bir başucu kitabı olabilir. Bu kitapta soru çözme stratejilerine ilişkin pek çok detayı bulabilmeniz mümkün. Konu anlatımı sonrasında öğrendiklerinizi pekiştirmeniz için yer alan alıştırmalarla ve konu testleriyle tüm ihtiyacı tek kitapta toplayan YKS Dil İngilizce Gramer'i daha yakından incelemek için tıklayın.

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6. Özgün soru tipi görmek isteyenler için: YKS İngilizce Gramer Soru Bankası

Hem yeni başlayanlar hem geliştirmek isteyenler için İngilizce gramer kitabı önerileri

Dil öğrenirken ya da herhangi bir derse hazırlanırken soru çözmenin önemi oldukça büyük! Farklı soru tarzları görmek, özgün sorularla sınava hazırlanmak son derece önemli. Konu anlatımlı kitapların yanında öğrenimi pekiştirici soru bankası arıyorsanız doğru yerdesiniz! Modadil Yayınları'nın YKS öğrencilerine sunduğu YKS İngilizce Gramer Soru Bankası ile tüm sınavlara hazırlanabilir hatta evde gramer öğrenimini hızlandırabilirsiniz. Toplamda 238 sayfadan oluşan bu kitapla beraber grameri tüm detayıyla öğrenmek bir hayal değil! İngilizce öğrenme serüveninde en iyi yardımcılarınızdan biri olacak kitap için linke tıklayın!

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7. İngilizce gramer alıştırma kitabı arayanlar için: YDS Grammar 1

Hem yeni başlayanlar hem geliştirmek isteyenler için İngilizce gramer kitabı önerileri

"En iyi İngilizce gramer kitabı hangisi?" diye soranlar için Yargı Yayınları'nın sunduğu YDS Grammar 1 kitabını öneriyoruz. Bu kitap, akademik kariyer hayallerinizin ilk basamağında gireceğiniz YDS için harika bir kaynak olmakla birlikte en temelden gramer bilgisine sahip olmanızı sağlayabilir. Kitabın iç tasarımında kullanılan renkli tablolarla öğrenme hafızanız ivme kazanırken binlerce örnek cümle çevirisiyle de İngilizceye çok daha hâkim olacaksınız. Ayrıca karekod okutarak videolu konu izleme olanağı da tanıyan kitabı daha yakından incelemek için linke tıklayın.

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8. Grammar Strategies ile gramerin tüm stratejilerine hâkim olacaksınız!

Hem yeni başlayanlar hem geliştirmek isteyenler için İngilizce gramer kitabı önerileri

Tüm stratejileriyle birlikte İngilizce gramer öğrenmek isteyenlerin sık sık başvurduğu bir kitap önerisiyle karşınızdayız. Tercih Akademi Yayınları tarafından hazırlanan Grammar Strategies, İngilizce gramer kitabı Türkçe açıklamalı ve konu anlatımlı olarak edinmek isteyenler için oldukça iyi bir tercih. Kitapta İngilizce gramer alanında gelişmek için gereken alıştırmalara ve soru çözme stratejileriyle ilgili pek çok detaya yer veriliyor. Ayrıca kitapta sözlük ve karışık gramer testlerinin bulunması da kitabı ayrıcalıklı kılan diğer etkenlerden. Kitabı detaylıca incelemek isterseniz linke tıklayabilirsiniz.

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9. Grameri kapsamlı olarak öğrenmek isteyenler için: YDS Grammar Stratejiler İpuçları ve Çeldiriciler

Hem yeni başlayanlar hem geliştirmek isteyenler için İngilizce gramer kitabı önerileri

Sınavlarda başarılı olmak ve gündelik yaşamda kullanmak için İngilizce gramer öğrenmek çok önemli. Bol bol alıştırmalara yer verilen, soru çözme stratejilerine değinilen, cümle yapısı analizlerinin yer aldığı kitap, ihtiyaç duyduğunuz İngilizce gramer kitabı tavsiyesi olabilir. Dilko Yayıncılık tarafından yayımlanan YDS Grammar Stratejiler İpuçları ve Çeldiriciler, İngilizce öğrenme serüveninde size eşlik etmesi ve çalışma masanızda mutlaka yer alması gereken bir kitap. Dil bilgisi konularına göre çıkmış soruları ve çözümleri içeren bu kitabı daha yakından incelemenizi öneririz. Ayrıntılı bilgi ve yorumlar için aşağıdaki bağlantı adresine tıklayabilirsiniz.

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10. Bol bol soru çözmek isteyenler için: Road to Success Grammar Test Book

Hem yeni başlayanlar hem geliştirmek isteyenler için İngilizce gramer kitabı önerileri

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İngilizce gramere dair tüm konuları bitirdiğinizde ve son kez konuların üzerinden geçmek istediğinizde bol bol teste ihtiyacınız olacak. Bu noktada mutlaka bir ya da daha fazla test kitabı edinmelisiniz. YDS, YKS DİL, YÖKDİL gibi sınavlara hazırlık öncesinde gramer bilginizi sık sık test etmenizi, eksiklerinizi görmenizi ve farklı soru tipleriyle kendinizi çok daha geliştirmenizi sağlayacak bir kitap arayışındaysanız Road to Success Grammar Test Book tam size göre! 1700 adet gramer sorusu ve cevap anahtarı içeren kitabı daha yakından incelemek ve çok daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

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