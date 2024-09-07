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Hem yer değiştiriyordu, hem kılık! 4 yıl sahte kimlikle kaçtı, kıyafet alırken yakalandı

07.09.2024 11:16
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Bursa'da sürekli yer değiştiren ve 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari Nurettin Ö. bu kez kaçamadı.4 yıldır sahte kimlikle sürekli kılık da değiştiren şüpheli kıyafet alacağı sırada ekipler tarafından yaka paça gözaltına alındı.

Hem yer değiştiriyordu, hem kılık! 4 yıl sahte kimlikle kaçtı, kıyafet alırken yakalandı

Bursa’da çeşitli suçlardan hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır kaçan şüpheli, mağazada kıyafet alırken yakalandı.

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SAHTE KİMLİKLE KAÇIYORDU

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslar üzerinde uygulamalarına ve yakalamalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan hakkında 9 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 4 yıldır sahte kimlikle kaçan Nurettin Ö.yü yakalamak için çalışma başlattı.

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YAKA PAÇA GÖZALTI

Tanınmamak için sürekli yer ve kılık değiştiren şüpheli Nurettin Ö.’yü takibe alan polisler, bir mağazada kıyafet aldığını tespit etti. Müşteri gibi mağazaya giren polis, alışveriş yapan Nurettin Ö.’yü kıskıvrak yakaladı. Yaka paça gözaltına alınan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa sahte kimlik
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