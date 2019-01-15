ELAZIĞ (AA) - AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, "Bu milletin değerleri ile siyaset yapmak, o değerleri muhafaza etmek, yeri geldiğinde bedel ödemek ama diz çökmemek, hem yerelde hem genelde bayrağı daha ileri taşımak boynumuzun borcu." dedi.

Kandemir, Karakoçan Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen buluşma toplantısında, teşkilat mensupları ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kandemir, burada yaptığı konuşmada, mazlumların ve mağdurların sığındıkları Anadolu topraklarını bölmeye çalışanlara milletin hiçbir zaman fırsat vermediğini söyledi.

Ülkenin çok büyük badireler atlattığını anlatan Kandemir, "Bu millet çok necip bir millet, sizlerin desteği, göğsünü, gönlünü yeri geldiğinde kanını dökme pahasına muhafaza ettiğiniz değerleri taşımak, bu emaneti alarak daha yükseklere çıkarmak boynumuzun borcu." diye konuştu.

"Hatırlayın neler geldi başımıza, önce Gezi'de 'Acaba şu koca çınarı baltalayıp yıkabilir miyiz?' dediler. Bu coğrafyanın, köklü medeniyetin dibine vurdular. Birkaç ağaç diye başladılar, 'koca çınarı yıkabilir miyiz?' diye çalıştılar. Çok şükür başaramadılar." diyen Kandemir, daha sonra 17-25 Aralık'ta bir kumpas kurulduğunu anımsattı.