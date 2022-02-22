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Hem yeşilliklerde hem de etlerde herkes bu hatayı yapıyor! Zehirlenmenize ramak kaldı

22.02.2022 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlığınıza özen gösteriyorsanız bu gerçekleri de bilmeniz gerekiyor. Her mutfakta olan yeşil yapraklı sebzeler ve et ürünlerini yanlış hazırlayarak hastalanabilir, zehirlenebilir hatta ölebilirsiniz! Bu yüzden yemek hazırlamaya başlarken sebze ve et ürünlerini lavaboya getirmeden önce iki kere düşünmek isteyebilirsiniz. Çünkü uzmanların ciddi uyarıları var!

Hem yeşilliklerde hem de etlerde herkes bu hatayı yapıyor! Zehirlenmenize ramak kaldı

Mutfağa girip yemek yapmaya başlamadan önce gerekli olan sebzeleri genellikle soyama, yıkama, doğrama ve durulama gibi işlemlerden geçiriyoruz. Ancak artık bu işlemleri yapmadan önce iki kere düşünmeniz gerekecek. Çünkü uzmanlar, yemeden önce asla yıkamamanız gereken bazı sebzeler ve et ürünleri olduğu konusunda uyarıda bulunuyorlar. Buzdolabından çıkardıktan sonra zehirlenmemek için bu ürünleri asla yıkamayın.

PAKETLENMİŞ YEŞİLLİKLER

Önceden yıkanmış, doğranmış ve paketlenmiş ürünlerin yıkanmaması konusunda uzmanlar ciddi uyarılarda bulunuyor. Uzmanlar hazır paketlenmiş yeşilliklerin tekrar yıkanması, lavabonuzdan, tezgahınızdan, kesme tahtalarından, bıçaklardan, kevgirlerden, kaselerden, mutfağınızdaki diğer öğelerden veya yüzeylerden bakteri toplama riskini artırabilir.

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Dağınık bir mutfakta hazırlanan yiyecekleri yeme fikrinden kimse hoşlanmaz. Ancak söz konusu olduğunda, en kusursuz şekilde korunan ev pişirme alanları bile, önceden paketlenmiş yeşilliklerin işlendiği yerlerin temizlik standartlarına yakın değildir.

ETLERİ YIKAMAK DA TEHLİKELİ

Ancak yemek hazırlarken yıkamamanız gereken sadece önceden yıkanmış yeşil yapraklı sebzeler değildir. Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezlerine (CDC) göre et, kümes hayvanları veya yumurtaları durulamak da kötü bir fikir. Uzmanlar çiğ et, tavuk, hindi veya yumurta yıkamak, mikropları lavabonuza, tezgahınıza ve mutfağınızdaki diğer yüzeylere yayabilir, diye uyarıyor. Bu mikroplar salata veya meyve gibi diğer yiyeceklere bulaşabilir ve sizi hasta edebilir.

ÇİĞ ETLER ASLA YIKANMAMALI

Özellikle tavuk! Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), çiğ tavuğu asla yıkamayın diye uyarıyor. Kümes hayvanlarını yıkamak modası geçmiş ve oldukça tehlikeli bir uygulamadır. Her yıl milyonlarca Amerikalının gıda kaynaklı hastalıklardan hastalandığını binlercesinin ölümle sonuçlandığı kayıtlara geçen bir gerçek.

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Çiğ tavuk genellikle Salmonella ve Kampilobakter gibi onu ısıttığınızda öldürülen diğer tehlikeli bakterilerle kontamine olur. Tavuğu yıkadığınızda tüm bu mikropları duruluyormuş gibi görünebilir, ancak aslında tam tersi bir etkiye sahiptir. Su, bakterileri ellerinize, mutfağın etrafındaki yüzeylere ve tezgahınızdaki diğer yiyeceklere bulaştırabilir.

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Bakteri içeren su damlacıkları mutfağın etrafına sıçramakla kalmaz, aynı zamanda tavuğunuzu yıkadığınız her şey, temizledikten sonra bile lavabonuzda kalabilir. Gıda zehirlenmesinden kaçmak için pişirmeden önce çiğ tavuğu asla yıkamamalısınız.

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