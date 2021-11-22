Hemen alıp çeyizinize kaldırmanız gereken 135 TL altı bardak setleri

Yudumlanan sıcacık çayın, mis gibi kokan bir kahvenin veya içilen buz gibi bir limonatanın vereceği keyifte, servis edildiği bardağın payı da yadsınamaz. Tam da bu sebeple bardaklar, sofralarımızda başrol oynuyor demek yanlış olmaz. Piyasada modernden klasiğe, farklı renk ve tasarımlarda birçok bardak seti bulmak mümkün. Hem gözünüze hitap edecek hem de sofranıza uyum sağlayacak bardak setlerini sizin için inceledik.

1. Çayını ince belli bardaktan içmeyi sevenlere...

Soğuk günlerde içimizi ısıtan, kahvaltı ve akşamüstü sofralarının yanı sıra akşam misafirliklerinin de vazgeçilmez içeceği çayı, ince belli bardakta içmeyi sevenlerdenseniz ve eviniz için bir çay bardağı seti mi arıyorsunuz? Cam ürünlerindeki çeşitliliğiyle dikkat çeken LAV markasının bu 12 parçalık çay bardağı seti tam size göre! 135 cc hacimli bu ince belli bardakların yükseklikleri 89.5 mm. Yüksek kalite camdan üretilen bu bardakları bulaşık makinesinde rahatlıkla yıkayabilirsiniz. Üstelik üretiminde yüksek sıcaklığa dayanıklı cam kullanılan bu bardaklar çizilme yapmıyor ve uzun ömürlü bir kullanım sunuyor.

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2. Klasik görünümlü ince belli çay bardağı sevenlere...

Sıcacık çayınızı klasik görünümlü ince belli bardaklardan yudumlamayı seviyorsanız ve kaliteli bir çay bardağı seti arıyorsanız, sıradaki ürüne bayılacaksınız. Cam ürünlerin en sevilen markalarından Paşabahçe'nin kaliteli camdan üretilen 6 parçalı bu seti sizin için iyi bir seçenek olacak. Paşabahçe'nin bu klasik görünümlü ince belli çay bardakları 125 ml kapasiteye sahip. Zarif görünümüyle misafir ağırlarken gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bu çay bardakları, tüm sofralarınıza zarafet katacak.

Paşabahçe'nin 6 adet ince belli çay bardağının yer aldığı bu zarif setine göz atmak için yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak.

3. Çay bardağında farklı bir tasarım arayanlara

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Çayını klasik ince belli bardaklar yerine, renkli ve farklı tasarıma sahip bardaklardan yudumlamayı sevenler için Paşabahçe'nin Marble adını verdiği bu 12 parçalı set harika bir seçim olabilir. Paşabahçe'nin ağız kısmında zarif bir gerçek altın bant uygulaması bulunan bu çay bardakları, mavi degrade boyamasıyla da hoş bir görünüme sahip. İçeriğinde 6 adet 175 cc hacimli bardağı ve 6 adet de bu bardaklarla uyumlu çay tabağı bulunan bu set hem fonksiyonel hem de şık olmasıyla dikkat çekiyor.

Paşabahçe'nin bu çay bardağı setine göz atmak isterseniz buraya tıklamanız yeterli.

4. Meşrubatlarını şık bardaklarda tercih edenlere

Soğuk meşrubatlarınızı ya da buz gibi suyunuzu şık ve büyük bardaklardan içmeyi seviyorsanız ve bir bardak seti arayışındaysanız, Madame Coco markasının Medeline adını verdiği bu seti sizin için ideal bir seçenek olabilir. Madame Coco'nun 4 parçadan oluşan bu seti, minimal dokulu tasarımı ve modern duruşuyla dikkat çekiyor. Ergonomik tasarımı sayesinde elde rahat bir tutuş sağlayan bu bardaklar, 350 ml hacmiyle de göz dolduruyor.

Madame Coco'nun, ister sevdiğiniz meşrubatları ister soğuk suyunuzu içebileceğiniz bu bardak setini daha yakından incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Bardaklarda sevimli figürler olmasına ne dersiniz?

Sofralarınıza renk katacak, elinizde tutmaktan keyif alacağınız ve sevimli desenlere sahip bir bardak seti arayışındaysanız, Mosaicturk'ün bu hayvan figürlü bardak setini çok seveceksiniz. Tamamen el sanatı ürünlerden oluşan bu 6'lı su bardağı setinde yer alan bardakların iç kısmında Türk yapımı cam biblo hayvan figürleri bulunuyor. Bu set, tasarımıyla sofranıza şıklık ve neşe katacak. 350 ml kapasiteye sahip ve 10 cm boyundaki 6 bardaklık seti, ​daha uzun ömürlü bir kullanım için elde yıkamak gerektiğini de hatırlatalım.

Mosaicturk'ün sevimli görüntüsüyle dikkat çeken hayvan figürlü bardak setini incelemek için buraya tıklayın.

6. Geometrik desenlerden hoşlananlara

Hem meşrubat hem de su servis edebileceğiniz, sofralarınıza uyum sağlayacak modern tasarımlı bir bardak seti arayışındaysanız, Rakle markasının geometrik desenlere sahip bu 6'lı bardak setine göz atabilirsiniz. 260 cc kapasiteli 6 bardaktan oluşan bu sette yer alan parçaların tasarımında 3 farklı geometrik desene yer verilmiş. Ağız kısmındaki altın detaylarla modernle klasiği bir araya getiren bu bardaklar, şık görünümleriyle sofralarınızı aydınlatacak.

Rakle markasının modern desenleriyle göze hitap eden ve kaliteli camdan üretilmiş bu bardak setini incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

7. Kristal bardak sevenlere

Sofralarında hem kullanım kolaylığı hem de şık görünümleri için kristal bardakları tercih ediyorsanız, Villeroy & Boch markasının bu 4 parçalı seti sizin için ideal. Markanın 4 farklı geometrik tasarıma yer verdiği bardak setinde yer alan parçalarla su ve meşrubatlarınızın keyfini çıkarabilirsiniz. Dilerseniz de bu bardakları buzlu kahve veya kremamsı tatlıların servisi için de kullanabilirsiniz. Kadeh şekli ve tabanı sayesinde ele rahat bir şekilde oturan bu bardaklar, ince kenar kalınlığıyla da içeceklerinizi keyifle yudumlamanızı sağlıyor. Yüksek kaliteli kristal camdan üretilen bu bardakları parlaklıklarını kaybetmeden bulaşık makinesinde gönül rahatlığıyla yıkayabilirsiniz.

Villeroy & Boch markasının bu kristal cam bardak setini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

8. Beyazın zarafetinden vazgeçemeyenlere

Hem çay ve kahve gibi sıcak içeceklerinizi hem de soğuk meşrubatlarınızı keyifle yudumlayabileceğiniz, beyaz ve zarif bir bardak seti mi arıyorsunuz? Peki bu bardakların retro tasarıma sahip olmasına ne dersiniz? Refikadan markasının "Gökkuşağının Altında Bembeyaz" adını verdiği bu bardak seti aradığınız alternatif olabilir. Her parçanın ağız kısmında farklı renklerin kullanıldığı bu bardak seti 4 parçadan oluşuyor. 10.8 cm yüksekliğinde ve 8.6 cm çapındaki bu bardaklar, mikrodalga fırında kullanıma uygun şekilde üretilmiş. Kolay temizlenebilen bu bardakları bulaşık makinesinde 50 derecede yıkayabilirsiniz.

Refikadan markasının tamamen sağlıklı ve ekolojik malzemeden üretilmiş beyaz bardak setini incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

9. Kahve keyfinden vazgeçemeyenlere...

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Kahve keyfiniz için hoş bir bardak seti arıyorsanız, Acar markasının bu seti hoş bir alternatif. Markanın bu 6'lı porselen setinin içinde 6 adet modern ve oval tasarımlı beyaz porselen kahve bardağının yanı sıra, görünümüyle sofralarınıza doğallık katacak 6 adet de bambu bardak altı tabağı bulunuyor. Hem şık ve modern hem de spor görünümüyle kahve keyfinize şıklık katacak olan bu sette yer alan bardaklar, son derece kaliteli bir beyaz porselenden üretilmiş.

Sevdiklerinizle kahve keyfini paylaşabileceğiniz bu porselen bardak setine göz atmak için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

10. Nostaljik fincanları sevenlere



Kahve keyfinde nostaljik fincan takımlarından hoşlanıyorsanız, Avanos markasının bu kırmızı renkli çömlek fincan seti sizin için sizin için hoş bir seçenek olabilir. Kanserojen madde içermeyen sır kullanılan bu çömlek fincanlar, kırmızı çamurdan üretilmiş ve 850-900 derece ısıda pişirilmiş. Bu nostaljik fincan setinde 6 adet kırmızı fincanın yanı sıra, 6 adet toprak fincan tabağı ve bir adet de lokum kasesi bulunuyor. Bulaşık makinesinde de yıkamaya uygun olan bu fincanların kullanım ömrünü elde yıkayarak daha da uzatabileceğinizi hatırlatalım.

Avanos markasının kahve keyfinize nostaljik bir hava katacak bu çömlek fincan setini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

