Hemen alıp denemeniz gereken uygun fiyatlı ebeveyn ürünleri

Bebekler büyürken başlarından binbir türlü olay geçer. Bu olaylar bazen anne ve babalar için çok zor baş edilen konular olurken, bazen unutulmaz anıların oluşmasını sağlar. Her ne olursa olsun oldukça yorucu olan bebeklik ve çocukluk dönemini bir parça kolaylaştıran her ürün, ebeveynlerin vazgeçilmezi hâline gelir. Çocuklarınız büyürken hayatı kolaylaştıracak ürünlerin neler olabileceğini araştırdık ve çok işinize yarayacak ürünleri bir araya getirdik. Bu ürünlerin nimetlerinden faydalanmak ilginizi çekiyorsa listemizi mutlaka inceleyin!

1. Anne ve babaların favorisi olacak bir ürün: Meleni Home Dökülmeyi Önleyen Mama Kabı Atıştırma Bardağı

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Kuru atıştırmalıklar için üretilen Meleni Home Dökülmeyi Önleyen Mama Kabı Atıştırma Bardağı hem evde hem arabada seyahat ederken en büyük yardımcınız hâline gelebilir. Ürün, çocuğunuzun kuru atıştırmalıkları istediği an kaptan almasını sağlayan özel bir tasarımla üretilir. Kapak tasarımı yukarıdan elin girerek yiyecekleri almasına imkân verirken kap ters dönse dahi içindekilerin dökülmesini önler. Kuru gıdalar, yaş meyve, çerez, bisküvi ve krakerler için kullanılabilir. Tutma sapı sayesinde bebeğiniz bardağı kolayca kavrayabilir. Ürünü askı ile bebek arabasına veya çantasına asarak taşıyabilirsiniz.

2. Zor zamanların kurtarıcısı: Xiaomi Mi IHealth Temassız Dijital Ekran Ateş Ölçer

Anne ve babaların en büyük korkusu, çocuklarının hasta olması olabilir. Şüphe duyduğunuz anda elinizin altında temassız çalışan bir termometre olması, hayati önem taşır. Xiaomi Mi IHealth Temassız Dijital Ekran Ateş Ölçer, uzaktan ateş ölçme özelliği sayesinde bebeğinizi uyandırmadan ve onun paniğe kapılmasına neden olmadan kolayca ateşini kontrol etmenizi sağlar. Böylelikle çocuğunuzun vücut ısısını kolaylıkla takip edebilir, gerekli durumda doktorunu arayarak bilgilendirebilirsiniz. Üzerinde yer alan ekran sayesinde vücut ısısını kolayca görebilirsiniz. Pil ile çalışan cihaz, 32 ila 42.9 santigrat derece aralığını ölçebilir.

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3. Bebeklerin en büyük düşmanı sivri köşeler için: Agubugu Baby AGU-003 Şeffaf Köşe Koruyucu

Bebekler emeklemeye ve yürümeye başladığı anda ebeveynler, çocuklarının kendilerine zarar vermelerinden çok korkar. Haklı ve yerinde bir duygu olan bu korkudan bir nebze olsun kurtulmak için köşe koruyucu ürünleri kullanabilirsiniz. Ürünler, silikonlu yapısı ile bebeğinizin köşeye başını çarpması hâlinde bu kazadan yara almadan kurtulmasını sağlar. Bu şekilde hem bebeğinize daha güvenli bir ortam yaratabilir hem onun ev içerisinde daha özgür bir şekilde hareket etmesini sağlayabilirsiniz. Bebeğiniz, Agubugu Baby AGU-003 Şeffaf Köşe Koruyucu sayesinde evi özgürce keşfedebilir.

4. Tırnak yeme derdine son: Dentinox Daum-Exol Tırnak Koruma Cilası

Anne ve babalarının çocuklar büyürken yaşadığı en büyük problemlerin arasında parmak emme ve tırnak yeme sorunu gelir. Bu sorunu önlemek için kullanılabilen Dentinox Daum-Exol Tırnak Koruma Cilası, ekşi tadı sayesinde bu sorunlara çözüm olur. Ürün aynı zamanda parmakların yeniden bakımlı ve tırnakların düzgün görünmesine de yardımcı olur. Parmak emmeyi önleyerek çocukların gelişim çağında yaşadığı çene ve diş problemlerinin de önüne geçebilirsiniz. İçeriğinde kırmızı biber hülasası ve sükroz oktaasetat bulunan ürün; sentetik renklendirici, koku verici ya da koruyucu madde içermez.

5. Hemen hemen her bebekte yaşanan bir soruna pratik çözüm: Chicco Konak Tarağı

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Konak, bebeklerin kafa derisinde oluşan kabuklu ve yağlı lekelere neden olan bir hastalık türü. Sıklıkla görülen bu sorun, genellikle ciltte pullu lekelere neden olur. Çoğunlukla saç diplerinde görünen sorundan kurtulmanın en iyi yolu ise Chicco Konak Tarağı kullanmak olabilir. Doğumdan itibaren güvenle kullanılabilen ürün, bebeğin saç diplerini ve konakları nazikçe temizlemeye yardım eder. Yuvarlak uçlu ince dişleri, konak tabakasını temizleyerek bebeğinizin kafa dersinin tekrar hava almasına yardımcı olur. Sıcak su ile sterilize edildikten sonra tekrar tekrar kullanılabilir.

6. Çocuklar büyüse de sorunlar bitmez: Mjkorean Gece Akne Sivilce

Mjkorean Gece Akne Sivilce, çocuklar gelişim çağındayken en çok ihtiyacınız olan ürünler arasında yer alır. Sivilceleri bir gecede yok eden ürün, kolay kullanımı sayesinde sık tercih edilir. Sivilceleri kendi hâline bırakırsanız ciltte birçok bozuk nokta oluşmasına neden olabilir ve çocuğunuzu olumsuz etkileyebilir. Böyle durumlarda tek yapmanız gereken; gece yatmadan önce sivilce veya siyah nokta oluşumu olan, temizlenmiş bölgeye bandı yapıştırmak. Güçlü yapısı sayesinde su gibi maddelerle çıkmayan bant, gece boyu bakterilerle savaşarak enfeksiyonu önler. Böylece sivilcenin sönmesini sağlar. Sizi çocuklarınızın kahramanı yapacak sivilce bandına mutlaka bir şans verin.

7. Damlatan suluk, arık problem değil: Chicco Isı Yalıtımlı Pipetli Spor Bardak

Bebekler kendi kendilerine su içmeye başladıktan sonra suluk problemi ortaya çıkar. Bebeğin suluğu çevirip oynarken üzerine su dökmesi, en büyük sorunlardan biri hâline gelir. Bunu önleyen yapısı ve gerektiğinde kapanabilir pipet kısmı ile güvenli bir suluk olan mor renkli Chicco Isı Yalıtımlı Pipetli Spor Bardak, 14. aydan itibaren kullanıma uygun. Yumuşak silikon pipeti, temiz kalması için içeri doğru itilerek kapanır. Dökülme önleyici sistemi sayesinde hareket hâlinde bile bebeğiniz ürünü rahatlıkla kullanabilir. Pratik ve güvenilir ürünle bebeğiniz su içmeyi çok sevecek!