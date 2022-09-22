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  4. Hemen bunları yapmayı bırakın: Kilo aldıran 5 korkunç yeme alışkanlığı

Hemen bunları yapmayı bırakın: Kilo aldıran 5 korkunç yeme alışkanlığı

22.09.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilonuzla mücadele ediyorsanız, suçlanacak olanın sadece kötü yiyecek seçimleri olmayabilir. Aynı zamanda yemeklerinizi nasıl yediğiniz de çok önemlidir. Tabağınıza ne koyacağınızı akıllıca seçin, ancak diyetinizden elde ettiğiniz tokluk faydalarını en üst düzeye çıkaracak şekilde nasıl yemeniz gerektiğini de öğrenin. İşte en iyi kilo verme planlarınıza zarar verebilecek beş alışkanlık.

Hemen bunları yapmayı bırakın: Kilo aldıran 5 korkunç yeme alışkanlığı

Kilo vermek başlı başına zorlu bir süreçtir. Bu süreçte işinizi kolaylaştıracak her ipucu altın değerindedir. Beslenme programınızda tek önemli olan ne yediğiniz değildir. Nasıl yediğiniz de çok önemlidir. Fast food yemekten kaçınıyor olabilirsiniz. Ancak sağlıklı bir yemeği yanlış yiyerek kendinize zarar veriyor olabilirsiniz.

AYAKTA YEMEK

Hareket halindeyken yemek yemek, bel ve karın gibi istenmeyen bölgelerde kilo alımını destekleyen stres hormonu olan kortizolü artırır. Yavaşlayın, yemeğinizin tadını çıkarın ve duyusal özelliklerini takdir edin, daha çok memnun kalacaksınız!

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Acele edeceğinizi biliyorsanız, önceden plan yapın. Akşam yemeğine veya öğle yemeğine kadar sizi idare edebilecek sağlıklı atıştırmalıklar edinin. Düzgün bir yemek için zamanınız yoksa, evde hazırlayacağınız bir salatayı çantanıza koymayı unutmayın.

EKRAN ÖNÜNDE YEMEK

Yemek yerken aynı zamanda en sevdiğiniz televizyon programını mı izliyorsunuz yoksa bilgisayarda mı çalışıyorsunuz? Bu tür alışkanlıklar belinizi genişletebilir ve yemekten aldığınız zevki azaltabilir.

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PORSİYONA DİKKAT

Araştırmalar, dışarıda yediğiniz tabak veya kâsenin boyutunun ne kadar yediğinizi etkileyebileceğini gösteriyor. Daha büyük yemek takımlarında yemek yerseniz, yemek tabakta daha küçük görünür ve daha az yediğinizi hissedersiniz. Bu nedenle, saniyeler içinde acıkma olasılığınız daha yüksektir. Buna karşılık, bir yemek küçük bir tabaktayken daha fazla gibi görünür, bu nedenle daha azıyla tatmin olursunuz.

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Açlık çekmeden kalori alımınızı azaltmak istiyorsanız, sofranızı daha küçük tabaklarla kurmayı deneyin. Tabaklarınız için de hafif renkler seçin. Kırmızı, turuncu ve sarı, iştahı artıran parlak, motive edici renklerdir; sessiz mavi, yeşil veya kahverengi şekillerin iştahınızı artırması ve daha fazla yemenize neden olması daha az olasıdır.

DIŞARIDA YEMEK

Araştırma bulguları, insanların başkalarıyla yemek yerken yalnız yemek yemekten daha fazla kalori tükettiğini gösteriyor. Neden? Niye? Başkalarıyla yemek yediğinizde, yemeğinize daha az odaklanırsınız çünkü konuşmalar ve güzel zamanlar dikkatinizi dağıtır.

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MUTSUZKEN YEMEK

Çoğu kişi mutsuzken veya stresliyken daha çok yemek yemeye yönelir. Dev bir kâse dondurma ya da bir tabak patates kızartması... Ama olay şu: Duygularını yemek yiyerek bastırmak seni daha iyi hissettirmiyor!

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Ayrıca kilo alımına neden olabilir. Stresliyken yüksek kalorili yiyecekler yemek kan şekeri seviyenizi yükseltebilir, insülin üretimini artırabilir ve vücudunuza yağları yakmak yerine depolamasını söyleyebilir. Bu, iş stresi içinde olduğunuz için kilo vermek yerine, stres yüzünden kilo almaya başlayabileceğiniz anlamına gelir!


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Anahtar Kelimeler:
Kilo vermek
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