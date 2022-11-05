Hemen deneyin! Sadece 7 günde baştan aşağı yeniliyor

Sarımsak ve bal iki mucize besin. Sarımsak ve balı karıştırarak yapacağınız karışım bünyenizi adeta yenileyecek. Başta karaciğeri yenilemek olmak üzere, sarımsak bal karışımının akciğere, solunum yollarına ve bağışıklığa olumlu yönde büyük bir etkisi var.

Sarımsaklı bal, gazlı içecekler, tütün ürünleri, salam ve sosis gibi sağlıksız besinlerin vücutta yarattığı tahribatı onarabilir. Ülkemizde doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak ile mucize besin olarak adlandırılan balın karışımından oluşan kürü 7 gün uygulayarak kendinizdeki değişimi anında hissedebilirsiniz.

Dünya çapında en çok ölümün yaşandığı kalp hastalıklarından korunmanın yanı sıra sarımsak bal karışımı saç ve tırnakları güçlendirerek daha sağlıklı olmasını sağlar.

Sarımsak, bal ile birleştiğinde mucizelerini iki katına çıkarıyor. Tıpkı sarımsak gibi tek başına faydaları sonsuz olan bal, yine sarımsak ile birleşince muhteşem bir kür haline geliyor. Peki, Sarımsak ve bal birleşiminin faydaları nelerdir, ne işe yarar?

SARIMSAKLI BAL NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

1 bardak bal (335 gram)

10 diş sarımsak

1 kapaklı cam kavanoz

YAPILIŞI

Sarımsağı soyduktan sonra ezin. Ardından balı cam kavanoza koyup, üzerine sarımsakları ekleyin.

Kavanozun kapağını kapatın ve 1 hafta boyunca karanlık bir yerde bekletin.

Sabahları kahvaltıdan önce bir kaşık ister olduğu gibi ister biraz ılık su ekleyerek tüketin. Bu karışımı 7 gün boyunca her sabah tüketin ve 1-2 hafta ara verip tekrar 7 gün boyunca tüketin.

Şekerlenmesini önlemek için karışımı oda sıcaklığında muhafaza edin.

SARIMSAKLI BALIN SAĞLIĞA FAYDALARI

Sigaranın oluşturduğu kötü etkileri yok ediyor. Vücutta biriken toksinleri atan bu karışım, sağlıklı bir karaciğere kavuşmamıza olanak sağlıyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor. İki besin de vücudunuzun virüsler, bakteriler ve diğer patojenlere karşı olan savunmasını artırıyor.

Tüm romatizma ağrıları ve iltihabı önlüyor. Ayrıca bu sihirli karışım, kireçlenmelere de iyi geliyor.

Öksürüğe iyi geliyor ve geçmeyen kuru öksürüğün hayatımızdan çıkmasını sağlıyor. Bu sayede boğazların tahriş olmasının da önüne geçilmiş oluyor.

Tüm soğuk algınlığı ve grip semptomları, bal ve sarımsak karışımının düzenli kullanılması ile bastırılabilir.

Bu karışım, virüslerle savaşmanıza yardımcı olur. Ayrıca solunum yolunuzu korumaya yardımcı olan antikorların üretilmesini sağlar. (Ensonhaber)



