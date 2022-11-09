Hemen deneyin: Yatak odanıza koyacağınız soğan ile fark yaratın! Etkileri şaşırtacak

Soğanın kokusu nedeniyle birçok kişi lezzetini sevmesine rağmen çiğ soğandan uzak durmaya çalışıyor. Ancak soğana batırılan karanfil çiğ soğanın kokusunu alabiliyor. Birçok insan soğanın havadaki pis ve kötü enerjiyi aldığını, bakterileri temizlediğini düşünüyor. Dünya sağlık örgütü soğanın solunum yollarına yardımcı olduğunu belirtiyor. Peki ya yatak odasına koyulan soğanın sağlık için nasıl faydaları bulunuyor?

Soğan ve karanfil yöntemi pek bilmese de bu taktiği bilen kişiler eski çağlardan beri kullanıyor. Doğal antibiyotik olan soğanı karanfil ile birleştirmek tüm kış hastalıklarından korunmanızı sağlıyor. Hoş kokusu ile solunum yollarını açan karanfil soğan ile birlikte sizi virüslerden koruyor.

SOĞAN VE KARANFİL NASIL KULLANILIR?

Soğan ve karanfil tüm hastalıklara karşı kalkan görevi görüyor. İlk olarak bir soğan alın ve ortadan ikiye ayırın. Ayırdığınız soğanın düz olan taraflarına tek tek karanfilleri batırın. En az 6 tane sapladıktan sonra düz küçük bir kabın içine soğanı yerleştirin. Daha sonrasında uyuduğunuz odanın herhangi bir yerine koyun. Bunu her gün yatmadan yapın ve koyun.

SOĞANIN KOKUSU GİDER Mİ?

Her derde deva olan soğanın kokusundan rahatsız olanlar soğanı ikiye bölüp üzerine rastgele karanfilleri batırabilir. Böylece ağır kokusunu gidermiş olur. Kimi soğanın kabuklarını soyup ikiye bölerek odaya koyarken kimi de kabuklu bir şekilde koymayı tercih etmektedir.

SOLUNUMU RAHATLATIYOR

Grip, soğuk algınlığı vb. rahatsızlıklarınızda soğanı dörde bölüp yatak odanıza koyun. Soğan odanızda mikropları absorbe etmeye yardımcı olabilir. Ayrıca soğanın doğal kokusu solunumunuzu rahatlatabilir. Dünya sağlık örgütü soğanın solunum yollarına yardımcı etkisini kabul etti. Öksürüğü azalttığı ve bedensel ağrıları azalttığı söylenmektedir.

STRESİ AZALTARAK DAHA RAHAT UYUMANIZI SAĞLIYOR

Sinir sistemini yatıştıran soğan ve karanfil, geceleri daha rahat uykuya dalmanızı ve sabahları daha enerjik uyanmanızı sağlamaktadır. Aynı zamanda soğan ve karanfil gün içerisinde daha enerjik olup, stres seviyenizi düşürmektedir.

