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  4. Hemen her evde bulunuyor! Ketçap ve mayonez skandalı: Binlerce şişe bulundu

Hemen her evde bulunuyor! Ketçap ve mayonez skandalı: Binlerce şişe bulundu

03.12.2024 12:27
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Mersin'de ihbar üzerine bir kamyonet durduruldu. Araçtan son kullanma tarihi geçmiş, faturasız ve irsaliyesiz binlerce şişe ketçap ve mayonez çıktı. Güvenli olmayan gıda olarak nitelenen ketçap ve mayonezler imha edildi.

Hemen her evde bulunuyor! Ketçap ve mayonez skandalı: Binlerce şişe bulundu

Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliğine yapılan ihbar üzerine; Hal Mahallesi Yeni Hal giriş karşısında bir kamyonette ekiplerin yaptığı kontrolde, son tüketim tarihi geçmiş ve herhangi bir faturası veya irsaliyesi olmayan 4 bin 700 şişe bulunduğunu tespit edildi.

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GÜVENLİ OLMAYAN GIDA OLARAK NİTELENDİ

Bunun üzerine haber verilen Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de yaptıkları incelemede, ürünlerin tavsiye edilen tüketim tarihlerinin geçtiğini tespit ederek, güvenli olmayan gıda olarak niteleyip el konulması gerektiğini belirtti. Ekipler, araç sürücüsü hakkında da tutanak tuttu.

ŞİŞELER TEK TEK SAYILDI

Araçta bulunan kişi hakkında tutanak tutulmasının ardından el konulan ürünler, haber verilen Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin de yaptığı sayma işlemi sonucu ele geçirilen ürünlerin toplamda 4 bin 700 adet şişe olduğu belirlendi.

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İMHA EDİLDİLER

Son tüketim tarihlerinin geçtiği tespit edilerek güvenli olmayan gıda olarak nitelenen, halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden ketçap ve mayonezler, Akdeniz Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı katı atık tesisine götürülerek imha edildi. Akdeniz Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, 7/24 görev başında olduklarını ifade ederek, halkın sağlığı ile oynamak isteyenlere izin vermeyeceklerinin altını çizdi.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
ketçap
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