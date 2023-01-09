Hemen kontrol edin! Kulakta ortaya çıkan bu durum tehlikeli hastalığın habercisi olabilir

Sinsice gelişen kalp hastalıkları nedeniyle her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Bu nedenle kalp sağlığımızı korumak ve kalp hastalıklarını erken teşhis etmek hayati önem taşıyor. Kalp hastalıklarının belirtilerinin genelde kalpte meydana geldiği düşünülse de yapılan araştırmalar farklı belirtiler de gösterdiğini açıklıyor. Kulakta ortaya çıkan değişimler kalp hastalıkları hakkında uyarı verebiliyor.

KULAĞINIZDA DEĞİŞİKLİK YAŞARSINIZ DOKTORA GÖRÜNEBİLİRSİNİZ

Araştırmacılar kulak memesi kırışıklıkları ile koroner arter hastalığı arasında bir bağlantı bulmuşlardır. Kırışıklık genellikle 45 derecelik bir açı oluşturur ve çapraz olarak geriye doğru uzanır. Kulak memesindeki kırışık her zaman kalp hastalığı belirtisi olmasa da uzmanlar, değişikliği yaşarsanız bir doktora başvurmanızı tavsiye ediyor.

Kulak memesinin çapraz kıvrımı, adını kulak kepçesinin açıklığından kulak memesine kadar olan çizginin kardiyovasküler hastalıkların, diyabetin ve erken yaşlanmanın gelişimini tahmin edebileceğini söyleyen Frank Sanford'dan almıştır. Frank bu bağlantıyı 1970'lerde gözlemledi ve o zamandan beri uzmanlar konuyla ilgili çok sayıda çalışma yürüttüler.

KULAK ÇINLAMASI KALP HASTALIĞIYLA BAĞLANTILI MI?

Bir göğüs hastalıkları uzmanı olan Dr. Frank Sanford, 1973'teki bir makalesinde, kendisi ve meslektaşlarının vardığı sonuçlara dayanarak, kalp hastalığı ile kulak memesi kıvrımı arasında bir bağlantı olduğunu bildirdi . O zamandan beri geçen on yıllarda, birçok araştırmacı kulak memesi üzerindeki küçük çizgi ile koroner arter hastalığı arasındaki ilişkiyi inceledi. Beş yüzden fazla otopsiye dayanan en iyi bilinen çalışmalardan biri, kulak memesindeki kıvrımların vakaların yüzde 80'inde 40 yaşın altındaki kişilerde kalp hastalığı riskini öngördüğünü buldu.

YÜZDE 80 HASTANIN KULAK MEMESİNDE GÖRÜLDÜ

Başka bir çalışma da kulak memesi kırışıklıklarının kalp hastalığının artan insidansı, kapsamı ve ciddiyeti ile ilişkili olduğunu bulmuştur. Akut inme nedeniyle hastaneye yatırılan yaklaşık 250 hastanın gözlemlendiği başka bir çalışmada, yaklaşık yüzde 80'inin kulak memelerinde çapraz bir kırışık olduğunu bulmuşlardır. Sonuçlara dayanarak doktorlar, çapraz kulak memesi kıvrımlarının iskemik inmeyi, yani kalp kasına yetersiz kan beslemesinden kaynaklanan kalp hastalığını tahmin edebileceği sonucuna vardılar.

Konuyla ilgili yapılan araştırma, kulak memesi kıvrımının tanısal faydası ile bağlantılı olarak işitme organımızdaki kıvrımın kronik koroner sendromları saptamada hala yetersiz olduğunu bildiren 2021 tarihli bir çalışmadır.

BURUŞUK KULAK MEMELERİ NEDEN KALP HASTALIĞINA İŞARET EDEBİLİR?

Araştırmacılar, kulak ve kalp arasındaki yukarıda belirtilen gizemli bağlantının nereden geldiğinden emin değiller. Bir açıklama, kalp kası ve kulak memesinin aynı genetik materyalden yapıldığı ve doğrudan birbiriyle ilişkili olduğudur. Diğer bir bakış açısına göre ise kulak kırışıklıkları damar hastalıklarından kaynaklanabilecek bir cilt dejenerasyonu türüdür.

KAN AKIŞININ OLMAMASI BURUŞMAYA YOL AÇABİLİR

Ancak diyagonal kulak memeleri ile koroner arter hastalığı arasındaki ilişki hakkında başka teoriler de var. Örneğin, belirli bir kromozomun DNA sarmalındaki değişiklikler , kulak memesinin köşegen kıvrımıyla ilişkili olabilir, çünkü her ikisi de koroner arter hastalığının nedeni olan ateroskleroz ile ilişkilidir. Dokuların esnekliğinden ve sağlamlığından sorumlu olan protein olan elastin, kulak memesinin kırışmasında da rol oynayabilir. Kan akışının olmaması nedeniyle fiziksel buruşma meydana gelebilir.

OBEZİTENİN VEYA YAŞLILIĞIN İŞARETİ OLABİLİR

Bazıları, kırışık kulak memelerinin, kardiyovasküler hastalık için bilinen bir risk faktörü olan obezitenin bir işareti olabileceğine inanıyor. Kapsamlı bir çalışma ayrıca saçkıran gibi gözle görülür yaşlanma belirtilerinin koroner arter hastalığı ve kalp krizi riskinin artmasıyla ilişkili olduğunu da bulmuştur.

RİSKLİ BELİRTİLER

Koroner arter hastalığı ile ilgili semptomlar yaşanıyorsa bir doktora görünmek daha önemlidir. Bunlar egzersizle kötüleşir ve istirahatte kaybolur. Bu semptomlar arasında göğüs ağrısı veya basıncı, omuz veya alt çenede ağrı, sol kola yayılan göğüs ağrısı , bacak ağrısı veya şişmesi, nefes darlığı ve yorgunluk yer alır.

