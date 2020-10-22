Hemen vazgeçin! Doğru bilinen yanlışlar cinsel hayatınızı bitirebilir

Cinsel hayatla ilgili kaynağı bilinmeyen bazı uygulamalar halk arasında yaygın bir şekilde uygulanmakta. Aslında asla yapılmaması gereken bu uygulamalar cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor. Bir de "mucizevi" diye satılan bitkisel ürünler var ki sağlığınızı büyük riske atmanıza neden oluyor. Erkeklerin en çok şikayetçi olduğu konulardan biri olan iktidarsızlık genelde, kalp ve damar hastalıklarının erken belirtisi ya da stres kaynaklı olabilir.

Erkeklerin oldukça sık karşı karşıya kaldığı iktidarsızlıkla ilgili genel-geçer bir reçete bulunmuyor. İktidarsızlık başta olmak üzere, erkeklerin konuşmakta zorlandığı cinsel hayatla ilgili birçok konu başlığı var. İktidarsızlık da erkeklerin konuşmakta zorlandığı bir konu olduğundan genellikle yanlış bilgilerle kuşatılmış durumda.

İKTİDARSIZLIK VE YAŞ

YANLIŞ: İktidarsızlık, yaşlılık döneminin bir parçasıdır ve onunla yaşamayı öğrenmemiz gerekir.

DOĞRU: İktidarsızlık yaşlı erkeklerde daha yaygın görülse de bu, onunla yaşamayı öğrenmeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Yaşlı erkeklerin, gençliklerinde olduğundan daha fazla uyarılmaya ihtiyaç duyması tuhaf değildir. Ama bu, yaşlandıkça cinselliğin tadını çıkaramayacağınız anlamına gelmez. Birçok erkek, hayatlarının sonbaharında dahi sertleşebilir ve sizin de bunlardan biri olmamanız için hiçbir sebep yok.