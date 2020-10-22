Hemen vazgeçin! Doğru bilinen yanlışlar cinsel hayatınızı bitirebilir

Cinsel hayatla ilgili kaynağı bilinmeyen bazı uygulamalar halk arasında yaygın bir şekilde uygulanmakta. Aslında asla yapılmaması gereken bu uygulamalar cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor. Bir de "mucizevi" diye satılan bitkisel ürünler var ki sağlığınızı büyük riske atmanıza neden oluyor. Erkeklerin en çok şikayetçi olduğu konulardan biri olan iktidarsızlık genelde, kalp ve damar hastalıklarının erken belirtisi ya da stres kaynaklı olabilir.
Erkeklerin oldukça sık karşı karşıya kaldığı iktidarsızlıkla ilgili genel-geçer bir reçete bulunmuyor. İktidarsızlık başta olmak üzere, erkeklerin konuşmakta zorlandığı cinsel hayatla ilgili birçok konu başlığı var. İktidarsızlık da erkeklerin konuşmakta zorlandığı bir konu olduğundan genellikle yanlış bilgilerle kuşatılmış durumda.
YANLIŞ: İktidarsızlık, yaşlılık döneminin bir parçasıdır ve onunla yaşamayı öğrenmemiz gerekir.
DOĞRU: İktidarsızlık yaşlı erkeklerde daha yaygın görülse de bu, onunla yaşamayı öğrenmeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Yaşlı erkeklerin, gençliklerinde olduğundan daha fazla uyarılmaya ihtiyaç duyması tuhaf değildir. Ama bu, yaşlandıkça cinselliğin tadını çıkaramayacağınız anlamına gelmez. Birçok erkek, hayatlarının sonbaharında dahi sertleşebilir ve sizin de bunlardan biri olmamanız için hiçbir sebep yok.
YANLIŞ: İktidarsızlık genç erkeklerde görülmez.
DOĞRU: İktidarsızlık, 75 yaş üzeri erkeklerde daha sık olmak üzere, herhangi bir yaşta da görülebilir.
YANLIŞ: İktidarsızlık can sıkıcı olsa da sağlığa zararlı değildir.
DOĞRU: İktidarsızlık kendi başına zararlı değilse bile diyabet ve kalp problemlerinin erken sinyali olabilir. İktidarsızlık halinde doktora görünmeniz önemli. Çünkü acil tedavi gerektiren bir hastalığınız olabilir.
YANLIŞ: Partnerinize olan ilginizin azalması iktidarsızlığa yol açar.
DOĞRU: Cinsel isteğinizin azalması nedenlerden biri olabilse de asıl problem muhtemelen başka bir yerdedir.
YANLIŞ: İktidarsızlığın tedavisi yalnızca ilaçla olur.
DOĞRU: İktidarsızlık tedavisinde Sağlık Bakanlığı onaylı pek çok yöntem iyi sonuç verir. Ağızdan alımla, penise enjekte edilerek ya da idrar yolundan penise uzanan bir tüp yardımıyla uygulanabilir.
YANLIŞ: İktidarsızlığı doktora danışmadan kendi başıma, bitkisel tedavilerle çözebilirim.
DOĞRU: İktidarsızlığınız için aldığınız destekler pek çok riski beraberinde getirir. Bunlardan ilki sorunun asıl kaynağını bilmemek. Ayrıca ürünler, kullandığınız ilaçlarla birlikte alındığında yan etki yapabilirler.
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