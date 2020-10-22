HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Hemen vazgeçin! Doğru bilinen yanlışlar cinsel hayatınızı bitirebilir

Hemen vazgeçin! Doğru bilinen yanlışlar cinsel hayatınızı bitirebilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.10.2020 07:23 | Son Güncelleme

Cinsel hayatla ilgili bazı efsaneler o kadar kanıksanmış durumdaki herkes doğru olduğunu sanıyor. Özellikle iktidarsızlık nedenleri ve tedavisiyle ilgili kulaktan dolma bilgiler aldı başını gitti. İşe yaracağı söylenen, kaynağı belirsiz uygulamalar hem sağlığınızı riske atabilir hem de cinsel hayatınızı bitirebilir.

Hemen vazgeçin! Doğru bilinen yanlışlar cinsel hayatınızı bitirebilir

Cinsel hayatla ilgili kaynağı bilinmeyen bazı uygulamalar halk arasında yaygın bir şekilde uygulanmakta. Aslında asla yapılmaması gereken bu uygulamalar cinsel hayatınıza büyük darbe vuruyor. Bir de "mucizevi" diye satılan bitkisel ürünler var ki sağlığınızı büyük riske atmanıza neden oluyor. Erkeklerin en çok şikayetçi olduğu konulardan biri olan iktidarsızlık genelde, kalp ve damar hastalıklarının erken belirtisi ya da stres kaynaklı olabilir.

Erkeklerin oldukça sık karşı karşıya kaldığı iktidarsızlıkla ilgili genel-geçer bir reçete bulunmuyor. İktidarsızlık başta olmak üzere, erkeklerin konuşmakta zorlandığı cinsel hayatla ilgili birçok konu başlığı var. İktidarsızlık da erkeklerin konuşmakta zorlandığı bir konu olduğundan genellikle yanlış bilgilerle kuşatılmış durumda.

İKTİDARSIZLIK VE YAŞ

YANLIŞ: İktidarsızlık, yaşlılık döneminin bir parçasıdır ve onunla yaşamayı öğrenmemiz gerekir.

DOĞRU: İktidarsızlık yaşlı erkeklerde daha yaygın görülse de bu, onunla yaşamayı öğrenmeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Yaşlı erkeklerin, gençliklerinde olduğundan daha fazla uyarılmaya ihtiyaç duyması tuhaf değildir. Ama bu, yaşlandıkça cinselliğin tadını çıkaramayacağınız anlamına gelmez. Birçok erkek, hayatlarının sonbaharında dahi sertleşebilir ve sizin de bunlardan biri olmamanız için hiçbir sebep yok.

YANLIŞ: İktidarsızlık genç erkeklerde görülmez.

DOĞRU: İktidarsızlık, 75 yaş üzeri erkeklerde daha sık olmak üzere, herhangi bir yaşta da görülebilir.

İKTİDARSIZLIK VE GENEL SAĞLIK

YANLIŞ: İktidarsızlık can sıkıcı olsa da sağlığa zararlı değildir.

DOĞRU: İktidarsızlık kendi başına zararlı değilse bile diyabet ve kalp problemlerinin erken sinyali olabilir. İktidarsızlık halinde doktora görünmeniz önemli. Çünkü acil tedavi gerektiren bir hastalığınız olabilir.

YANLIŞ: Partnerinize olan ilginizin azalması iktidarsızlığa yol açar.

DOĞRU: Cinsel isteğinizin azalması nedenlerden biri olabilse de asıl problem muhtemelen başka bir yerdedir.

İKTİDARSIZLIĞIN MUHTEMEL NEDENLERİ:

  • Yüksek tansiyon ve damar sertliği gibi kalp rahatsızlıkları,
  • Şeker hastalığı (Şeker hastası olan erkeklerin %35-50'si iktidarsızlık sorunları yaşar.)
  • Tansiyon ilaçları ve anti-depresanlar,
  • Çoklu doku sertleşmesi ve Parkinson gibi sinirsel hastalıklar,
  • Hormon bozukluğu,
  • Stres ve depresyona bağlı duygu durumları,
  • Sigara ve alkol kullanımı,
  • Bazı prostat ve idrar kesesi hastalıkları

İKTİDARSIZLIK TEDAVİSİ

YANLIŞ: İktidarsızlığın tedavisi yalnızca ilaçla olur.

DOĞRU: İktidarsızlık tedavisinde Sağlık Bakanlığı onaylı pek çok yöntem iyi sonuç verir. Ağızdan alımla, penise enjekte edilerek ya da idrar yolundan penise uzanan bir tüp yardımıyla uygulanabilir.

  • Eğer iktidarsızlık, yüksek tansiyon gibi, başka bir sağlık probleminden kaynaklanıyorsa bu hastalığın tedavisiyle problemin üstesinden gelebilirsiniz.
  • Aldığınız bir ilacın yan etkisi neden olduysa, doktorunuza danışarak muadil bir ilaç talep edebilirsiniz.
  • Ayrıca yaşamınızda yapacağınız, sigarayı bırakmak, alkolü azaltmak ve kilo vermek gibi birkaç değişiklik problemi aşmanızda yardımcı olacaktır.
  • Psikolojik tedavi de strese bağlı iktidarsızlık sorunlarını çözmenizde yardımcı olur.

YANLIŞ: İktidarsızlığı doktora danışmadan kendi başıma, bitkisel tedavilerle çözebilirim.

DOĞRU: İktidarsızlığınız için aldığınız destekler pek çok riski beraberinde getirir. Bunlardan ilki sorunun asıl kaynağını bilmemek. Ayrıca ürünler, kullandığınız ilaçlarla birlikte alındığında yan etki yapabilirler.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Evlilik konusu açılınca... Canlı yayında birbirlerine girdiler! Evlilik konusu açılınca... Canlı yayında birbirlerine girdiler!
Zatürre nedir? Zatürre tedavisi nedir?Zatürre nedir? Zatürre tedavisi nedir?
Ekim ayında hangi balık yenir?Ekim ayında hangi balık yenir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' iddialarına yanıt
'Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir' iddialarına yanıt
Ölümün böylesi! Üstünden çok sayıda araç geçti
Ölümün böylesi! Üstünden çok sayıda araç geçti
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Gaziantep'te operasyonla ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı
Gaziantep'te operasyonla ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
İkinci eş önerisi yapan Dr. Ali Edizer kimdir?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Depresyon ve unutkanlığın nedeni belli oldu! Aklımıza bile gelmezdi...
Depresyon ve unutkanlığın nedeni belli oldu! Aklımıza bile gelmezdi...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her gün tüketiyoruz! O besinler ruh halimizi nasıl etkiliyor?
Her gün tüketiyoruz! O besinler ruh halimizi nasıl etkiliyor?
Zatürre nedir? Zatürre tedavisi nedir?
Zatürre nedir? Zatürre tedavisi nedir?
Miyalji (kas romatizması) nedir?
Miyalji (kas romatizması) nedir?
Her gün kahve içenler dikkat! Özellikle kadınlarda o hastalığa neden oluyor
Her gün kahve içenler dikkat! Özellikle kadınlarda o hastalığa neden oluyor
Çorap seçimine dikkat! Ağrıyla ortaya çıkıyor...
Çorap seçimine dikkat! Ağrıyla ortaya çıkıyor...
Kabızlık şikayetini anında bitiriyor! Her gün bir avuç...
Kabızlık şikayetini anında bitiriyor! Her gün bir avuç...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.