Hemoglobin nedir? Hemoglobin değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yükselikliği nedenleri ve belirtileri

Hemogram (tam kan sayımı), genel bir kontrol ya da herhangi bir şikayet ile hastaneye başvurulduğunda istenilen rutin testler arasında en sık yapılan ve hastanın durumu ve tedavisi konusunda yol gösteren bir tetkiktir. Kanda yer alan beyaz ve kırmızı kan hücrelerinin sayıları ve yine kan sıvısının içerisinde bulunan maddeler ile ilgili biyokimyasal hesaplamalar yapılır. Bu hesaplamalardan biri de HGB yani Hemoglobin parametresidir.
“Hemoglobin ne demek?” sorusu bu konuda en sık araştırılan konulardan biridir. Sorunun cevabını kısaca şu şekilde verebiliriz: Hemoglobinin vücuttaki görevi oksijen taşımasıdır. İnsan vücudunda çok önemli bir göreve sahiptir. Akciğerler, ağız, burun ve soluk borusundan oluşan solunum sisteminin hayatta kalabilmesi hemoglobin sayesindedir. Solunum organından dokulara oksijen, dokulardan da solunum organına ise karbondioksit ve proton taşıyan bir çeşit proteindir. Demir, azot, oksijen, hidrojen, kömür ve kükürt bileşenlerinden oluşur. Alyuvarların en önemli maddesidir.
Hemoglobinin sağlıklı vücutta olması gereken normal aralığı yaş ve cinsiyete, genetik yapı, hormonal durum ve vücut yapısına göre değişiklik gösterebilir. Bundan dolayı, rutin uygulanan tam kan sayımında belirtilen normal aralık değerleri her bir hasta için gerçeği yansıtmayabilir. Bu yüzden testin doğru yorumlanabilmesi için uzman bir doktor muayenesi ve görüşü şarttır. Hemoglobin değeri genelde sağlıklı bir insanda 1 desilitre kanda yaklaşık 12 ile 16 gram arasında bulunur. Yetişkin kadınlarda bu değer 12 ile 15,5 aralığında bulunurken, yetişkin bir erkekte 1 desilitre kan içerisinde bu değer 13,5 ile 17,5 gram aralığındadır. Çocuklarda hemoglobin değeri yaş ve aya göre değişiklik gösterir.
Yapılan testin ardından eğer hemoglobin değeri bu referans değerlerinin altında çıkarsa bu duruma anemi yani kansızlık denir. Bu kansızlığın altında yatan sebebin araştırılması ve ona göre bir tedavi programı oluşturulması gerekmektedir. Aksi durumda, yani kandaki hemoglobin miktarının referans değerlerinin üzerinde olması durumunda ise vücutta kan üretiminin fazlalığından bahsedilebilir. Bunun için de bazı ek tahliller ya da tam kan sayımındaki diğer değerler dikkate alınarak hemoglobin yüksekliğinin altında yatan sebep aranır. Bunlar fizyolojik olarak kan fazlalığı ya da hematolojik bir hastalık olabilir.
Hemoglobin düşüklüğü neden olur diye merak ediyorsanız çok farklı sebeplere bağlı olmakla birlikte en çok karşılaşılan sebebinin anemi yani kansızlık olduğunu hemen belirtelim. Bunu haricindeki sebepleri özetleyecek olursak onlar şöyle listelenebilir;
Hemoglobin yüksekliği vücudun çok fazla alyuvar üretimine ve kanın normalden çok daha kalın olmasına neden olur. Bu durum pıhtı oluşumuna, kalp krizlerine felçlere ve inmelere yol açabilmektedir. Hemoglobin seviyesinin yüksek olması tedavi edilmezse, ömür boyu sürebilecek ve aynı zamanda ölümcül bir risk taşıyan oldukça ciddi bir durumdur. Yüksek seviyede hemoglobin görülmesi oldukça nadir gözlemlenen, bir kan hastalığı olan polisitemi rahatsızlığının belirtisi olabilir. Diğer olası sebepler şöyle sıralanabilir;
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