Hemolitik anemi tedavisi nasıl yapılır? Belirtileri nelerdir?

Yazımızda hemolitik anemi nedir sorusunun cevabını bulabilirsiniz. Kanın temel yapıtaşlarından biri olan alyuvarların yeterli miktar olmaması ve yine yeterli hemoglobin olmaması nedeniyle ortaya çıkan hemolitik anemi, tedavi edilmezse ciddi sonuçlar doğurabilir. Özellikle organ, doku ve hücrelere oksijen taşınması süreci aksatıldığı için belirtiler ortaya çıkar çıkmaz tedavi edilmesi gerekir. Hemolitik Anemi Nasıl Oluşur? Hemolitik anemi, kırmızı kan hücreleri olarak da bilinen alyuvarların normal yaşam döngülerini tamamlayamadan yıkıma uğraması ve kan dolaşımından atılması durumudur. Bilindiği gibi, alyuvarlar ortası yassı ve disk şeklindeki kan hücreleridir. Bu hücrelerin temel görevi vücuda oksijen taşımak ve karbondioksiti de atılmak üzere akciğere ulaştırmaktır. Kemiklerin içerisinde bulunan ve süngerimsi bir doku formunda olan kemik iliği, alyuvarların yapımından sorumludur. Normal bir yaşam döngüsü içerisinde kanda ortalama 120 gün yaşayan alyuvarlar daha sonra yok olur. Ancak hemolitik anemide bu süre daha kısadır. Diğer bir deyişle, kırmızı kan hücreleri 120 günden daha az sürede kan akışından ayrılarak yok olur.

Hemolitik Anemi Nedenleri Nelerdir? Hemolitik anemi nedenleri arasında kalıtsal nedenler ve edinsel nedenler sayılabilir. Kalıtsal nedenler, genlerle birlikte doğuştan gelen etkenlerdir. Edinsel olanlar ise bireyin sonradan edindiği sebepleri kapsar. Hemolitik anemi gelişmesi için sebep olarak edinsel gösterilen bazı nedenler şunlardır: Bağışıklık sistemi bozukluğu,

Enfeksiyonlar,

Dalak büyümesi,

Bazı toksinlere, ilaçlara veya kimyasallara maruz kalma,

Tifo,

Koli basili

Lösemi,

Lenfoma,

Hepatit,

Streptokok,

Kan bağışı yapan birinden kan transfüzyonu,

Lupus,

Wiskott-Aldrich Sendromu,

HELLP Sendromu,

Non-Hodgkin lenfoma,

CMV enfeksiyonu,

AIDS. Hemolitik Aneminin Belirtileri Nelerdir? Hemolitik anemi belirtileri, hastalığın şiddetine ve seyrine göre değişiklik gösterir. Genellikle hafif seviyeli anemi durumlarında kişide herhangi bir bulgu ve belirti izlenmez. Ancak ağır seyreden hemolitik anemi varlığında pek çok bulgu ortaya çıkabilir ve bunların çoğu ağır seyredebilir. Hemolitik aneminin genel ilk bulguları şunlardır: Baş ağrıları,

Ruh halinde değişmeler,

Konsantre olma ve düşünme sırasında zorlanma,

Kronik yorgunluk ve bitkinlik. Tüm anemi türlerinde en sık görülen belirti yorgunluk ve halsizlik halidir. Bu belirtiler, vücudun farklı alanlarına oksijen taşıyabilen yeterli alyuvar olmamasından kaynaklanır. Ayrıca düşük alyuvar sayısı ellerde ve ayaklarda soğukluk, diş etleri ile tırnaklarda morluk, göğüs ağrısı ve nefes darlığı ile ayağa kalkınca baş dönmesine neden olur. Alyuvar sayısında azalma olması, kalbin oksijenden zengin kanı vücuda dağıtabilmek için daha fazla çalışmak zorunda kalması anlamına da gelir. Bu sebeple kalp büyümesi, kalpte üfürüm, aritmi ve hatta kalp yetmezliği dahi ortaya çıkabilir.

Hemolitik aneminin en tipik belirtileri sarılık, karın üst bölgesinde ağrı, bacak ülserleridir. Deride ve göz aklarında meydana gelen sarılır, alyuvarlar yok olmaya başladığında kana hemoglobin salınması ve bilirubin denilen bileşiğin ortaya çıkması ile başlar. Eğer hemolitik anemi dalak büyümesi veya safra taşına neden olduysa, karnın üst alanında ağrı oluşturabilir. Bunların dışında orak hücreli anemiye sahip olan bireylerde orak şekilli hücreler vücuttaki küçük damarları tıkayarak kan akışını durdurabilir. Bu durum da bacaklarda morluk, yara ve çeşitli vücut alanlarında ağrılara sebebiyet verebilir. Hemolitik Anemi Tanısı Nasıl Konur? Hemolitik teşhisi, aile ve tıbbî geçmiş, muayene bulguları, tetkik ve tahlil sonuçları değerlendirilerek konur. Hastalığın varlığını tespit etmek için yapılan testler şunlardır: İdrarda hemosiderin,

Mutlak retikülosit sayısı,

Doğrudan ve dolaylı coombs testi,

Soğuk aglütininler,

Donath-Landsteiner testi,

Priuvat kinaz,

Trombosit sayımı,

İdrar veya serumda serbest hemoglobin,

Serum haptoglobin seviyeleri,

Serum LDH,

Protein elektroforezi.