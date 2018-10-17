FATİH TÜRKYILMAZ - Avrupa Birliği Gönüllülük Programı'na akredite olan 6 binden fazla dernek arasındaki Türkiye'nin en genç üyelerinden oluşan sivil toplum kuruluşu Hempa Çocuk Derneği, "Dünya'nın Öteki Çocukları" adlı fotoğraf sergisi açtı.

Hempa Çocuk Derneği Onursal Başkanı İbrahim Enes Duruer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin Nisan 2016'da bir genç tarafından kurulduğunu, 13 ila18 yaş arası gençlerin derneğe üye olabileceğini söyledi.

10 kişi başladıkları yolculukta, iki yılda yaklaşık 100 kişiye ulaştıklarını ifade eden Duruer, "Avrupa Birliği Uyum Kriterleri çerçevesinde 2004 yılında 18 yaşından küçüklere de dernek kurabilme yetkisi verildi. Şu anda bu haktan yararlanarak kurulan bu statüdeki tek çocuk derneğiyiz." diye konuştu.

Özellikle çocuklara yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Duruer, "Ana gündem maddemizi, çocuk ve çocuk hakları oluşturuyor. Ortadoğu coğrafyasında mesela savaşlardan ve doğal afetlerden en çok etkilenin çocuklar olduğunu düşüyoruz. Amacımız, çocuk haklarıyla alakalı bir bilinç oluşturabilmek ve bu alanda çalışma yapanlarla bir arada bulunarak onların çalışmalarını da desteklemek." dedi.