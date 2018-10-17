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Hempa Çocuk Derneği'nden "Dünya'nın Öteki Çocukları" sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 11:08 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Gönüllülük Programı'na akredite olan 6 binden fazla dernek arasındaki Türkiye'nin en genç üyelerinden oluşan sivil toplum kuruluşu olan Hempa Çocuk Derneği, "Dünya'nın Öteki Çocukları" adlı fotoğraf sergisi açtı - Hempa Çocuk Derneği Onursal Başkanı İbrahim Enes Duruer: - "Avrupa Birliği Uyum Kriterleri çerçevesinde 2004 yılında 18 yaşından küçüklere de dernek kurabilme yetkisi verildi. Şu anda bu haktan yararlanarak kurulan bu statüdeki tek çocuk derneğiyiz" - "Ana gündem maddemizi, çocuk ve çocuk hakları oluşturuyor. Ortadoğu coğrafyasında savaşlardan ve doğal afetlerden en çok etkilenin çocuklar olduğunu düşüyoruz. Amacımız, çocuk haklarıyla alakalı bir bilinç oluşturabilmek ve bu alanda çalışma yapanlarla bir arada bulunarak onların çalışmalarını da desteklemek"

FATİH TÜRKYILMAZ - Avrupa Birliği Gönüllülük Programı'na akredite olan 6 binden fazla dernek arasındaki Türkiye'nin en genç üyelerinden oluşan sivil toplum kuruluşu Hempa Çocuk Derneği, "Dünya'nın Öteki Çocukları" adlı fotoğraf sergisi açtı.

Hempa Çocuk Derneği Onursal Başkanı İbrahim Enes Duruer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin Nisan 2016'da bir genç tarafından kurulduğunu, 13 ila18 yaş arası gençlerin derneğe üye olabileceğini söyledi.

10 kişi başladıkları yolculukta, iki yılda yaklaşık 100 kişiye ulaştıklarını ifade eden Duruer, "Avrupa Birliği Uyum Kriterleri çerçevesinde 2004 yılında 18 yaşından küçüklere de dernek kurabilme yetkisi verildi. Şu anda bu haktan yararlanarak kurulan bu statüdeki tek çocuk derneğiyiz." diye konuştu.

Özellikle çocuklara yönelik çalışmalar yaptıklarını belirten Duruer, "Ana gündem maddemizi, çocuk ve çocuk hakları oluşturuyor. Ortadoğu coğrafyasında mesela savaşlardan ve doğal afetlerden en çok etkilenin çocuklar olduğunu düşüyoruz. Amacımız, çocuk haklarıyla alakalı bir bilinç oluşturabilmek ve bu alanda çalışma yapanlarla bir arada bulunarak onların çalışmalarını da desteklemek." dedi.

Duruer, 18 yaş sınırlaması sebebiyle etkinlik yapmaktan ve bazı yarışmalar düzenlemekten mahrum kalmalarının, bu derneği kurma fikrini doğurduğuna dikkati çekerek, "Bu sınırı dernek kurarak kırabileceğimizi öğrenince bir dernek kurmak istedik. Bu sayede gerçek kişi olarak yapamadığımız şeyleri, mesela sergi alanı kiralamak gibi tüzel kişi olarak yapmaya başladık." şeklinde konuştu.

- Sürekli genç kalan dernek

Hempa Çocuk Derneği Genel Başkanı Dilbeste Erdoğan ise derneğin 18 yaşını geçen üyelerinin, fahri üyeye dönüştüğüne işaret ederek, bu sayede hep genç kalan bir dernek olduklarını söyledi.

Erdoğan, Hempa kelimesinin omuz omuza veren, aynı yolda yürüyen anlamına geldiğini belirterek, "Aynı zamanda üzerinde durduğumuz 5 temel kavramın da baş harfleri bunlar. Hoşgörü, eşitlik, merhamet, paylaşım ve adalet." dedi.

Hempa Çocuk Derneği etkinliklerine, Kızılay Metro Sanat Galerisi'ndeki "Dünya'nın Öteki Çocukları" isimli fotoğraf sergisiyle devam ediyor.

Sergi, 22 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

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