Hemşehri dernekleri yerel seçimleri nasıl etkiliyor

Yaklaşan yerel seçimler öncesinde, siyasi partilerin yanında sivil toplum kuruluşları ve hemşehri dernekleri de siyasal iletişim kampanyalarının etkin birer aktörü olarak karşımıza çıkıyor. Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Huriye Toker, hemşehri derneklerinin kampanyaların etkin birer aktörü olarak görülseler de araştırmaların bu gerçekliğin günümüzde değiştiğini ortaya koyduğunu belirtti. Doç. Dr. Toker, “Hemşehri dernekleri, o şehirdeki kalabalık nüfusuyla değil sosyal ve siyasi örgütlülüğüyle etkin olabilmekte. Göç edilen şehirden uzaklaştıkça, coğrafi uzaklığın hemşehrilik bilincini canlı tuttuğu gerçeği göz önüne alınmalı” dedi.

Türkiye’de, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü verilerine göre 16 binin üzerinde hemşehri derneği bulunuyor ve bunların yarısından fazlası da Marmara Bölgesi’nde faaliyet gösteriyor. Ege’deki dernek sayısı ise bini geçiyor. Her seçim öncesinde, hemşehri derneklerinin siyasal iletişim kampanyalarının etkin birer aktörü olarak karşımıza çıktığını belirten Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Huriye Toker, her ile ve ilçeye göre siyasal iletişim stratejileri belirlemek gerektiğini söyledi.

İstanbul’da hemşehri derneklerinin çok daha etkin ve siyasi bakımdan güçlü durumda olduklarını ifade eden Doç. Dr. Toker, "TÜİK verilerine göre; İstanbul’un 15 milyonu aşan nüfusuna bakıldığında şehirde Sivas nüfusundan fazla, bu ilin nüfusuna kayıtlı 752 bin 808 kişinin yaşadığını görüyoruz. Yine nüfusa kayıtlı olunan ile göre bakıldığında; 553 bini aşkın Kastamonulu, 480 bini aşkın Giresunlu ve 400 binin üzerinde Trabzonlu, İstanbul’da. Pek çok ilin nüfusunu geçen bu sayılar, her ne kadar siyasal iletişim çalışmaları için önemli bir veriyse de ülkenin en büyük kentinin her bir ilçesi için ayrı ayrı yerel siyasal iletişim çalışması yürütülmeli. Her ilçede yaşayan kalabalık hemşehri grubunun özelliklerine ilişkin veriler toplanarak çalışmalar stratejik olarak gerçekleştirilmeli” diye konuştu.