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"Hemşehrilerimiz bu sefer bizi 5 yıllığına seçecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 17:51 | Son Güncelleme

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş: - "Ankara'daki hemşehrilerimiz bu sefer belli ki bizi 5 yıllığına seçecek, görevlendirecek"

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Ankara'daki hemşehrilerimiz bu sefer belli ki bizi 5 yıllığına seçecek, görevlendirecek." dedi.

Yavaş, Polatlı ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Ankara'da ekonomi bozuk olduğu zaman Türkiye'nin her yerinde ekonominin bozuk olduğunu söyledi.

Ankaralıları ve Ankara'nın ilçelerini nasıl zengin edecekleri yönünde projeler ürettiklerini belirten Yavaş, tek başına alınan kararların her zaman doğru olmayacağını, bundan dolayı belediyenin parasını harcarken mutlaka vatandaşa danışacaklarını vurguladı.

"Sizler Kayseri'den gelen arkadaşımızın yerine, Polatlı'ya yılda 3-5 defa gelen, hayatında da yüzlerce defa gelmiş, buraların sorununu bilen hemşehrinizi seçtiğiniz takdirde ilk yapacağım iş, köylerin hepsini kalkındırmak olacak." ifadesini kullanan Yavaş, şöyle devam etti:

"Köylere suyu 2-3 kuruş gibi cüzi paralarla vereceğiz. Köylüler, 'hayvancılık, sebzecilik ve meyvecilik yapsın ve biz onları satın alalım' istiyoruz. Ankara'da biliyorsunuz tanzim satışlar var, ancak buna ihtiyaç kalmayacak. Gölbaşı ve Ankara'nın her yerinde tarım var. Oralarda yetişen ürünlerin Ankara haline gelmesiyle Ankaralı ucuz ve taze meyve, sebze yiyecek. Hem köydeki kazanacak hem de şehirdeki ucuz yiyecek. Ankara ve ilçelerini kalkındırmak bana nasip olacak inşallah. Ankara'nın her yerine gittiğimde gördüğüm şudur, geçen sefer seçmedi ama Ankara'daki hemşehrilerimiz bu sefer belli ki bizi 5 yıllığına seçecek, görevlendirecek."

Yavaş, daha sonra partisinin Polatlı'daki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

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açılış CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş seçim koordinasyon merkezi

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