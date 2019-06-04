CHP'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Karadeniz benim ruhumun, kimliğimin, benliğimin oluştuğu yer. Dolayısıyla bütün hemşehrilerimle buluşmaya, kucaklaşmaya geldim. Beslendiğim bu kentin insanlarıyla bayramlaşmaya geldim." dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Trabzon'a gelen İmamoğlu, havalimanında CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, CHP İl Başkanı Güzide Uzun, İYİ Parti İl Başkanı Azmi Kuvvetli ile diğer ilgililer ve partililer tarafından karşılandı.

İmamoğlu, kendisine sevgi gösterisinde bulunarak, "Her şey güzel olacak" sloganı atan partililerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, Trabzonluların Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, "Güzel bir bayram gezisi olacak. Uzun süredir gelemiyordum bayramda Trabzon'a. Gerçekten içimde bir ukdeydi, denk düştü. Seçimin de tam ortasına denk geldi ama olsun. Köyümü ziyaret edeceğim, tabii ki orada aile büyüklerim yatıyor, mezarlıklarını ziyaret edeceğim." diye konuştu.