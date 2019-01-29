"Hemşehrilerini suçlayan başkanı asla göremeyeceksiniz"

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, "Ankaralı hemşehrilerini suçlayan bir belediye başkanı asla göremeyeceksiniz." dedi.

Yavaş, Eryaman Seçim İletişim Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Ankara'da istihdamı artırmayı, işsizler ile işverenleri, köyde üretenler ile alıcıları buluşturmayı ve yoksullar ile yoksulluğu ortadan kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ankara'da vatandaşı yurttaş olarak gören bir anlayışla seçmenin karşısına geleceğini ifade eden Yavaş, "Belediyenin hizmetlerini göreceksiniz ama belediye başkanını böyle ortalıkta bir siyasi partinin genel başkanına laf atarken, yolda kalan vatandaşlarına hiçbir zaman belediyenin kusurunu kabullenmeyip neredeyse 'Yola çıkmayın' diyecek kadar sürekli olarak kendi yurttaşlarını, Ankaralı hemşehrilerini suçlayan bir belediye başkanı asla göremeyeceksiniz." diye konuştu.

Yavaş, Ankaralının hakkını savunmak için burada olduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Eskiden yapılanların da elbette sizin adınıza hesabını sormak bizim boynumuzun borcudur. Eskiden hatırlar mısınız 90'lı yıllarda aynı gelenekten gelen belediyelerin kapısında 'Rüşvet alan da veren de melundur' diye yazardı. Hiçbiri yok, şimdi bunların belediyelerinde hiç birisi, o tabelalar ortadan kalktı yetim hakkı unutuldu maalesef. Onlar yetim hakkını unutsa da biz o yetimlerin adına inşallah onların haklarına sahip çıkmak adına bugün aday olduk ve karşınıza geldik."