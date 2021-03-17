Hemşehrisinden Nusret'e 8 kıtalık şiir: 'Namını dünyaya saldın, sen bu marifeti kimlerden aldın?'

Nusret Gökçe, anne ve babasının yaşadığı Erzurum'un Paşalı köyüne, 2018 yılında yaklaşık 4,5 milyon liraya mal olan cami, kütüphane, imam evi, taziye evi ve gasilhaneden oluşan bir külliye yaptırdı. Külliyenin açılışına, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Orhan Deligöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Şenkaya Kaymakamı Ömer Dereci, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Nusret Gökçe, annesi Fatma, babası Faik, kardeşleri Uğur ve Özgür Gökçe katıldı.
Dualarla açılışı yapılan 'Fatma Faik Gökçe Cami ve Külliyesi'nin kurdelesini kesen Nusret Gökçe, kestiği kurdele parçasıyla meşhur tuz serpme hareketi yaptı.
Nusret Gökçe’nin köyüne yaptırdığı külliyeyi geçtiğimiz yıl ziyaret eden Oltu Havzası halk şairlerinden Nurcan Betül Altun, hemşehrisi Nusret'e şiir yazdı. Yazdığı şiiri külliyenin bahçesinde okuyup, kütüphanenin giriş duvarına asan Altun, "Nusret Bey’in köyüne yaptırmış olduğu külliyeyi gezme amaçlı gelmiştim. Külliyeyi gezerken çok duygulandım, bir şair olarak bu duygularımı dizelere dökmek istedim. Yazdığım şiiri ve Nusret Bey’in resmini çerçeveletip külliyenin duvarına astık" diye konuştu.
Altun'un okuduğu şiiri dinleyenler arasında bulunan Nusret Gökçe'nin annesi Fatma Gökçe, bir yıldır oğlunu görmediğini belirterek, "Şiiri yazanlara çok teşekkür ediyorum. Beni duygulandırdı. Sanki oğlum Nusret’imi görmüş gibi oldum. Kaleminize, yüreğinize sağlık" dedi.
Külliyede kütüphane görevlisi olarak çalışan Ebru Gökçe ise "Betül Hanım geçen yıl gelmişti ve buraları gezerken duygulandığı için Nusret Bey’e şiir yazacağını söylemişti. Sağ olsun şimdi şiiri yazmış ve getirerek kütüphane girişine astık. Kendisinin 'Uzaklardaki yakınım' adlı şiir kitabını da Nusret Gökçe'ye iletmek üzere imzaladı" diye konuştu.
Nurcan Betül Altun'un kalema aldığı 8 kıtalık şiir şöyle;
NUSR- et…
Lıhsor Vadisi’nde gökçedir soyun
Altından kıymetli bilirim boyun
Duydum Avrupa’ya uzanır yolun
İline selam olsun vatandan
Paşalı mahallen tarihte yerin
Çağlayan olmuş akıyor selin
Ecdadın okudum etraflı derin
Ecdadına selam olsun vatandan
Allahu Ekber karşıdan bakar
Lıhsorun Çayı önüne akar
Yazının güneşi ciğeri yakar
Nusret’e selam olsun vatandan
Hıngeli Kuymağı Hasuta aşı
Berdiğin kıymetli lezzetli aşı
Değerli bizde de dağları taşı
Nusret’e selam olsun vatandan
Paşalı vatanda seni yâd eder
Sual et göresimiş evinde peder
Kalmasın bizde de azıcık keder
Pedere selam olsun vatandan
Berdikten överim seni dillerde
Çok bilek yorarsın gurbet ellerde
İnmesin gözüne ömründe perde
Berdiğe selam olsun vatandan
Memleket namını dünyaya saldın
Sen bu marifeti kimlerden aldın
De hele niye uzakta kaldın
Dünyaya selam olsun vatandan
Altunum derim tütsün ocağın
Geçmesin yılların toyluktur çağın
Büyüsün memleket yurdun otağın
Çağına selam olsun vatandan
(DHA)
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