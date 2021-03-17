Hemşehrisinden Nusret'e 8 kıtalık şiir: 'Namını dünyaya saldın, sen bu marifeti kimlerden aldın?'

Nusret Gökçe, anne ve babasının yaşadığı Erzurum'un Paşalı köyüne, 2018 yılında yaklaşık 4,5 milyon liraya mal olan cami, kütüphane, imam evi, taziye evi ve gasilhaneden oluşan bir külliye yaptırdı. Külliyenin açılışına, AK Parti Erzurum milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Orhan Deligöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Şenkaya Kaymakamı Ömer Dereci, Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Nusret Gökçe, annesi Fatma, babası Faik, kardeşleri Uğur ve Özgür Gökçe katıldı.

Dualarla açılışı yapılan 'Fatma Faik Gökçe Cami ve Külliyesi'nin kurdelesini kesen Nusret Gökçe, kestiği kurdele parçasıyla meşhur tuz serpme hareketi yaptı.

DUYGULANDIĞIM İÇİN YAZDIM

Nusret Gökçe’nin köyüne yaptırdığı külliyeyi geçtiğimiz yıl ziyaret eden Oltu Havzası halk şairlerinden Nurcan Betül Altun, hemşehrisi Nusret'e şiir yazdı. Yazdığı şiiri külliyenin bahçesinde okuyup, kütüphanenin giriş duvarına asan Altun, "Nusret Bey’in köyüne yaptırmış olduğu külliyeyi gezme amaçlı gelmiştim. Külliyeyi gezerken çok duygulandım, bir şair olarak bu duygularımı dizelere dökmek istedim. Yazdığım şiiri ve Nusret Bey’in resmini çerçeveletip külliyenin duvarına astık" diye konuştu.