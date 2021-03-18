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Hemşire ablasını 9 yerinden bıçaklayan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

18.03.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da geçen yıl alacak meselesinden tartıştığı hemşire ablasını 9 yerinden bıçaklayarak yaralayan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Anadolu Sokak üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın birinci katında meydana gelen olayda daha öncede ablasını ve çocuklarını tehdit ettiği iddia edilen Mustafa B.

Bursa’da geçen yıl alacak meselesinden tartıştığı hemşire ablasını 9 yerinden bıçaklayarak yaralayan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Anadolu Sokak üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın birinci katında meydana gelen olayda daha öncede ablasını ve çocuklarını tehdit ettiği iddia edilen Mustafa B. ablası Zübeyde Gülbakan’nin yaşadığı evin kapısına dayandı. Zübeyde Gülbakan o sırada dışarıda olan çocuklarının geldiğini düşünerek kapıyı açtı. Kapıyı açar açmaz Mustafa B. elindeki bıçakla ablasını farklı yerlerinden bıçaklamaya başladı. O sırada evde bulunan 14 yaşındaki yeğeni balkona çıkarak yardım çığlığı atmaya başladı. Sesleri duyan komşuları ve sokaktaki esnaf hemen yukarı çıkarak olaya müdahale etti. Şüpheli Mustafa B. yukarı gelen komşuları tarafından elindeki bıçak alınarak etkisiz hale getirildi. Sonrasında ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Polise verdiği ifadesinde "Eniştem vefat etmeden önce ticari bir alışverişimiz olmuştu. Daha sonra biz bu sebepten ötürü ablamın oğlu olan yeğenimle kavga etmiştik. Aradan 2 yıl geçti, ablamla görüşmüyorduk. Benim aklıma yeğenimin bana ettiği hakaretler geldi. Ben de konuşmak için ablamın evine gittim. Burada konuşmak istediğim sırada sinirlerime hakim olamadım ve ablamı bıçakladım" demişti.
Bir sene sonra 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Muhammet B, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, ablası Zübeyde G’ye yönelik eylemi nedeniyle "kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan, olay anında orada bulunan ve yaralanan diğer kardeşi Fatma K’ye yönelik eylemi için de "kardeşe karşı kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi.
Sanık avukatı, bıçak yaralarının büyük ölçüde öldürücü nitelikte olmadığının adli tıp raporundan belli olduğunu, müşteki tarafın şikayetinden vazgeçtiğini, suçu da plan yaparak işlemediğini belirterek, müvekkilinin beraatini istedi.
Son sözleri sorulan sanık Muhammet B, ablasının beyanlarının doğru olmadığını ileri sürerek, "Ben sadece iki kez bıçak vurduğumu hatırlıyorum. Kendisini herhangi bir şekilde tehdit etmedim. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığa kardeşi Fatma K’ye karşı eylemi nedeniyle "kasten yaralama" suçundan 5 ay, ablası Zübeyde G’ye yönelik eylemi nedeniyle de "kardeşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapis cezası verdi. Sanığın cezası takdiri indirim uygulanıp 12 yıl 6 aya düşürüldü.

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