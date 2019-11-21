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Hemşire adayları denizde temizlik yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 16:25 | Son Güncelleme

Hemşire adayları denizde temizlik yaptı

SİNOP (AA) - Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü'nde eğitim gören bir grup öğrenci, temizlik yapmak amacıyla dalgıçlar eşliğinde denize daldı.

Toplumsal duyarlılık dersi kapsamında Karakum mevkisinde yapılan etkinlikte, Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojisi Bölümü dalgıçları eşliğinde denize dalan hemşire adayları kıyıya deniz dibinden topladıkları çöpleri çıkardı.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Emin Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğe katılan hemşire adaylarının ilk kez dalış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencileri hem cesaretlerinden hem de duyarlılıklarından ötürü tebrik eden Erdem, "Denizlerimiz hayati öneme sahip. Biz meslek grubumuz gereği insanlara balığın önemini anlatmaya çalışıyoruz. Denizlerimiz temiz olduğu sürece bizler bu değerli gıdayı tüketebiliyoruz. Öğrencilerimiz yaptıkları temizlikle bu konuda bir farkındalık oluşturmaya çalıştılar." diye konuştu.

Hemşirelik Bölümü birinci sınıf öğrencisi Sami Çetinkaya ise ilk kez dalış yaptığını anlattı.

Toplumda temiz deniz duyarlılığının artmasını hedeflediklerini vurgulayan Çetinkaya, "Bizim açımızdan güzel ve farklı bir çalışma oldu. Hemşire adayları olarak denize dalarak temizlik yaptık. Amacımız temiz deniz farkındalığının tüm topluma yaygınlaşması." dedi.

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deniz hemşire sinop temizlik

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