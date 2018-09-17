Hemşire balayında kahraman oldu!

Önündeki aracın başka bir araçla çarpışması ile yaşanan kazada iki otomobil de alev alınca araçtaki kazazedeler ölümden kıl payı kurtarıldı. O sırada yaralıların yardımına koşan ilk isimse balayı iznindeki hemşire oldu.

Tüm ülkeyi dehşete düşüren görüntü!

1 / 23 Yeni evli çiftin bindiği otobüs, dağ başındaki otoyolda ilerlerken iki otomobil birbiriyle çarpıştı. Alev alan araçlardaki kazazedeler mucize eseri kurtarıldı.

2 / 23 Evlendiği eşiyle balayına çıkan 26 yaşındaki hemşire, feci trafik kazasından dört kişiyi kurtarıp kahraman oldu. Dünya çapında ses getiren olay, Çin'in batısındaki Qinghai eyaletine bağlı Xining kentinde gerçekleşti.

3 / 23 Düğünden sonra balayı seyahatine başlayan Zhou Wei'yi taşıyan otobüs otoyolda ilerlerken, öndeki iki araç birbiriyle çarpıştı. Çarpışmadan sonra araçlar alev aldı.

4 / 23 Hemşire Zhou ve otobüstekiler, hemen cayır cayır yanan araçlara doğru koştu. Araçlarda sıkışıp kalmış sekiz kişiden dördünü çıkarmayı başardı. Kazanın gerçekleştiği yer, dağlık bir alandı ve hemşire olay yerindeki tek sağlık çalışanıydı.

5 / 23 Hemşire Zhou, vücudunda kırıklar olan iki kişi, beyin kanaması ihtimali bulunan bir kişi ve hafif yaralı diğer kazazedeye müdahale etti.

6 / 23 Yaralılar, 20 dakika sonra sonra ambulansla hastanelere taşındı.

7 / 23 Yerel medya, hemşirenin Hunan eyaletindeki Changde kentinde yer alan Kızıl Haç Hastanesi'nde çalıştığını bildiriyor.

8 / 23 Kaza alanından görüntüler...

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11 / 23 İZİNDEKİ KADIN POLİS GASPÇIYA RASTLAYINCA... Brezilya'nın Sao Paulo kentinde çekilen görüntüler bütün ülkeyi dehşete uğrattı.

12 / 23 Sao Paulo'da bir özel okulun çıkışına silahıyla gelen gaspçıyı, o sırada çocuğunu okuldan almak için orada bulunan ve izinde olan polis memuru Katia da Silva Sastre etkisiz hale getirdi.

13 / 23 Brezilya, kahraman anne Katia da Silva Sastre’yi konuşuyor. Olay şu şekilde gerçekleşti:

14 / 23 Sastre diğer velilerle sohbet ederken yanlarına elinde tabanca olan genç bir adam geldi.

15 / 23 21 yaşındaki Elivelton Neves Moreira isimli saldırgan elindeki silahı velilere ve minik öğrencilere doğrulttu; amacı etrafındakileri gasp edip sessizce uzaklaşmaktı.

16 / 23 Fakat Moreira’nın farkında olmadığı şey, veliler arasında yer alan 42 yaşındaki Sastre’nin askeri polis olduğu ve o gün izinli olmasına rağmen yanından tabancasını eksik etmemesiydi.

17 / 23 3 EL ATEŞ ETTİ, ETKİSİZ HALE GETİRDİ Saniyeler içinde duruma müdahale eden Sastre, saldırganı göğsünden 3 el ateş ederek etkisiz hale getirdi. Saldırgan yerde kıvranırken soğukkanlı bir şekilde adamın silahını alan ve etkisiz hale getiren Sastre, ülke basınında gündem oldu.

18 / 23 KAHRAMAN İLAN EDİLDİ Sao Paulo Valisi Marcio França Sunday tarafından paylaşılan videolar yerel basında büyük ilgi çekti. Sunday, Sastre’yi övdü.

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