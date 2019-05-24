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Hemşire, bıçakladığı doktor eşini hastaneye yetiştirdi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 13:53 | Son Güncelleme

AKCİĞERİNDEN YARALANMIŞ Denizli'de, eşi hemşire Aylin E.

Hemşire, bıçakladığı doktor eşini hastaneye yetiştirdi (2)

AKCİĞERİNDEN YARALANMIŞ
Denizli'de, eşi hemşire Aylin E. (39) tarafından bıçaklanan doktor Cüneyt E.'nin (47), Servergazi Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Cüneyt E.'nin sol akciğerinden yaralandığı belirtildi.
Çiftin olay öncesi ve sonrasında güvenlik kamerası tarafından görüntülendijği ortaya çıktı. Görüntülerde sabah yaşadığı siteye aracıyla gelen Cüneyt E.'nin evine girmesi yer aldı. Bıçakla yaralandıktan sonra Cüneyt E.'nin, eşi Aylin E. ile birlikte yaşadıkları apartmandan çıkmaları, otomobille hastaneye gitmeleri de yer aldı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Hemşire, bıçakladığı doktor eşini hastaneye yetiştirdi (2)Hemşire, bıçakladığı doktor eşini hastaneye yetiştirdi (2)Hemşire, bıçakladığı doktor eşini hastaneye yetiştirdi (2)Hemşire, bıçakladığı doktor eşini hastaneye yetiştirdi (2)

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