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Hemşire, bisiklet süren çocuğa böyle çarptı!

17.10.2021 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da bisiklet süren çocuk, otomobil çarpması sonucu yaralandı. Hemşire olduğu öğrenilen sürücü, araçtan inerek yaralanan çocuğa olay yerinde müdahale etti.

Olay, dün öğlen saatlerinde merkeze bağlı Sanayi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, bir anda yola çıkan bisikletli çocuğa çarptı.

BİSİKLETTEN DÜŞEREK YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle çocuk bisikletten düştü. Hemşire olduğu öğrenilen araç sürücüsü olay yerinde küçük çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Çocuğun ailesinin isteği ile çocuğun hastaneye götürülmediği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA

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