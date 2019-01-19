Hemşire Elvan, son yolculuğuna uğurlandı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- BURSA'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen ve sabaha karşı evinde arkadaşlarıyla sohbet ederken, sigara içme bahanesiyle açtığı pencereden atlayarak intihar eden hemşire Elvan İçin (32), memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi Eflak Caddesi'nde dün saat 05.00 sıralarında Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kadın doğum bölümünde görevli hemşire Elvan İçin, 5'inci kattaki evinde arkadaşlarıyla oturup sohbet ederken, sigara içme bahanesiyle pencereyi açtı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen İçin, pencereden kendisini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan hemşire ambulansla görev yaptığı hastaneye kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

CHP İskenderun Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Gülendam İçin’in kızı olan Elvan İçin'e memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, İlçe Başkanı Yusuf Mansuroğlu ile partililer ve aile yakınları katıldı. Elvan İçin, Sakarya Mahallesi Tosyalı Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çankaya Mezarlığı'nda toprağa verildi.