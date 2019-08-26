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Hemşire, eşinin öldüğü kaza yerinde sinir krizi geçirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 14:32 | Son Güncelleme

 AKSARAY'da kontrol çıkarak yolun kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Onurcan Çelebi (30) hayatını kaybetti, beraberindeki yeğeni İsmail Özgür Giray (9) ağır yaralandı.

Hemşire, eşinin öldüğü kaza yerinde sinir krizi geçirdi

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da kontrol çıkarak yolun kenarındaki elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü Onurcan Çelebi (30) hayatını kaybetti, beraberindeki yeğeni İsmail Özgür Giray (9) ağır yaralandı. Çelebi'nin hemşire eşi Necla Çelebi, çalıştığı hastanede öğrendiği kaza haberi üzerine geldiği olay yerinde meslektaşlarına, ''Eşimi geri getirin. Ne olur beni de öldürün. Onun gözlerini görmek istiyorum'' diyerek, sinir krizi geçirdi.
Kaza, saat 11.45 sıralarında Tacin Mahallesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında meydana geldi. Bir firmada aşçı olarak çalışan Onurcan Çelebi'nin kullandığı 68 KL 849 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Onurcan Çelebi, olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan İsmail Özgür Giray da yaralandı. Araç içinde sıkışan Giray ile Çelebi'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Küçük çocuk ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeğeninin yaralı halde çalıştığı hastaneye getirildiğini öğrenen hemşire Necla Çelebi, tesadüfen yanında bulunan eşinin kız kardeşiyle birlikte hemen kazanın olduğu yere koştu. Ölen Onurcan Çelebi'nin kız kardeşi acı haberle baygınlık geçirirken, Necla Çelebi, telefonla babasına arayıp, ''Babacığım yetiş'' diyerek, kazayı haber verdi. Ardından da ambulansta görevli sağlık görevlisi arkadaşlarına, ''Eşimi geri getirin. Ne olur beni de öldürün. Onun gözlerini görmek istiyorum'' diyerek, sinir krizi geçirdi.
Acılı kadınlar, ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan yaralı İsmail Özgür Giray’ın hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

​FOTOĞRAFLI

Hemşire, eşinin öldüğü kaza yerinde sinir krizi geçirdiHemşire, eşinin öldüğü kaza yerinde sinir krizi geçirdiHemşire, eşinin öldüğü kaza yerinde sinir krizi geçirdiHemşire, eşinin öldüğü kaza yerinde sinir krizi geçirdi

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