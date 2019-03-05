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Hemşire eşinin öldüğü kazanın tanıklarını arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 09:35 | Son Güncelleme

BURSA’da, işe gitmek isterken öğrenci servisi minibüsünün altında kalarak, yaşamını yitiren hemşire Tuğba Pircan’ın (42) öğretmen eşi Recep Pircan, olay anına tanık olanları arıyor. Recep Pircan, "Bir sürücünün yolun ortasına kadar gelmiş bir yayayı görmemesi mümkün değil.

Hemşire eşinin öldüğü kazanın tanıklarını arıyor

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, işe gitmek isterken öğrenci servisi minibüsünün altında kalarak, yaşamını yitiren hemşire Tuğba Pircan’ın (42) öğretmen eşi Recep Pircan, olay anına tanık olanları arıyor. Recep Pircan, "Bir sürücünün yolun ortasına kadar gelmiş bir yayayı görmemesi mümkün değil. Kazayı mutlaka görenler oldu. Tanıkları hem ben hem de tuttuğumuz dedektiflik bürosu ekibi arıyor" dedi.
Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Emir Caddesi’nde 15 Şubat günü saat 08.30 sıralarında meydana geldi. 23 yıllık hemşire Tuğba Pircan, görev yaptığı Hacıvat Aile Sağlığı Merkezi’ne gitmek üzere evden çıktı. Her zaman ki gibi Türkmen Caddesi’nden yürüyerek, işyerine gitmek isteyen 2 çocuk annesi Tuğba Pircan, Emir Caddesi ile Türkmen Caddesi’nin kesiştiği Dörtyol Kavşağı'nda yolun karşısına geçmek istedi. Ancak Pircan'a Zülfü Balcı'nın(50) kullandığı 16 S 3232 plakalı öğrenci servis minibüsü çarptı. Minibüsün altında kalarak yaklaşık 10 metre sürüklenen hemşire, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan Balcı, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kazayı görev yaptığı Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu’nda öğrenen Tarih Öğretmeni Recep Pircan, "Eşimin telefonundan arayan bir kişi, eşimin kaza geçirdiğini söyledi. Olay yerine geldiğimde ise eşim hastaneye kaldırılmıştı. Eşim karşı tarafa geçmek için yolun ortasına geldiğinde minibüs çarpmış. Minibüsün, tekerin altında kalan eşimin üzerinden geçtiğini ve 10 metre sürüklediğini öğrendim. Sürücünün eşimi görmemesi mümkün değil. Sürücü, ya cep telefonuyla konuşuyordu ya da sol tarafa bakıyordu. Polis, serviste bulunan dört öğrenciyi tanık olarak dinlemiş ancak kazayı görmediklerini söylemişler. Kazanın meydana geldiği yer kavşak. Onlarca insan sabah saatlerinde oradan geçiyor" diye konuştu.
TANIK BULMAK İÇİN ÖZEL DEDEKTİF TUTTU
Biri üniversiteye hazırlanan 2 kızı ile tek başına kaldığını anlatan acılı eş Recep Pircan, "Kızlarımın psikolojileri bozuldu. Hayatımız alt üst oldu. Onlarca insanın yoğun olduğu saatte meydana gelen kazada tanık çıkmaması bizi kahrediyor. Tanık bulmak için özel bir dedektiflik barosuyla görüştük. Onlar da ben de tanık için arıyoruz. Kaza ile ilgili soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı ile görüştük ve elimizdeki bilgileri paylaştık. Bizim başımıza gelen bir başkasının da başına gelebilir" dedi.
Annesini kaybetmenin acısını yaşayan Ceyda Pircan (15) da "Bizi annesiz bırakan sürücünün cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
Öte yandan dedektiflik bürosu yetkilisi Cemal Erdoğan, olay yeri ve çevresinde, olay yeri inceleme uzmanlarınca tanık bulma çalışmalarına devam edildiğini, tüm işyerleriyle görüşüldüğünü ve vatandaşların görebileceği alanlara el ilanları asıldığını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Hemşire eşinin öldüğü kazanın tanıklarını arıyorHemşire eşinin öldüğü kazanın tanıklarını arıyorHemşire eşinin öldüğü kazanın tanıklarını arıyorHemşire eşinin öldüğü kazanın tanıklarını arıyor

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