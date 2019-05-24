HABER

Hemşire kadın, doktor eşini bıçakladı iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 10:42 | Son Güncelleme

Denizli’de özel bir hastanede görev yapan doktorun, aynı hastanede çalışan hemşire eşi tarafından evlerinde bıçaklandığı iddia edildi.

Denizli’de özel bir hastanede görev yapan doktorun, aynı hastanede çalışan hemşire eşi tarafından evlerinde bıçaklandığı iddia edildi. Ağır yaralanan doktor, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
Edinilen bilgiye göre olay, Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi’nde saat 08.00 sıralarında yaşandı. İddialara göre, özel bir hastanede hemşirelik yapan Aylin E. (39) ile aynı hastanede doktor olan eşi Cüneyt E. arasında evlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yine iddiaya göre, Aylin E., eşi Cüneyt E.’yi göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Servergazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Cüneyt E.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yaşanan olay sonrası Aylin E., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PARTNER Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi
İçişleri Bakanlığı: Mavi kategoride aranan terörist yakalandıİçişleri Bakanlığı: Mavi kategoride aranan terörist yakalandı
Domates yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildiDomates yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Hava değişimine gelen asker intihar etti

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

G.Saray'ın transferini Twitter'dan duyurdu!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

150 yıllık hayal gerçek oluyor!

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Bıçaklı saldırıya uğrayan MHP'li belediye başkanı hayatını kaybetti

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

Soylu'dan İmamoğlu'na: Bunun da hesabını soramazsın

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.